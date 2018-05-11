Тест-драйв Citroёn SpaceTourer: едем за воблой, не выходя из офиса

Если вы не арабский шейх, способный позволить себе ежедневно увеличивать численность автомобилей в гараже, то скорее всего придется остановиться на чем-то одном. И каким бы романтиком в душе вы не были, выбор этот обязан быть рациональным. Ну не может солидный джентльмен, многодетный отец единственной машиной в семью выбрать двухместный кабриолет. С другой стороны, если вы любите путешествовать большой компанией или деток у вас чуть больше двух, то разве это означает, что вы теперь обречены на долгие годы сесть за руль автобуса?

Учитывая постоянно растущие и ширящиеся запросы автолюбителей, автопроизводители вынужденны подстраиваться под желания клиентов, что привело к появлению симбиоза казалось бы несовместимых вариантов кузова. А одной из самых перспективных ниш в современном автомобилестроение несомненно является сегмент семейных авто. Не сказать, что рынок подобных автомобилей пресыщен предложениями, поэтому каждый новый вариант вызывает живой интерес потребителей, главные запросы которых к семейному железному коню довольно похожи: вместительность, экономичность, надежность, комфорт. Эти 4 компонента можно расставить в любой последовательности, но каждый из них вне зависимости от приоритета важности призван заботиться о вас и вашей семье. Citroёn SpaceTourer эту заботу предоставляет.