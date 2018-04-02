Тест-драйв BMW 6-й серии GT: отважный наследник двух неудачников

Теперь что касается GT. Первый опыт, проведенный в конце прошлого десятилетия на 5-й серии, оказался неудачным — машина вышла неуклюжей. «Трешка» удалась дизайнерам куда лучше, но и она в России, как говорится, «не пошла». Поэтому приговор обеим моделям также был вынесен жесткий и бескомпромиссный — у нас они больше не продаются, хотя во всем остальном мире до сих пор чувствуют себя превосходно. Неудивительно, что давая автомобилю имя, баварцы в последнюю очередь заботились о том, какие ассоциации оно вызовет на границах их Ойкумены — в далекой России.

Тем не менее, свою новинку 6-й серии GT в Россию BMW все-таки привезла. Сразу хочу заметить, что от негармоничной предшественницы 5-й серии она отличается в лучшую сторону. Стремительному силуэту уже не пакостит утяжеленная задняя часть — напротив, у этого автомобиля она на 64 мм ниже и посему весьма изящна: элегантно ниспадающая крыша плавно переходит в крохотную ступеньку, где прячется автоматически выдвигающийся спойлер, а затем обрывается к рельефному высокому бамперу. Выштамповки под оконной линией и над порогами логично привязаны к аэродинамическим «жабрам» в передних крыльях, составляя вместе единый рисунок, как бы вычерченный набегающей струей ветра.

Светодиодные фары — не самой удачной на мой взгляд формы — и радиаторная решетка позаимствованы у 7-й серии. Зато бампер свой, оригинальный, его вырезы смотрятся куда выигрышнее, чем длинная продольная щель у флагманской модели. Как нетрудно догадаться, вид хетчбэка сзади также сугубо индивидуален. И хотя фонари выполнены по мотивам фар, они выглядят куда элегантнее.