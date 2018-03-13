Как сексуальная малышка укрощает здоровенный пикап: видео тест-драйв FIAT Fullback

Фото и видео: АвтоВзгляд
Если вы думаете, что здоровенные внедорожники созданы исключительно для брутальных самцов, то сильно ошибаетесь. С большим и дерзким «проходимцем» вполне себе справится даже хрупкая с виду девушка. В чем портал «АвтоВзгляд» убедился на примере обновленного пикапа FIAT Fullback.
Мирон Горин

Мощь, тестостерон, адреналин — вот, что характеризует одновременно и большущий бездорожник, и настоящего мужчину. Однако найти общий язык с огромной полноприводной махиной массой без малого три тонны под силу не только уверенной в себе особи мужского пола, но и миниатюрной балунье, только что выскочившей из салона красоты. Не верите? Смотрите наш видео сюжет.

автопродажи, авторынок, дилеры, автозаводы, внедорожник, бездорожье, купить машину, автопутешествие, автотуризм, пикапы, коммерческий транспорт, тест-драйв
13 марта 2018
1673
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы