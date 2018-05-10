43 удовольствия: тест-драйв Mercedes-AMG E43 4MATIC

Находятся, правда, и те, кому не терпится посмотреть на Е43 в деле. Эти веселые ребята в не менее смешных, видавших жизнь «болидах» то и дело пытаются спровоцировать тебя на внеплановый штраф за скорость.

Моргая сзади или газуя на светофоре, они доказывают сами себе, что умеют портить воздух, а заодно и собственную карму. Отпускаешь их вперед — и ехидно улыбаешься, наслаждаясь непревзойденным комфортом неторопливого перемещения в пространстве, а вместе с тем меняющейся, словно радуга, амбиентной подсветкой салона и чистым, как макушка Арсения Яценюка, звуком акустической системы Burmester.

Ведь если действительно понадобится послать кого-то из доморощенных Феттелей и Алонсо на три веселых буквы, то эти самые буквы и помогут. Нет, я сейчас не о том, что так часто рисуют хулиганы на заборах и от чего у девочек случаются приятные судороги в ногах. AMG — вот, в чем сила! Чуть погладил правую педаль — и соседи по потоку молниеносно пятятся в обратную сторону.