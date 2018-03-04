Соната №6: cравнительный тест-драйв Hyundai Sonata и Mazda6

Фото: АвтоВзгляд
Явился — не запылился! Это мы, как не трудно догадаться, про вернувшийся на российский рынок Hyundai Sonata, который намерен надавать по загривку и лидеру сегмента среднеразмерных седанов Toyota Camry, и околоплавающим. В частности, Mazda6. Получится ли, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Вячеслав Василенко

Корейский седан, в начале «нулевых» разлетавшийся, словно горячие пирожки, полностью улетел из России в 2014 году. Причина? Наряду с увеличением габаритов машины, росли на нее и ценники. Отсюда и фиаско. Спустя три с лишним года ребята из Страны утренней свежести решили пересмотреть ценовую политику, и выкатили нам самый дешевый среди седанов среднего класса автомобиль. Похоже, конкурентам впору начинать грызть собственные ногти. Или глотки друг другу?

Пока японцы не представили в России новое поколение Toyota Camry, немцы не вернули Volkswagen Passat статус народного автомобиля, а американцы не вспомнили про необходимость освежить изрядно подуставший Ford Mondeo, мы противопоставим новинку близкой по духу и цене Mazda6.

ЭКСТЕРЬЕР

Несмотря на то, что Mazda6 уже больше пяти лет, назвать ее унылой и скучной язык не поворачивается. Она по-прежнему притягивает взор резкими гранями и мускулистым силуэтом. Экстерьер стильный, модный и неповторимый, хотя его и попытались повторить конкуренты-соотечественники, рисуя вроде бы даже премиальные Infiniti. В общем, этот «японец» для динамичных и амбициозных.

Нельзя сказать, что корейский седан выглядит менее эффектно. Нет, он просто другой. Элегантность, плавность линий и демократичность в образе — вот, что характеризует Hyundai Sonata. Если хотите позиционировать себя, как белый воротничок, но недотянувший до премиума, то эта машина для вас. Большому «Солярису» — большое плаванье.

ЭРГОНОМИКА САЛОНА

На кого же равняться при компоновке и оформлении салона? Конечно же, на представителей большой немецкой тройки. Что похвально: и Mazda, и Hyundai не просто скопировали идеи у грандов мирового автопрома, но еще и грамотно разбавили их самобытностью. В итоге получилось не скучно, а главное — удобно.

Впрочем, «шестерка» выигрывает у «Сонаты» благодаря наличию дополнительного USB-слота в передней части салона, а также умением самостоятельно тормозить перед препятствием, включая пешехода, и дублировать бортовые показатели на проекционный дисплей.

К плюсам японского седана можно отнести и функцию предупреждения о съезде с полосы движения, но сигнализирует она так громко, что лучше бы ее не было. Хорошо хоть этот индикатор можно отключать. Проигрывает же автомобиль из Страны восходящего солнца конкуренту отсутствием панорамной крыши и беспроводной зарядки для смартфонов.

Нельзя не сказать, что в Mazda6 гораздо проще интерфейс мультимедийного комплекса. Чтобы поженить смарфтон с головным устройством в Sonata, придется повозиться. Ну и наверняка не всем понравится голубая «сонатовская» подсветка панели приборов. Зато кресла у «корейца» мягкие, а вместе с тем упругие, и не такие жесткие, как в «Мазде».

А вот качество звучания аудиосистемы у «японки» определенно лучше. Чего нельзя сказать про обогрев рулевого колеса — в Hyundai Sonata «баранка» греется по всему периметру, а не только в местах хвата, как в Mazda6. Больше у корейского седана и пространства для комфортабельного пребывания пассажиров на втором ряду.

ЕЗДОВЫЕ ПОВАДКИ

На ходу оба автомобиля радуют и динамикой, и настройками шасси. Хотя, конечно, 192 японские «лошадки» ускоряются чуточку резвее табуна из 188 «скакунов» родом из Кореи. Шестиступенчатые автоматические коробки передач в обоих случаях прекрасно отвечают на любые запросы водителя.

Руль в «Сонате» стал много лучше, чем раньше, хотя и не лишился чрезмерной легкости. Впрочем, по точности обратной связи до Mazda6 ему еще далеко. Зато приятно радуют мягкие и цепкие корейские тормоза — японские механизмы реагируют на нажатие левой педали слишком агрессивно и нервно.

Подвеска «Сонаты» с легкостью Саши Грей глотает любые изъяны дорожного полотна и не вызывает обморока у пассажиров при резком заходе в поворот. «Шестерка» же эти повороты буквально режет, пусть и более жестко преодолевая дефекты покрытия. Правда, изрядно досаждает шум от колесных арок и движка при интенсивном разгоне — звукоизоляция в Hyundai однозначно эффективнее.

А вот расход у «корейца» на пару-тройку литров больше, чем у соперника. К примеру, в режиме «тапка в пол» Mazda6 поедает 12 литров на сотню, в то время, как Sonata сжирает все 15. При умеренно-неторопливой езде готовьтесь к 9 литрам против 11-ти.

ЧТО В ИТОГЕ?

Любителям активной рулежки и динамичной езды определенно стоит присмотреться к Mazda6. Хотите выглядеть элегантно и чувствовать себя важно — добро пожаловать в мир Hyundai. Тем более, что корейский седан дешевле.

В первоначальном варианте исполнения с мотором в 150 сил Sonata стоит 1 245 000 рублей. «Шестерка» с двигателем аналогичной мощности выйдет не менее 1 336 000 рублей.

Со старшим агрегатом, развивающим 188 л. с., «кореец» обойдется без малого в 1600 000 «деревянных». В то время, как японский — в схожей комплектации и мотором о 192 «жеребцах» — попросит за себя минимум 1 730 000 российских рубликов. А вот стоит ли переплачивать за драйв — решать вам.

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4 марта 2018
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