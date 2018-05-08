Тест-драйв Hyundai Elantra: любовь со второго взгляда

На месте покупателя, присматривающегося к Hyundai Elantra, я бы покинула автосалон сразу же после пятнадцатиминутного тест-драйва. Эта машина не из тех, что влюбляют в себя с первых километров — напротив. Но дайте ей чуть больше времени, и она очарует вас. Ну, может, не настолько, чтобы тотчас бежать в кассу, но вы наверняка измените свое мнение.
Hyundai Elantra сродни скромной красавице — девушке с богатым внутренним миром, по непонятным причинам обделенной мужским вниманием. На вечеринке моделей С-сегмента, где в лучах славы купаются Skoda Octavia, KIA cee’d и Ford Focus, кроткая «Элантра» стоит в сторонке и кассу производителю отнюдь не делает. Причина, быть может, в заурядной мордашке и простеньком платьице или же в своенравном характере и чудаковатости…
ТЫ ПРЕКРАСНА, СПОРУ НЕТ
Три года назад Hyundai Elantra сменила генерацию, превратившись из невзрачного серого утенка в хорошенького такого лебедя. Экстерьер седана облагородился благодаря узким фарам с элегантной светодиодной полосой, перелицованному бамперу с воздуховодами, напоминающими по форме бумеранги, шестиугольной радиаторной решеткой а-ля «Ауди» и новым фонарям.
С чем только не сравнивают шестую «Элантру»! Кому-то она напоминает старшеклассницу Mazda6, кому-то — бюджетный Solaris и даже отечественную LADA Vesta. Как по мне, так внешний вид этого седана перекликается с обликом двоюродного KIA Cerato. Особенно, если смотреть на Elantra сзади. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. И ту, и другую машину «рисовал» немецкий дизайнер Петер Шрайер, курирующий не только KIA, но и Hyundai с родственным Genesis.
КОМФОРТ-КЛАСС
Присаживаюсь в водительское кресло, и Elantra заботливо подвигает кушетку согласно заданным ранее параметрам. Первое, что привлекает внимание — развернутая к драйверу центральная консоль и аккуратно выстроенные в ряд клавиши управления. Пластик хоть и жесткий, но отделка выполнена добротно и опрятно. Находиться в салоне этого автомобиля однозначно приятно.
Регулирую под себя сиденье. Еще один приятный сюрприз — наличие поясничного подпора. К посадке никаких нареканий нет, а вот рулевое колесо кажется недостаточно «пухлым». Обзорность хорошая, на боковых зеркалах индикаторы системы мониторинга мертвых зон — ага, еще один плюс «Элантры». Запускаю кнопкой мотор, проезжаю первые метры… И о Боже, выпустите меня отсюда.
Первое впечатление, которое на меня произвела Elantra, было отвратительным. Все-таки я ожидала от седана, который относится к C-классу, чего-то большего. Разгоняется машина, как мне показалось, чуть быстрее, чем асфальтоукладчик. Тормозит — практически так же, как товарный поезд. Привыкая к ее нраву, пришлось держать дистанцию до впереди идущего автомобиля, вдвое превышающую безопасную.
Серьезно, если бы тест-драйв ограничивался четвертью часа, я бы вычеркнула этого «корейца» из списка потенциальных покупок. И дело вовсе не в слабенькой шумоизоляции или нервозном шестиступенчатом «автомате», который живет своей жизнью. Просто на первый взгляд Elantra чересчур ленива и нетороплива. Но это лишь, повторюсь, на первый взгляд.
РЕЖИМ ЗАЖИГАЛКА
Пока мы с «Элантрой» ползли сквозь «бордовые» пробки, я поймала себя на мысли, что флегматичный стиль вождения, к которому машина буквально принуждает, мне даже нравится. Но стоило вырваться из затора, как рука невольно потянулась к кнопке Drive Mode, позволяющей переключать режимы движения — обычный, Eco или Sport. Вот тут то и началось самое интересное.
По команде «Спорт» Elantra преобразилась. Рулевое управление стало ощутимо точнее, отклики на педаль газа — резче. От черепашьих повадок почти не осталось и следа. Чтобы разогнать табун из 150 «лошадей», даже не пришлось кидать гашетку в пол. Легкое нажатие — и они бросились вскачь, поднимая вокруг себя шум мелодичным рокотом. Я поняла, «зажигать» и обгонять тихоходов нужно в «Спорте», а для всего остального есть… нет, не «Мастеркард», а режим Eco.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Разрабатывая шестую «Элантру», инженеры перетряхнули подвеску. И потрудились они, надо сказать, на славу. Крены в поворотах не критичны, хоть и заметны. А что не заметно, так это выбоины и колдобины уставшего весеннего асфальта. Даже на деревенской дороге, которую дорогой то назвать сложно, ходовая ни разу не сработала, что называется, на пробой.
Что еще нужно знать о Hyundai Elantra? Она располагает вместительным багажником. Объем грузового отсека равняется 458 литрам, в то время как у того же четырехдверного Ford Focus он составляет 421 л. Слона или шкаф в машину не засунешь, как ни крути. Но множеству сумок, которым непременно нужно попасть на дачу, места хватит.
Реальный расход топлива не сильно вылезает за заявленный, что нынче редкость. В смешанном цикле «Элантра» сжигает 8,2 литра на 100 километров при паспортных 7,2 л. А если почаще включать режим Eco, думаю, можно еще больше снизить ее аппетит.
… Итак, если вы готовы мириться с дурацкой синей подвеской салона, свойственной многим «азиатам», и капризной мультимедийкой, периодически «теряющей» смартфон, звоните в автосалон Hyundai и готовьте от 979 000 до 1 260 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв Elantra, а лучше — сразу на три. Чтобы правильно ее понять, в полной мере ощутить все прелести и позволить ей вас очаровать.