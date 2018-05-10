43 удовольствия: тест-драйв Mercedes-AMG E43 4MATIC

Как, сидя за рулем роскошного Е-класса от Mercedes, заставить соседей по трафику не думать о вас, как о водителе, доставляющем шефа или его жену с любовницей из точки А в точку В? Правильно — «приклеить» на корму седана шильдик AMG Е43.
Да, заветные таблички на авто творят чудеса: только ты выкатился со двора, как тебе тут же уступают дорогу — от грустящей несвежей ржавчиной жигулевской «классики» до безнаказанно премиальных Lexus и тому подобных Volvo.
Пропускают — значит уважают. Даже страшно представить, какие оргазмы испытывают пилоты этих автомобилей, когда в ответ получают благодарственное подмигивание «аварийкой». Немцам впору придумать автоматизированную функцию активации аварийного сигнала после очередного проявления респекта на дороге.
Находятся, правда, и те, кому не терпится посмотреть на Е43 в деле. Эти веселые ребята в не менее смешных, видавших жизнь «болидах» то и дело пытаются спровоцировать тебя на внеплановый штраф за скорость.
Моргая сзади или газуя на светофоре, они доказывают сами себе, что умеют портить воздух, а заодно и собственную карму. Отпускаешь их вперед — и ехидно улыбаешься, наслаждаясь непревзойденным комфортом неторопливого перемещения в пространстве, а вместе с тем меняющейся, словно радуга, амбиентной подсветкой салона и чистым, как макушка Арсения Яценюка, звуком акустической системы Burmester.
Ведь если действительно понадобится послать кого-то из доморощенных Феттелей и Алонсо на три веселых буквы, то эти самые буквы и помогут. Нет, я сейчас не о том, что так часто рисуют хулиганы на заборах и от чего у девочек случаются приятные судороги в ногах. AMG — вот, в чем сила! Чуть погладил правую педаль — и соседи по потоку молниеносно пятятся в обратную сторону.
Еще бы, ведь под массивным выпуклым капотом этого стиляги прячется разъяренный V6 с двойным наддувом, погоняемый табуном из 400 с лишним «жеребцов». Благодаря увеличенным турбинам, перенастроенному под космические реакции блоку управления и реактивному девятидиапазонному «автомату», Mercedes-AMG E43 выходит на вторую сотню за 4,6 секунды, а его пиковая скорость блокируется электроникой после 250 км/ч.
Впрочем, с дополнительным чудо-пакетом заряд бодрости можно увеличить до 270 км/ч. Выше уже не взлететь даже за деньги. Да и зачем, если поласкать слух, пусть и синтезированным рокотом выхлопной системы, можно и на более приземленной скорости. Тем более, что вместе с вами им будут наслаждаться и догоняющие, тщетно пытающиеся снять на видео молниеносно превратившийся в точку седан матового серого цвета.
Кто там обзывал «Мерседес» диваном? Ребята, в режиме Sport+ руль здесь такой острый, что с непривычки им можно даже пораниться. А тому, как в меру жестко, но в то же время эластично работает подвеска, позавидует любая инстаграм-красотка, полжизни пытающаяся делать то же самое в надежде навсегда «подкаблучить» богатенького папика.
Вероятно, ей не следует ограничиваться передним приводом — уже давно пора переходить и на задний, а лучше сразу на полный. Во всяком случае, с 4MATIC никогда не сбиться с курса, не потерять контроль над ситуацией. Вовремя остановиться помогут агрессивные тормозные механизмы, а не выпасть из-за штурвала — кресла с динамической боковой поддержкой.
Как водится, за удовольствие, а уж когда их целых сорок три, нужно платить. Наверняка банки оценят ваше желание взять забористую «ешку» в кредит до конца своих дней. Если, конечно, вы не та самая красавица из инстаграма, почти накопившая 6 000 000 вновь дешевеющих рублей.
Ко всему прочему, владелец этого снаряда по умолчанию прибавит к статье расходов затраты на налоги, обслуживание и бензин. Хотя последний пункт выглядит весьма бюджетно — при лояльной езде E43 потребляет не больше восьми литров на сотню, а в режиме утопленной до упора гашетки — около 15л/100км.
Тем, кто не спешит потратить деньги, чтобы позднее заплатить еще больше, следует дождаться обновленного Mercedes-AMG E53 с обжигающим гибридным мотором о 435 «жеребцах». Именно этот автомобиль сменит на боевом посту собрата Е43, а значит удовольствия его хозяин или хозяйка получит еще больше.