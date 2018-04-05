Машина для Бонда: длительный тест-драйв KIA Rio

ЮРКИЙ И КОМПАКТНЫЙ

Думаю, одной из причин, по которой главный герой романов Яна Флеминга выбрал BMW Z3, была его миниатюрность. KIA Rio в сравнении с двухместным баварским спорткаром, конечно, покрупнее — его длина 4400 мм, ширина 1740 мм, а высота 1470 мм. Зато он гораздо вместительнее. В салоне седана с комфортом устраиваются четыре крупных седока, либо пять средней комплекции, а грузовой отсек непринужденно «проглатывает» еще одного — или 480 литров багажа.

KIA Rio протиснется чуть ли не всюду — узкие улочки с припаркованными по обе стороны машинами и тесные стоянки мегаполиса ему не страшны. Кстати, дорожный просвет «корейца» равняется 160 мм. Вездеходом «Рио» не назовешь, но на невысокие бордюрчики загнать машину, не опасаясь ранить подвеску, можно. Проверено.

По моему мнению, седан отлично подойдет не только матерым спецагентам с отточенными драйверскими навыками, но и начинающим спецагентишкам-автомобилистам. Ведь первая машина не должна быть шибко большой, а габариты Rio — то, что нужно.

ДОРОГА — МОЙ ДОМ

Порой шпионы по долгу службы находятся за рулем чуть ли не круглые сутки, и потому они предпочитают удобные во всех смыслах автомобили. Интересно, а знают ли они о том, что по уровню комфорта KIA Rio утирает нос не только своим одноклассникам, но и даже некоторым игрокам старшего сегмента?