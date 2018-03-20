Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: чем хуже или лучше стал «Прадик» после обновления

Фото: Toyota
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado стал для нашего брата иконой самодостаточности и вседозволенности, машиной из серии must have. Еще бы, ведь ее пропускают на дороге и уважают на бездорожье. Ах, да: еще ненавидят все, кому эта рама о четырех колесах не по карману.
Вячеслав Василенко

Согласитесь, уже только за то, что глядя на «Прадик» у завистников из глаз льет кровь, стоит прикупить себе эту бандуру. Про брутальный внешний вид и завидный внедорожный потенциал можно в принципе даже и не упоминать. Можно, но я упомяну. А все потому, что в ходе обновления «Крузак» стал еще более дерзким и бескомпромиссным. Причем во всем.

Зная не по наслышке, как владельцы дореформенного Prado, умываясь собственной слюной, глазели на Land Cruiser 200, могу сказать, что причин для мастурбации больше нет. Обновленному «Прадику» досталось все лучшее от отца — солидная оптика, граненый капот, агрессивного вида решетка радиатора и бамперы. Хром, глянец, светодиоды — все, как в лучших традициях императорского дворца. Стоит сказать японцам большое человеческое аригато.

В салоне изменений не меньше, если не больше. Да, интерьер по-прежнему аскетичен, но не в этом ли фишка «тойотовского» вездехода-трудоголика? Безусловно, до уровня престижного автомобиля оформлению внутреннего пространства Prado так же далеко, как российским зарплатам до уровня японских. Однако это не мешает нашим соотечественникам в полной мере ощущать себя владельцами престижного с большой буквы «П» внедорожника.

К примеру, «Гелик» и Wrangler тоже не славятся шиком и роскошью в интерьере, но любовь населения к ним отнюдь не иссякает. И если Mercedes G-класса покупают богатые извращенцы с целью поставить галочку в графе «сбылась мечта идиота», а Jeep берут не менее богатые фетишисты ради имиджа и нечастых вылазок на «бездорогу», то Land Cruiser почти в 100% случаях приобретают, как машину на каждый день. Причем найти среди ее владельцев недовольного жизнью или автомобилем практически невозможно.

Рестайлинг подарил «Прадо» нового дизайна руль, переосмысленные панель приборов и центральную консоль, пусть и с дисплеем, по-прежнему бликующим на солнце. Сместились чуть ниже воздуховоды, а в тоннеле нашел свое место рычаг коробки передач, перекочевавший сюда из Land Cruiser 200. А еще кожаные кресла в автомобиле отныне не только греют пятые точки водителя и пассажиров, но и охлаждают их. Причем ничуть не хуже, чем это делает с банками пива центральный подлокотник, оснащенный встроенной морозилкой.

Ну а как же без горяченького? Больше выносить из гаража стремянку, чтобы почистить лобовое стекло от снега и льда не понадобится — наряду с теплой «баранкой» обогреваются и форсунки стеклоомывателя, и само стекло. А для самых продвинутых найдется предпусковой отопитель двигателя, которым легко управлять дистанционно через мобильное приложение на смартфоне. В общем, пара кликов — и по выходу из дома вы попадете в тепленький салон. Для эксплуатации в условиях российской зимы — самый айс.

Кроме того, ребята из Страны восходящего солнца научили этого «проходимца» видеть препятствия при маневрировании на парковке и распознавать опасные объекты в мертвых зонах. Приятным дополнением стал адаптивный круиз-контроль и функция слежения за нахождением автомобиля в пределах разметки.

А как вам понравится усовершенствованная система Drive Mode Select, которая получила пару новых режимов? Теперь выбрав Sport+, здоровенная махина превращается в торпеду, готовую разорвать едва ли не любого на своем пути. Причем крутящего момента 177-сильного турбодизеля хватает с лихвой, чтобы наказать, догнать и снова наказать зарвавшегося соседа по потоку. Правда, про бюджетный расход «горючки» в этом случае придется забыть.

В «комфортном» режиме — комфортно все. Рулевое управление по своим свойствам ничуть не уступает мягкости филейной части Анфисы Чеховой, а шестидиапазонный «автомат» может легко преподавать уроки по вменяемости и скорости реакций Виталию Кличко. К слову, в отличие от бывшего боксера, подстраивающаяся под дорожные условия подвеска сдерживает удары уверенно и стойко. Российские колдобины она съедает так же незаметно, как зарядку новый «Айфон».

А какой скромный аппетит — в смешанном цикле без активации всяких там «зеленых» режимов Toyota Land Cruiser Prado проглатывает немногим больше десяти литров соляры на сотню. При флегматичном перемещении в пространстве можно выгадать еще пару литров. Что ж, неплохо — копейка рубль бережет.

А как дела с прайсами? В самом простом варианте исполнения «Прадик», оснащенный 2,7-литровым бензиновым двигателем и пятискоростной «механикой», обойдется минимум в 2 250 000 рублей. За «автомат» потребуется доплатить не менее 400 000 «деревянных», а за дизель — еще 275 000. Ну а «люксовая» версия «Крузака» со всеми сладостями бытия выудит из кошелька без малого 4 000 000 рублей. Хотите V6 — плюсуйте еще 70 000 укрепившихся российских бумажек. Дорого? Еще как… Но ведь и любо!

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20 марта 2018
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