Тест-драйв Citroёn SpaceTourer: едем за воблой, не выходя из офиса

Фото avtovzglyad.ru
Какую машину взять для повседневных разъездов: дерзкое спортивное купе или кроссовер? Вместительный универсал или скучный, но привычный седан? С вечной проблемой выбора утилитарного транспортного средства разобрался портал «АвтоВзгляд».
Андрей Аракчеев

Если вы не арабский шейх, способный позволить себе ежедневно увеличивать численность автомобилей в гараже, то скорее всего придется остановиться на чем-то одном. И каким бы романтиком в душе вы не были, выбор этот обязан быть рациональным. Ну не может солидный джентльмен, многодетный отец единственной машиной в семью выбрать двухместный кабриолет. С другой стороны, если вы любите путешествовать большой компанией или деток у вас чуть больше двух, то разве это означает, что вы теперь обречены на долгие годы сесть за руль автобуса?

Учитывая постоянно растущие и ширящиеся запросы автолюбителей, автопроизводители вынужденны подстраиваться под желания клиентов, что привело к появлению симбиоза казалось бы несовместимых вариантов кузова. А одной из самых перспективных ниш в современном автомобилестроение несомненно является сегмент семейных авто. Не сказать, что рынок подобных автомобилей пресыщен предложениями, поэтому каждый новый вариант вызывает живой интерес потребителей, главные запросы которых к семейному железному коню довольно похожи: вместительность, экономичность, надежность, комфорт. Эти 4 компонента можно расставить в любой последовательности, но каждый из них вне зависимости от приоритета важности призван заботиться о вас и вашей семье. Citroёn SpaceTourer эту заботу предоставляет.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Понимая, что во всем мире потребители все чаще приобретают большие микроавтобусы, французская автомобилестроительная компания совместно с японским концерном Toyota выпустила три клона одного автомобиля: Peugeot Traveller, Citroёn SpaceTourer и Toyota ProAce Verso. Сразу после своего дебюта автомобили вызвали немалый интерес у автолюбителей, так как предложили совершенно новый взгляд на компактный городской автомобиль.

Автомобиль получил две модификации колесной базы, а также три вида кузова, что позволяет подобрать оптимальный вариант длины, исходя из потребностей потенциального покупателя. Машина получила современный экстерьер, богатое оснащение и отличную техническую начинку, выгодно выделяющую минивэн на фоне конкурентов.

Все три машины отличаются только декоративным оформлением передней части, шильдиками и небольшими нюансами в салоне (цвета декоративных вставок, ткань на сиденьях). Классифицировать их как микроавтобусы весьма странно, ведь в их основу легла самая современная легковая платформа EMP2, используемая в последних моделях концерна PSA и отличающаяся современными материалами, которые позволяют существенно уменьшить массу автомобиля. Именно легковая платформа, выигрыш в массе (снаряженная — от 1746 кг) по сравнению с конкурентами и современный дизельный двигатель BlueHDI 2.0 мощностью 150 л. с. выводят данные модели на высочайший уровень управляемости и топливной экономичности.

Фото avtovzglyad.ru

В Европе модели представлены в трех вариантах длины: XS (4,6 м), M (4,95 м) и XL (5,3 м). В Россию официально поставляются только M и XL с модифицированным по сравнению с Европой списком опций.

На нашем тестр-драйве побывала топовая версия Citroёn SpaceTourer в комплектации business lounge с неимоверным количеством возможностей трансформации салона — здесь имеются направляющие, по которым сиденья можно двигать вперед-назад и переворачивать второй ряд лицом к третьему. Причем делается это легко одним человеком — вес одиночного кресла около 15 кг. Третий ряд конечно потяжелее.

На недостаток комфорта владельцу такого автомобиля жаловаться не придется. Вроде бы все достаточно скромно и лаконично, как у немецких конкурентов, в том числе и по использованным материалам (все же близкое родство с утилитарным коммерческим фургоном дает о себе знать), но пятиугольные аналоговые приборы смотрятся и читаются просто отлично, руль буквально «влипает» в руки, обзорность — лучше и не бывает, а обилие всяческих ящичков, ниш и полочек неимоверно радует. Только в карманы передних дверей помещается по три полуторалитровых бутылки с водой. Между передними сиденьями есть ничем не занятый проход — это важно. Ребенок на стоянке бегал между рядами, навещал родителей. Вот еще один элемент заботы о семье.

Фото avtovzglyad.ru

Не забыли французы и про багажник — при длине 5 метров 30 сантиметров и трхх рядах сидений объем багажного отделения составляет 603 литра до полки и 798 литров до потолка. Уверен, кто-то скажет, что багажник вертикальный, но мне это как раз и подходит — все вещи я пакую в чемоданы и коробки, которые прекрасно встают друг на друга. К тому же все 7 мест зачастую будут не нужны и, вынимая третий ряд сидений, я смогу получить бескомпромиссные 1624 литра до линии окон или 2381 литр до потолка! Объем багажника от пола до крыши за третьим рядом — 1384 л, и этого с лихвой хватило, чтобы упрятать туда весь комплект семейного скарба. Фантастический объем, вещи всех пассажиров гарантированно поместятся.

Перед поездкой нельзя было упустить возможности настроить салон микроавтобуса под себя. Все сиденья переднего ряда имеют электрорегулировки и массаж поясницы. Второй и третий легко и просто сдвигаются продольно, и еще проще складываются. Ящик между сиденьями второго ряда оказался с секретом, но после небольшого ознакомления получился портативный столик. Правда, эта опция обойдется покупателю в 25 000 рублей.

С таким снаряжением и возможностями трансформации салона Citroёn SpaceTourer легко превращается в офис для деловых людей. В пассажирском отсеке нашлось все необходимое для долгого путешествия: откидные столики на спинках передних сидений, розетки, вентиляция с отоплением, подстаканники, вещевые отсеки, освещение и т. д.

Фото avtovzglyad.ru

«Автобусная» водительская посадка в огромном профилированном кресле ничем не стеснена и благодаря прекрасной обзорности в предвкушении путешествия настраивает на романтику. Так и хочется включить песни Джо Дассена и отправиться куда глаза глядят. Преодолев за рулем SpaceTourer несколько тысяч километров, речи об усталости в седле водителя или кого-то из пассажиров не возникло ни разу.

Получив такой автомобиль в свое распоряжение, срезу решили испытать его в длительном путешествии. А куда можно поехать в начале весны большой компанией? В Астраханский край, за воблой. Весной рыба очень активна и у нее начинается сильный жор перед нерестом. Именно поэтому рыбалка в Астрахани весной всем известна и столь популярна. С разных городов России приезжают в это время не только любители, но и профессионалы.

Загрузив автомобиль лодками и вещами для длительного путешествия почти по самую крышу, с утра пораньше отправились из затянувшейся зимы в астраханскую весну. SpaceTourer с радостью глотал сотни километров российских дорог благодаря очень комфортной подвеске.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Независимо от состояния дороги, «француз» обеспечивает оптимальный уровень комфорта при движении, в частности, за счет ходовой части, отличающейся точностью работы рулевого управления и амортизаторов. Микроавтобус оборудуется усиленной передней подвеской типа МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости и задней подвеской с расположенными под углом рычагами. Обгоны и маневры на трассе легко даются дизельному мотору, остро реагирующему на нажатие на педаль акселератора. Главное при перестроении помнить о гигантских габаритах SpaceTourer.

Работа шестиступенчатого «автомата» TF-82SC японской фирмы Aisin нареканий не вызывала. Именно сочетание двухлитрового турбодизеля и шестиступенчатого «автомата» превращает фургон то в гоночную машину, то в семейный автобус. Но для того, чтобы почувствовать себя полноценным гонщиком — SpaceTourer не самый подходящий автомобиль. Дело даже не в солидных габаритах, а в бесчисленных электронных ассистентах, которые и за разметкой полос следят, и дверь перед тобой готовы распахнуть по первому же требованию, и алгоритм работы фар подкорректировать.

Но помимо комфорта и надежности SpaceTourer придется по душе путешественникам благодаря очень скромному аппетиту дизелья. Сопоставить расход топлива с размерами автомобиля, количеством пассажиров и степенью его загруженности не представляется возможным. Вроде видишь, что машина большая, пассажиров — 6 взрослых человек, салон забит под завязку рыболовными снастями, а солярки авто ест столько, словно это малолитражка В-класса.

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11 мая 2018
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