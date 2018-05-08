Тест-драйв Hyundai Elantra: любовь со второго взгляда

С чем только не сравнивают шестую «Элантру»! Кому-то она напоминает старшеклассницу Mazda6, кому-то — бюджетный Solaris и даже отечественную LADA Vesta. Как по мне, так внешний вид этого седана перекликается с обликом двоюродного KIA Cerato. Особенно, если смотреть на Elantra сзади. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. И ту, и другую машину «рисовал» немецкий дизайнер Петер Шрайер, курирующий не только KIA, но и Hyundai с родственным Genesis.

КОМФОРТ-КЛАСС

Присаживаюсь в водительское кресло, и Elantra заботливо подвигает кушетку согласно заданным ранее параметрам. Первое, что привлекает внимание — развернутая к драйверу центральная консоль и аккуратно выстроенные в ряд клавиши управления. Пластик хоть и жесткий, но отделка выполнена добротно и опрятно. Находиться в салоне этого автомобиля однозначно приятно.

Регулирую под себя сиденье. Еще один приятный сюрприз — наличие поясничного подпора. К посадке никаких нареканий нет, а вот рулевое колесо кажется недостаточно «пухлым». Обзорность хорошая, на боковых зеркалах индикаторы системы мониторинга мертвых зон — ага, еще один плюс «Элантры». Запускаю кнопкой мотор, проезжаю первые метры… И о Боже, выпустите меня отсюда.