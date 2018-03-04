Соната №6: cравнительный тест-драйв Hyundai Sonata и Mazda6

К плюсам японского седана можно отнести и функцию предупреждения о съезде с полосы движения, но сигнализирует она так громко, что лучше бы ее не было. Хорошо хоть этот индикатор можно отключать. Проигрывает же автомобиль из Страны восходящего солнца конкуренту отсутствием панорамной крыши и беспроводной зарядки для смартфонов.

Нельзя не сказать, что в Mazda6 гораздо проще интерфейс мультимедийного комплекса. Чтобы поженить смарфтон с головным устройством в Sonata, придется повозиться. Ну и наверняка не всем понравится голубая «сонатовская» подсветка панели приборов. Зато кресла у «корейца» мягкие, а вместе с тем упругие, и не такие жесткие, как в «Мазде».

А вот качество звучания аудиосистемы у «японки» определенно лучше. Чего нельзя сказать про обогрев рулевого колеса — в Hyundai Sonata «баранка» греется по всему периметру, а не только в местах хвата, как в Mazda6. Больше у корейского седана и пространства для комфортабельного пребывания пассажиров на втором ряду.