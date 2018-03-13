Как сексуальная малышка укрощает здоровенный пикап: видео тест-драйв FIAT Fullback

Мощь, тестостерон, адреналин — вот, что характеризует одновременно и большущий бездорожник, и настоящего мужчину. Однако найти общий язык с огромной полноприводной махиной массой без малого три тонны под силу не только уверенной в себе особи мужского пола, но и миниатюрной балунье, только что выскочившей из салона красоты. Не верите? Смотрите наш видео сюжет.