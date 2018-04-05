Машина для Бонда: длительный тест-драйв KIA Rio

Оглянитесь вокруг — какие машины чаще всего встречаются на российских дорогах? Уверена, вы назовете пару-тройку моделей, и в их числе непременно окажется KIA Rio. Даже самая, вроде бы, далекая от автомобильной темы блондинка, приметив на парковке небольшой седан с фальшрадиаторной решеткой в виде «улыбки тигра», с проходящей между фонарями декоративной перемычкой и светоотражателями-бумерангами, безошибочно опознает в нем нашего главного героя.
На мой взгляд, экстерьер «Рио» четвертого поколения привлекателен. Но дважды на эту машину, вероятно, никто не посмотрит — так она уже примелькалась за девять месяцев своего присутствия на рынке. Стало быть вряд ли «кореец» придется по нраву тем, кто привык самоутверждаться за счет броского авто. А вот спецагентам, которым лишние внимание совершенно ни к чему, я бы рекомендовала взять эту модель на заметку.