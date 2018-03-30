Что лучше купить за 1 000 000 рублей: KIA Rio или Skoda Rapid

По итогам минувшего года новый KIA Rio разошелся тиражом без малого в 100 000 машин, завоевав полноправное лидерство в рейтинге продаж среди всех представленных на российском рынке легковушек. Спрос на обновленную Skoda Rapid гораздо хуже. Выясняем, почему.
В прошлом году владельцами Skoda Rapid стали немногим меньше 30 000 человек. Неужели чешский лифтбэк наши соотечественники попросту недооценили? Ведь за 1 000 000 укрепившихся российских рублей можно купить настоящее европейское качество на колесах, да еще и с отменной управляемостью.
Быть может, корейский автопром его уже перещеголял? Портал «АвтоВзгляд» нашел ответы на все эти вопросы в ходе сравнительного тест-драйва.
ЭКСТЕРЬЕР
Новый «Рио», что похвально, не копирует никого из старших собратьев. Тигриного оскала он, конечно, не лишен, но улыбается этот зверь по самобытному скромно. Примерно так же, как это делает бывший дизайнер Volkswagen Питер Шрайер от радости, связанной с переходом на работу в KIA.
Гораздо сильнее открывают свои рты таксисты, мечтающие выкупить первую иномарку страны в лизинг. А что — от светодиодных секций в оптике, а сзади — соединенных единой линией под стать BMW, поднимается не только настроение, но и кое-что еще. Плюс стильный дизайн колесных дисков и тонировка задних стекол — не автомобиль, а мечта! Хотя и весьма заурядная.
После обновления «Рапид» стал ярче, агрессивнее и злее — контрастные окантовки боковых зеркал, стильные накладки и вставочки определенно придают машине нотки спортивности. Да, что уж там: в версии Monte Carlo с ее модными молдингами, спойлером и губой автомобиль притягивает взгляды даже тех, кто полжизни отдавал кредит за предыдущую Octavia RS.
На фоне «Шкоды» корейский седан выглядит довольно скучно, но зато без претензий на несоответствие — спорта и дерзости в Rapid не больше, чем красоты у девушки без макияжа.
ЭРГОНОМИКА САЛОНА
Корейцы явно заимствуют правильные идеи у представителей немецкой автоиндустрии, причем делают это крайне аккуратно. Никакого «копипаста» в салоне KIA не увидишь — все оформлено под собственным соусом, а уровень эргономики такой же высокий, как гора Арарат.
Правда, до высоты Эльбруса ей все равно не дотянуть — креслам не хватает поясничного подпора и профиля для комфортного положения плеч. Да и руль такой скользкий, будто его смазали маслом, которое используют в своих сюжетах героини фильмов для взрослых. Зато здесь будет не менее жарко, чем от просмотра этих самых фильмов — обогревается в Rio все и вся, включая задние сиденья и лобовое стекло.
У «Шкоды» же теплые опции проигрывают отсутствием возможности подогреть рулевое колесо. А вот кресла в «Рапиде» спрофилированы настолько четко, что седоки в них совершенно не устанут, даже если придется ехать из России в Чехию.
Компоновка интерьера продумана до мелочей — пусть «фольксвагеновские» лекала по-прежнему навевают скуку, но зато к эргономике не придраться. Пожалуй, лишь щиток приборов воспринимается в Rio менее грузно, а в остальном — блеск.
Что касается внутреннего пространства, то пассажирам заднего ряда в Skoda будет гораздо удобнее — седокам галерки в KIA придется потесниться. А вот потолок в корейском седане прижимает головы обитателей дивана не так критично, как крыша чешского лифтбэка. Зато багажный отсек Rapid обладает явным преимуществом — не только по объему (530 л против 480 л), но и по удобству компоновки.
ЕЗДОВЫЕ ПОВАДКИ
Если к внешнему виду и особенностям внутреннего убранства каждой из этих машин можно привыкнуть, ну или продолжать до бесконечности спорить об их плюсах и минусах, то в плане ходовых качеств приоритеты расставляются довольно быстро.
В дисциплинах «рулежка» и «поведение на дороге» безукоризненным лидером признается Skoda Rapid. Чешский руль точен, как швейцарские часы, а настройки шасси позволяют вкручиваться в повороты с задором и минимальными кренами. Но удары от остатков наших дорог автомобиль гасит жестко, хотя и аккуратно.
В этом плане KIA Rio более комфортабелен — подвеска мягко и плавно сглаживает неровности, повсеместно встречающиеся на российских направлениях. Правда, любит «кореец» раскачку, а его «баранка» — легкость.
Зато он не берет паузу на перекур при резком старте с места, как того требует чешский лифтбэк — седан ускоряется плавно и без рывков, причем сразу же после нажатия на правую педаль. Все же традиционный шестискоростной гидромеханический «автомат» — лучшая альтернатива нервной роботизированной «семиступке». Да и — судя по опыту владельцев — более надежная.
Впрочем, в спортивном режиме «Рапид» отвечает на запросы пилота молниеносно — 125 турбированных жеребцов умеют удовлетворять. По времени разгона до сотни он обгоняет «Рио» с атмосферником о 123 «скакунах» на две с лишним секунды.
В победителях «Шкода» и по расходу топлива — в смешанном цикле лифтбэк проглатывает около девяти литров, а его соперник — почти 11 л. При том, что в ТТХ обеих машин значатся совсем другие цифры: 5,5 л против 7,1 л. А вот тормоза у корейского седана работают более мягко, нежели резкие «рапидовские» механизмы. Но шумоизоляция у «бюджетника» из Чехии явно эффективнее.
ЧТО В ИТОГЕ?
Корейский седан подойдет тем, кто не торопиться жить и ценит упругость не только подвески. Ну а любители жестко позажигать на дороге просто обязаны выбрать «Шкоду». Она драйвовее, шустрее и экономичнее. А как обстоят дела с ценами?
Самая нарядная комплектация KIA Rio попросит за себя 995 000 рублей. Ребята, чего тут только нет — Греция отдыхает.
Впрочем, топовая Skoda Rapid выйдет на 14 000 «деревянных» дешевле, но по оснащению она будет заметно уступать конкуренту. А за все сладости бытия, включая теплые опции и даже цвет, придется доплачивать и немало. Автомобиль с полным фаршем увезет свою цену далеко за 1 000 000 рублей. Вот вам и «бюджетник»! Согласитесь: имея в кармане лишнюю пару сотен тысяч, присматриваться можно к машинам уже совсем другого класса.