Волшебник изумрудного города: тест-драйв стильного городского хетчбэка DS3

Фото avtovzglyad.ru
Стиль, как основополагающий принцип — именно такой слоган выбрала французская компания Citroёn для продвижения своего молодежного компакта DS3. И не удивляйтесь, что амбассадором этой модели стала Айрис Апфель — 96-летняя известная модница, одна из первых женщин, рискнувшей надеть джинсы.
Михаил Балберов

Казалось бы, что подобное сотрудничество является самым странным маркетинговым ходом — привлечь в рекламную кампанию по продвижению молодежного «горожанина» мадам почетнейшего возраста, но в этом и заключается нестандартный креативный подход французского автопроизводителя — нарушить все мыслимые и немыслимые рамки приличия, создать флер эпатажа вокруг своего продукта.

ЭМОЦИИ В ПОДАРОК

Да и вообще любители лягушачьих лапок, на мой взгляд, остались одними из последних в автомобильном мире, кто «рисует» машины, так сказать, «от души и по велению сердца», а не по указке всезнаек маркетологов и инженеров. Посмотрите вокруг — все производители копируют друг у друга дизайнерские решения, выделиться в потоке абсолютно нет никакой возможности. А вместе с этим, следовательно, нет и эмоций — чуть ли главного ингредиента отличного настроения.

Художники Citroёn прекрасно это понимают (вспомните, например, «богиню» DS 19 — секс-символ автомобильного дизайна второй половины XX века, тот самый фантомасомобиль), и выкатывают на рынок практически идеальный силуэт современной городской «повозки».

Фото avtovzglyad.ru

Составляющие вроде бы хорошо известны и другим автопроизводителям: двухцветная окраска кузова, «парящая» крыша, «акульи» плавники боковых стоек… Но все вместе это проработано с такой любовью к стилю и тонкой изысканности, что на DS3 стопроцентно обращают внимание, даже пусть за его рулем сидит не длинноногая манекенщица, а слегка небритый хипстер слегка за тридцать.

И пусть многие посчитают этот автомобиль главным номинантом на звание «гейкара», мне, например, совершенно на это наплевать — срабатывает принцип вышеупомянутой мадам, которая поражает своей смелостью, авангардностью и креативностью. К слову сказать, миксуя различные цвета окраски кузова и крыши, а также всяческие декоративные украшательства в виде наклеек (которые находят свое продолжение и в салоне автомобиля) вполне реально собрать себе такой экземпляр, что его двойника можно будет встретить на дороге с минимальной вероятностью.

ШИК И БЛЕСК

Правда, в экстерьере DS3 дизайнеры в плане авангардности зашли чересчур далеко: в салоне нет подстаканников — от слова совсем! Как же парижский житель начнет свой день за рулем без утренней чашки кофе? Но, заметим, это единственное недоразумение — во всем остальном инженерная проработка рабочего места водителя и пассажиров выше всяких похвал.

Фото avtovzglyad.ru

К примеру, французы максимально отодвинули вперед охлаждаемый перчаточный ящик, чтобы оставить мкак можно больше места для коленей переднему седоку и, следовательно, для заднего правого пассажира. Конечно, машина считается номинально пятиместной, но для комфортной поездки этот пятый будет явно лишним, особенно в плечах. А для четверых пространства будет предостаточно как спереди, так и сзади — к примеру, я, со своим 185-сантиметровым ростом без проблем усаживался «сам за собой».

И если кто-то скажет, что DS3 исключительно городской автомобиль, не предназначенный для «дальняков», смело рассмейтесь ему в лицо — за время тест-драйва был совершен марш-бросок длинной в 2500 км, причем в одну сторону за раз было «съедено» без малого 1000 км федеральных трасс. И после такого пробега могу с абсолютной уверенностью сказать, что этот «малыш» нисколько не пасует в этой дисциплине — в салоне достаточно места для жены, одного ребенка и двух котов в полном обмундировании. Это же касается и объема багажного отделения (285 литров — самое то для двух чемоданов), что является лучшим показателем в своем классе. К примеру, у третьего «Фокуса» в кузове хетчбэк эта цифра на 10 литров меньше. И как тут не восхититься удачной компоновкой салона?

Фото avtovzglyad.ru

Что же касается драйверского места, то только за одни кресла проектировщикам стоит дать солидную надбавку к пенсии — настолько классно они спрофилированы, с отличной боковой поддержкой, что даже стандартных настроек по высоте, длине и наклону спинки достаточно, чтобы устроиться за скошенным снизу рулем комфортно и без поясничных болей пережить большие километражи. Ну а в дороге будут в помощь и неплохая «музыка», и круиз-контроль с ограничением скорости, а также система экстренного торможения, работающая на скоростях до 30 км/ч. В общем, все более-менее стандартно по современным меркам класса.

ГОРОДСКОЙ ЗАБИЯКА

Несмотря на, казалось бы, забавный и отчасти слегка комичный образ DS3, этот «пырзик» может подарить удовольствие от вождения. Нет, это совсем не спорткар, и даже не его имитация, но трехцилиндрового 1,2-литрового 110-сильного турбированного моторчика (между прочим, со званием «International Engine of the Year 2015») хватает как и в городской толчее, так и на загородных трассах. «Рвать когти» со светофора он, конечно, не сможет, но вот задорно войти в крутой вираж, не вываливаясь при этом с траектории — без проблем. Подвеска в случае DS3 настроена в большей степени не на комфорт, а на управляемость, так что «лежачих полицейских» нужно преодолевать с определенной долей осторожности. И как при этом звучит этот «живчик», особенно после 3000 об/мин!

Фото avtovzglyad.ru

ЗА ЧТО ПЛАТИМ

Естественно, он не рычит басовитым тембром, как многолитровый маслкар, но своим приятным повизгиванием впрыскивает в кровь водителя именно столько адреналина, сколько нужно для небольшого хулиганства в разумных пределах.

Единственным слабым звеном здесь выступает шестиступенчатый «автомат». Нет, он совсем не плох, но вот его периодические дерганья с первой на вторую, что особенно проявляется в вялотекущих «пробках», могут довести до белого каления особо впечатлительных личностей.

В заключении очень грустная для нас информация — стоимость тестового автомобиля в средней комплектации So Chic с допопциями составляет 1 659 000 рублей. Кто-то скажет, что за эти деньги можно взять неплохо упакованный кроссовер или седан гольф-класса. Но подождите, может быть это не DS3 не подходит нам, а мы к DS3? Согласитесь, не каждый готов платить за яркие эмоции…

новинки рынка, автопродажи, авторынок, новая модель
21 мая 2018
305
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы