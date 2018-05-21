Волшебник изумрудного города: тест-драйв стильного городского хетчбэка DS3

Казалось бы, что подобное сотрудничество является самым странным маркетинговым ходом — привлечь в рекламную кампанию по продвижению молодежного «горожанина» мадам почетнейшего возраста, но в этом и заключается нестандартный креативный подход французского автопроизводителя — нарушить все мыслимые и немыслимые рамки приличия, создать флер эпатажа вокруг своего продукта.

ЭМОЦИИ В ПОДАРОК

Да и вообще любители лягушачьих лапок, на мой взгляд, остались одними из последних в автомобильном мире, кто «рисует» машины, так сказать, «от души и по велению сердца», а не по указке всезнаек маркетологов и инженеров. Посмотрите вокруг — все производители копируют друг у друга дизайнерские решения, выделиться в потоке абсолютно нет никакой возможности. А вместе с этим, следовательно, нет и эмоций — чуть ли главного ингредиента отличного настроения.

Художники Citroёn прекрасно это понимают (вспомните, например, «богиню» DS 19 — секс-символ автомобильного дизайна второй половины XX века, тот самый фантомасомобиль), и выкатывают на рынок практически идеальный силуэт современной городской «повозки».