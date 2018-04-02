Тест-драйв BMW 6-й серии GT: отважный наследник двух неудачников

Да, похоже, появившуюся год назад на свет 6-ю серию GT в нашей стране действительно ожидает нелегкая жизнь. И львиная доля препятствий, которые ей предстоит одолеть на пути к сердцу покупателя, никоим образом не связана с потребительскими качествами самого автомобиля. Негативную роль будет играть шлейф невезения, тянущийся за некоторыми баварскими экспериментами недавнего прошлого.
Отбросив в сторону эпитеты и метафоры, скажем просто: в России странным образом не повезло ни одной из тех двух моделей, индексы которых вошли в состав названия новинки. Я, конечно же, имею в виду как «6 серию», так и «GT». Вспомним — категорически не пользовалась спросом 6-er Coupe и практически не продавалась 6-er Gran Coupe. Почему? Да кто ж его знает… Ведь по крайней мере вторую — роскошный седан, увидевший свет в 1011 году — многие заслуженно считали самой удачной по дизайну баварской машиной за всю историю марки. Однако, в самые урожайные годы тиражи обоих версий исчислялись в несколькими сотнями экземпляров, и решение убрать их с нашего рынка вряд ли можно назвать неожиданным.