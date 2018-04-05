Машина для Бонда: длительный тест-драйв KIA Rio

Фото: АвтоВзгляд
На каких только машинах не рассекал в свое время Джеймс Бонд! В его распоряжении были «горячие» Aston Martin DB5, Toyota 2000 GT, Citroёn 2CV, BMW Z3 и много-много других задорных «тачек», которые нам, простым смертным, могут лишь сниться. А ведь с ролью автомобиля «агента 007» отлично справилась бы и новая KIA Rio. Не верите? Позвольте, объясню.
Виктория Базылева

Оглянитесь вокруг — какие машины чаще всего встречаются на российских дорогах? Уверена, вы назовете пару-тройку моделей, и в их числе непременно окажется KIA Rio. Даже самая, вроде бы, далекая от автомобильной темы блондинка, приметив на парковке небольшой седан с фальшрадиаторной решеткой в виде «улыбки тигра», с проходящей между фонарями декоративной перемычкой и светоотражателями-бумерангами, безошибочно опознает в нем нашего главного героя.

На мой взгляд, экстерьер «Рио» четвертого поколения привлекателен. Но дважды на эту машину, вероятно, никто не посмотрит — так она уже примелькалась за девять месяцев своего присутствия на рынке. Стало быть вряд ли «кореец» придется по нраву тем, кто привык самоутверждаться за счет броского авто. А вот спецагентам, которым лишние внимание совершенно ни к чему, я бы рекомендовала взять эту модель на заметку.

ЮРКИЙ И КОМПАКТНЫЙ

Думаю, одной из причин, по которой главный герой романов Яна Флеминга выбрал BMW Z3, была его миниатюрность. KIA Rio в сравнении с двухместным баварским спорткаром, конечно, покрупнее — его длина 4400 мм, ширина 1740 мм, а высота 1470 мм. Зато он гораздо вместительнее. В салоне седана с комфортом устраиваются четыре крупных седока, либо пять средней комплекции, а грузовой отсек непринужденно «проглатывает» еще одного — или 480 литров багажа.

KIA Rio протиснется чуть ли не всюду — узкие улочки с припаркованными по обе стороны машинами и тесные стоянки мегаполиса ему не страшны. Кстати, дорожный просвет «корейца» равняется 160 мм. Вездеходом «Рио» не назовешь, но на невысокие бордюрчики загнать машину, не опасаясь ранить подвеску, можно. Проверено.

По моему мнению, седан отлично подойдет не только матерым спецагентам с отточенными драйверскими навыками, но и начинающим спецагентишкам-автомобилистам. Ведь первая машина не должна быть шибко большой, а габариты Rio — то, что нужно.

ДОРОГА — МОЙ ДОМ

Порой шпионы по долгу службы находятся за рулем чуть ли не круглые сутки, и потому они предпочитают удобные во всех смыслах автомобили. Интересно, а знают ли они о том, что по уровню комфорта KIA Rio утирает нос не только своим одноклассникам, но и даже некоторым игрокам старшего сегмента?

ПВ список оборудования бюджетного — на секундочку — седана входит климат-контроль, задний парктроник, система бесключевого доступа в салон и запуск двигателя кнопкой, а также продвинутый мультимедийный комплекс, который умеет синхронизироваться со смартфонами и предупреждать о заторах на дороге. Плюс 1000 в карму корейцам за кожаный салон, сдвигающийся передний подлокотник, обогревы рулевого колеса, лобового стекла и всех сидений без исключения.

Да дело даже не в электронных ассистентах — ими так или иначе напичканы все современные модели. Впервые садясь в автомобиль, обращаешь внимание на другое. Куда важнее эргономичность кресел, читаемость приборной панели, обзорность. А у KIA Rio с этим проблем нет.

Психологический портрет

Какие по вашему черты характера присущи шпионам? Думаю, что все они педантичны. И потому «пустоватый» руль KIA Rio мог бы вывести Бонда из себя. Возможно, он обратил бы внимание и на недостаток шумоизоляции. Или, может, на отсутствие кнопки открывания багажника на его крышке. Да и расход топлива в 10,5 л на 100 км при заявленных 8,9 л вряд ли бы порадовал коммандера.

Каждого «Агента 007», бесспорно, можно назвать стойким. В этом разведчики и наш «Рио» похожи. Подвеска «корейца» отрабатывает все порученные ей колдобины также добросовестно, как Бонд справляется со своими многочисленными миссиями. Про пунктуальность, полагаю, говорить не нужно. Цепкие тормоза «Рио» остановят машину там, где необходимо, и не сантиметром дальше.

Подобно тайным агентам компактный седан благороден. Заботясь о кошельках своих будущих владельцев, он просит за себя от 694 900 рублей и покорно потребляет 92-й бензин. «Рио» не капризничает, требуя регулярных «прогулок» в сервис. За его надежность ручается производитель, предлагающий клиентам пятилетнюю гарантию.

ПОЧТИ РАКЕТА

Никто не ожидает от KIA Rio выдающихся динамических характеристик — все-таки это бюджетная машина, а не спорткар для гоночных заездов «24 часа Ле-Мана». Но давайте абстрагируемся. Четырехцилиндровый 1,6-литровый мотор, прописавшийся под капотом, развивает 123 л. с. и максимальный крутящий момент в 151 Нм. В связке с шестиступенчатым «автоматом» он свободно разгоняет авто до 190 км/ч.

«Рио» набирает скорость шустро и смело, без задержек реагируя на команду правой ноги водителя. Правда, если прижимать педаль газа не постепенно, как учат в автошколах, а грубовато, седан на пару секунд «подвисает». Лишь когда обороты подбираются к 4000, включается следующая передача, гул мотора затихает и машина начинает разбегаться.

Как по мне, так медлительная АКП картину не портит, но удовольствия от управлением Rio на «механике» получаешь чуточку больше. И опять же — смотря для каких целей требуется авто. Простаивать в пробках, безусловно, приятнее в машине с «автоматом», а выполнять свои шпионские обязанности все же лучше с МКП.

ФАСТФУД ЗАКАЗЫВАЛИ?

Напоследок хотелось бы добавить, что в прошлом году Rio бесцеремонно спихнул с первого места своего двоюродного брата Hyundai Solaris и возглавил российский рынок новых легковых автомобилей.

Только представьте, шоу-румы официальных дилеров в январе-декабре покинули 96 689 машин третьей и четвертой генерации. Причем ажиотажным спросом самый доступный в модельном ряду KIA седан пользуется не только у физических лиц, но и у корпоративных клиентов.

Сверхсекретным шпионам и это на руку. Нужно проникнуть на закрытую территорию врага — Легко! Находясь за рулем Rio, можно перевоплотиться в кого угодно — хоть в сотрудника службы доставки, хоть в заблудившегося таксиста.

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5 апреля 2018
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