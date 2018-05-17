Тест-драйв Ford Transit AWD: забудьте про «Макавто»

Не теряйте мелочевку

А вот внутри Ford Transit очень даже уютненько. Конечно, привереды всегда смогут придраться к жестковатому пластику на панелях, но все же по качеству отделки Transit ближе к Crafter, нежели к троице близнецов. Передняя панель напоминает всем хорошо знакомый Focus, разве что она пошире, да и всяких полочек, подстаканников, пепельниц и бардачков здесь побольше. Большие «карманы» есть и в дверных панелях, а также просто мегаудобные полки над головой водителя и передних пассажиров (их спереди может быть двое) для документов или папок для бумаг, например. Под потолком же расположены клавиши управления дополнительным отопителем и светом задней части салона, где спокойно могут разместиться четверо взрослых людей.

Также наш Transit оказался опционально оборудован системой предпускового подогрева Webasto, что весьма нелишне в российских условиях. Кроме того, даже в такой, казалось бы утилитарной, модели Ford предлагает обогрев ветрового стекла и всех сидений — то, что у нас уже давно принято называть «зимним пакетом». Да и вообще, эргономика водительского места, а оно, как известно, самое важное в таком классе автомобилей, продумана и организована очень хорошо — ничего лишнего, все под рукой и все понятно.