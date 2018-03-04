Соната №6: cравнительный тест-драйв Hyundai Sonata и Mazda6

Корейский седан, в начале «нулевых» разлетавшийся, словно горячие пирожки, полностью улетел из России в 2014 году. Причина? Наряду с увеличением габаритов машины, росли на нее и ценники. Отсюда и фиаско. Спустя три с лишним года ребята из Страны утренней свежести решили пересмотреть ценовую политику, и выкатили нам самый дешевый среди седанов среднего класса автомобиль. Похоже, конкурентам впору начинать грызть собственные ногти. Или глотки друг другу?
Пока японцы не представили в России новое поколение Toyota Camry, немцы не вернули Volkswagen Passat статус народного автомобиля, а американцы не вспомнили про необходимость освежить изрядно подуставший Ford Mondeo, мы противопоставим новинку близкой по духу и цене Mazda6.