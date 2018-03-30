Что лучше купить за 1 000 000 рублей: KIA Rio или Skoda Rapid

В прошлом году владельцами Skoda Rapid стали немногим меньше 30 000 человек. Неужели чешский лифтбэк наши соотечественники попросту недооценили? Ведь за 1 000 000 укрепившихся российских рублей можно купить настоящее европейское качество на колесах, да еще и с отменной управляемостью.

Быть может, корейский автопром его уже перещеголял? Портал «АвтоВзгляд» нашел ответы на все эти вопросы в ходе сравнительного тест-драйва.