Тест-драйв вездехода Шаман: на что способен гибрид УАЗа и Toyota

Фото: АвтоВзгляд
Многоколесник нужен там, где непролазная глушь и болото. Мосты УАЗ Спайсер, ШРУСы от Toyota и шины низкого давления — что, если все это объединить в одной машине? Портал «АвтоВзгляд» оценил возможности уникального восьмиколесного вездехода «Шаман» родом из Твери..
Мирон Горин

Этот «бездорожник» строят в Тверской области, но знают о нем и за рубежом. Это первая машина такого класса, идущая на экспорт. Если в стране дороги нарекают направлениями — это не повод впадать в депрессию, а стимул шевелить мозгами. Надо придумать такую технику, которой нипочем любая трясина. Группа российских инженеров, так и поступила, в результате чего появился вездеход «Шаман» на шинах низкого давления.

Первый прототип показали в 2008 году, а серийное производство наладили в 2013-ом. Вездеход за это время доработали. Так что два «Шамана» на фото — белый и красный, уже обкатанный и неплохо показавший себя российский продукт, который производит тверская компания «Авторос». Красный участвовал в только что завершившейся экспедиции «Север без преград» и доехал до мыса Канин Нос. А зимой туда дороги нет.

Над кузовом вездехода трудился Дмитрий Крылов, дизайнер первого российского суперкара Marussia. И вышло у него неплохо: рубленные очертания придают Шаману брутальности. Кстати, шины — тоже собственной разработки тверичан. Их изготавливает партнер «Автороса» — Волжский шинный завод. Есть разные размеры, потому покрышки охотно покупают владельцы подготовленных УАЗов и Ленд Крузеров.

Шаман не только умеет переваливать через всевозможные буераки, но и плавать. В основе конструкции — герметичная алюминиевая рама. Отсюда машину нередко называют «лодкой». Если рама каким-то образом будет пробита и вода хлынет внутрь, есть две помпы, которые способны откачивать до двухсот литров жидкости в минуту.

Конструкция независимой подвески одинакова для всех колес и это большой плюс, ведь все детали взаимозаменяемы. Мосты сделаны на основе проверенных УАЗ Спайсер. Внешний ШРУС от Peugeot Boxer, внутренний от Toyota Hilux. Их выбрали за надежность. Пневматика Camozzi тоже не подводила, раздаточная коробка — своя. На ее конструирование ушел год, плюс время на тестовые испытания. Так победили детские болезни. Покупные в ней только шестерни, остальное — плод работы российских инженеров. Правда, агрегат получился тяжелый — весит целых 250 кг.

Каждый выпущенный вездеход проходит обязательный цикл испытаний: 200 километров без нагрузки, 100 километров с нагрузкой, и 100 — движение по тяжелому бездорожью. На таком пробеге выявляют и устраняют все огрехи сборки.

Первое, что удивило, когда распахнул боковую дверь — место водителя. Оно расположено по центру. А вокруг большая зона остекления. Чувствуешь себя почти как в кабине самолета. Но чтобы настроить под себя кресло пришлось повозиться, рычажки слишком жесткие.

В целом качество сборки понравилось. Кузовные детали подогнаны ровно. Победили коррозию дверных петель, ручек и подножек, которая сильно досаждала раньше. Теперь детали оцинковывают. Лопухи зеркал большие, даже с обогревом, но без электрорегулировок. Это сделано специально, чтобы, сложив зеркало о какую-нибудь ветку, не попадать на ремонт электропривода.

Завожу трехлитровый 146-сильный турбодизель Iveco, включаю первую передачу механической трансмиссии ZF и вперед. Педаль сцепления очень тугая. К счастью, часто работать ей не пришлось. Сползаю в карьер, где Шаман идет на малом ходу. Достаточно первой передачи. Через косогор вездеход проехал так легко, что я даже забыл включить блокировки. При этом двигатель даже не напрягался. Работал почти на холостых оборотах.

Кстати, мотор серии F1C известный. Стоит под капотом многих коммерческих машин, так что с обслуживанием и запчастями проблем нет. Впереди бугры серьезнее, надо активировать блокировки.

Теперь все внимание на две панели слева. С помощью одной панели настраивают давление в шинах. Если какие-то колеса пробиты, Шаман может ехать на четырех «баллонах» из восьми. Для этого нужно просто нажать кнопки и перекрыть клапаны подачи воздуха в пробитые колеса. Клавишами на второй панели включаются блокировки. Блокирую все четыре моста, и Шаман продолжает невозмутимо ползти вперед.

Главное в салоне комфортно и не трясет. Нет ни раскачки, ни кренов. Дорожного просвета в 450 мм хватает с лихвой. Плюс тут абсолютно плоское днище, задевать просто нечем. Движение происходит мягко, как будто по волнам плывем.

Гул работающего мотора иногда разбавляет шипение ГУРа. Совсем, как в старых «Волгах». Кстати, Шаман оказался довольно маневренным. Тут три режима движения: асфальтовый, где поворачиваются две передние оси. Далее — так называемый «поворотный», когда колеса двух задних осей поворачиваются в противоположную сторону от передних. И большой вездеход может вертеться почти как легковушка.

Наконец, режим «краб» — каждое колесо едет в своей колее, снижая давление машины на грунт. Этот режим используют на болоте. Ну а если Шаман все же застрянет, можно спустить давление в шинах до 0,05 атмосфер! В этом и основной плюс вездехода — низкое давление на почву.

Гусеничная техника рвет грунт, начинаются процессы гниения и почва заболачивается. Результат — дорога для обслуживания, скажем, нефтепровода превращается в болото. А Шаман приминает траву, которая потом поднимается. Таким образом, дорога остается проезжей.

Цена восьмиколесника немаленькая — от 9 450 000 рублей. Но спрос на машину стабилен, поскольку она нужна крупным компаниям. И как уже было сказано, не только российским. Есть отгрузки в Турцию и Китай. Разработчики строят планы по выходу и на европейские рынки.

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26 марта 2018
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