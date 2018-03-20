Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: чем хуже или лучше стал «Прадик» после обновления

Согласитесь, уже только за то, что глядя на «Прадик» у завистников из глаз льет кровь, стоит прикупить себе эту бандуру. Про брутальный внешний вид и завидный внедорожный потенциал можно в принципе даже и не упоминать. Можно, но я упомяну. А все потому, что в ходе обновления «Крузак» стал еще более дерзким и бескомпромиссным. Причем во всем.

Зная не по наслышке, как владельцы дореформенного Prado, умываясь собственной слюной, глазели на Land Cruiser 200, могу сказать, что причин для мастурбации больше нет. Обновленному «Прадику» досталось все лучшее от отца — солидная оптика, граненый капот, агрессивного вида решетка радиатора и бамперы. Хром, глянец, светодиоды — все, как в лучших традициях императорского дворца. Стоит сказать японцам большое человеческое аригато.

В салоне изменений не меньше, если не больше. Да, интерьер по-прежнему аскетичен, но не в этом ли фишка «тойотовского» вездехода-трудоголика? Безусловно, до уровня престижного автомобиля оформлению внутреннего пространства Prado так же далеко, как российским зарплатам до уровня японских. Однако это не мешает нашим соотечественникам в полной мере ощущать себя владельцами престижного с большой буквы «П» внедорожника.