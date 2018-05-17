Тест-драйв Ford Transit AWD: забудьте про «Макавто»

Ford Transit можно смело называть спасителем Горьковского автозавода — именно его, взятая за основу концепция, помогла разработать отечественную «Газель», производство которой реально спасло предприятие в 90-е от полного краха. Впрочем, и сам по себе Ford Transit успешен на многих рынках, и вовсе не намерен уступать свой кусок пирога, пусть и не очень многочисленным, но все же серьезным конкурентам.
Конечно, на нашем рынке коммерческих перевозок (вышеупомянутая «Газель» не в счет, ибо мы говорим все же об автомобилях, а не о пародиях) лидирующую позицию занимает тройка братьев-близнецов Peugeot Boxer/Citroёn Jumper/FIAT Ducato, однако и более дорогим Ford Transit, VW Crafter и Mercedes-Benz Sprinter все же находится место под солнцем.
Crafter мы не так давно тестировали, Sprinter еще пока не прибыл в Россию, а вот новенький с иголочки темно-синий Ford Transit AWD в весьма неплохой грузопассажирской комплектации оказался на длительном тесте портала «АвтоВзгляд». Причем, эксплуатировать отнюдь не маленький автомобиль было решено исключительно в стесненных городских условиях.
Первое, на что обращаешь внимание — это просто нереальная высота Transit. Понятно, что у производителя существует достаточное число вариантов различной длины и высоты кузова для любых нужд, но наш подопытный реально впечатляет. Я не поленился и измерил высоту рулеткой — оказалось, что от дорожного полотна до конца крыши расстояние составляет почти 2,8 метра! Забудьте про подземные паркинги и даже «Макавто», да и вообще про практически все въезды, где висят ограничительные балки. Зато внутри пассажирского отсека можно стоять не то что в полный рост, а даже с поднятыми вверх руками.
А вот найти легальное место для парковки в нашем мегаполисе довольно непросто — Transit, имея даже так называемую среднюю длину, занимает как минимум полтора парковочных куска асфальта. Впрочем, обычно такие машины используются для доставки грузов, водитель лишь останавливается на несколько минут на аварийке и едет дальше, либо в качестве маршрутного такси в полностью пассажирском варианте, используя официальные автобусные остановки. Так что выбор такой машины для повседневной городской езды — дело весьма сомнительное.
А вот внутри Ford Transit очень даже уютненько. Конечно, привереды всегда смогут придраться к жестковатому пластику на панелях, но все же по качеству отделки Transit ближе к Crafter, нежели к троице близнецов. Передняя панель напоминает всем хорошо знакомый Focus, разве что она пошире, да и всяких полочек, подстаканников, пепельниц и бардачков здесь побольше. Большие «карманы» есть и в дверных панелях, а также просто мегаудобные полки над головой водителя и передних пассажиров (их спереди может быть двое) для документов или папок для бумаг, например. Под потолком же расположены клавиши управления дополнительным отопителем и светом задней части салона, где спокойно могут разместиться четверо взрослых людей.
Также наш Transit оказался опционально оборудован системой предпускового подогрева Webasto, что весьма нелишне в российских условиях. Кроме того, даже в такой, казалось бы утилитарной, модели Ford предлагает обогрев ветрового стекла и всех сидений — то, что у нас уже давно принято называть «зимним пакетом». Да и вообще, эргономика водительского места, а оно, как известно, самое важное в таком классе автомобилей, продумана и организована очень хорошо — ничего лишнего, все под рукой и все понятно.
Как родной
Порадовал и грузовой отсек — в его чрево легко вошли огромные коробки длиной 2,2 м и еще осталось место. Такелажные петли, разумеется, в наличии, а отделка пластиком — опция.
А вот на ходу не все владельцы легковушек справятся с таким крупногабаритным автобусом. Даже несмотря на то, что наш подопечный Transit оформлен под категорию «В», ездить на нем, особенно по городу, нужно как на большегрузах — далеко вперед закидывать морду и только потом поворачивать колеса, благо что угол поворота передней оси чуть ли не 90 градусов. Сцепление легкое, а механическая 6-ступенчатая коробка у любой модели Ford всегда славилась четкими переключениями. Кроме того, в отличие от того же FIAT Ducato, например, у которого руль довольно «ватный», рулевое управление Transit собранное, а для автобуса так и вовсе его можно назвать острым.
Огромная машина легко, четко и предсказуемо откликается на любое движение рулевого колеса — не BMW конечно, но все же управляемость радует. За адекватность перестроений отвечают исполинские «лопухи» боковых зеркал, разделенные, как это принято на авто такого класса, на четыре секции.
В нашем варианте дизельный двигатель имел мощность в 125 лошадок (есть еще чуть более мощная версия на 136 лошадей), однако динамики бусу хватало за глаза. Первая передача традиционно короткая, зато все остальные длинные — «разгонные». Ну и, конечно же, пару раз реально выручал подключаемый полный привод, ведь на дворе еще лежал талый снег, порой наваленный нерадивыми дворниками прямо на парковочные места. В случае пробуксовки мгновенно подключается передняя ось через муфту, ну а если дело более серьезное, то можно принудительно подключить постоянный полный привод клавишей на передней панели. Очень ценная штука в нашем климате, хотя за такую опцию придется доплатить чуть ли не полмиллиона рублей.
В сухом остатке
Новый Ford Transit в очередной раз доказал, что мастодонт автомобильного рынка родом из-за океана умеет делать достойные и качественные микроавтобусы. Transit надежен, комфортабелен, может возить много груза и немало пассажиров, правда и стоит он отнюдь не три копейки. Конечно, простая железная версия фургона значительно дешевле, но цена тестового грузопассажирского варианта, комплектация которого вполне может претендовать на приставку «люкс», зашкаливает аж за два миллиона рублей. Зато на нем можно смело рвануть хоть в Рим, хоть в Крым. По новому, только что открытому мосту.