Тест-драйв вездехода Шаман: на что способен гибрид УАЗа и Toyota

Этот «бездорожник» строят в Тверской области, но знают о нем и за рубежом. Это первая машина такого класса, идущая на экспорт. Если в стране дороги нарекают направлениями — это не повод впадать в депрессию, а стимул шевелить мозгами. Надо придумать такую технику, которой нипочем любая трясина. Группа российских инженеров, так и поступила, в результате чего появился вездеход «Шаман» на шинах низкого давления.

Первый прототип показали в 2008 году, а серийное производство наладили в 2013-ом. Вездеход за это время доработали. Так что два «Шамана» на фото — белый и красный, уже обкатанный и неплохо показавший себя российский продукт, который производит тверская компания «Авторос». Красный участвовал в только что завершившейся экспедиции «Север без преград» и доехал до мыса Канин Нос. А зимой туда дороги нет.

Над кузовом вездехода трудился Дмитрий Крылов, дизайнер первого российского суперкара Marussia. И вышло у него неплохо: рубленные очертания придают Шаману брутальности. Кстати, шины — тоже собственной разработки тверичан. Их изготавливает партнер «Автороса» — Волжский шинный завод. Есть разные размеры, потому покрышки охотно покупают владельцы подготовленных УАЗов и Ленд Крузеров.