Тест-драйв Renault Dokker: Logan a la «каблук»

Logan-«каблук», а Renault Dokker, по сути им и является, — это уже само по себе интересно. Поскольку он еще и дизельным мотором оснащен, то мы имеем более чем основательный повод прокатиться на этой достаточно новой для российского рынка модели.
Алексей Батушенко

Про «каблуки» в пассажирской модификации — то есть легкие коммерческие машины, модифицированные для семейного (чаще всего) применения, — всегда есть чего порассказать. Они, как правило, построены на своей собственной базе, прямой аналог которой почти всегда отсутствует в фирменной легковой линейке. По этой причине «каблуки» всегда интересны: приспособить коммерческую технику, более выносливую и утилитарную, под свои запросы — мечта многих семейных граждан. Но с пассажирским Renault Dokker все совсем иначе.

Он появился в результате достаточно причудливого процесса. Сначала из легкового Renault Logan сделали легко-коммерческий «каблук», слегка удлинив ему колесную базу и предав соответствующую форму — высокий двухобъемный кузов со сдвижными боковыми дверями и дверями-«распашонкой» сзади для удобства погрузки-разгрузки всякого коммерческого барахла.

Ну и только потом в получившийся таким образом грузовой объем впихнули задний диван с «изофиксами», покрыли не дорогим, но приличным пластиком и получили машину «для дома, для семьи». Платформа В0, на которой сделан Dokker, использована альянсом Renault-Nissan-АВТОВАЗ в таком количестве моделей, что опять всерьез исследовать ее особенности уже нет никаких сил.

По большому счету, Renault Dokker вполне можно считать Logan в модификации «каблук». Даже не смотря на то, что колесная база Dokker на пару сантиметров длиннее чем у «исходника» — то есть Logan.

Заметим, что в России эти бюджетные французские седаны продаются исключительно с бензиновыми моторами. А у Dokker для нашего рынка имеется еще и 90-сильный дизель — 1,5-литровый dCi, известный нам, например, по кроссоверу Duster. Выбор именно такой комплектации Renault Dokker для теста был вызван, в том числе, и желанием познакомиться с «дизельным Logan».

Что касается внешности этого «каблука», то тут все и так, думается, ясно-понятно: передок от Logan, остальное — стандартно-«каблучное». Внутри картина аналогичная. Рабочее место водителя и пассажира, передняя панель, центральная консоль со стандартной подчеркнуто-убогой мультимедийной системой в стиле бюджетного Renault, рукоятка механической 5-ступенчатой КП — все перекочевало сюда со старины Logan.

Включая сиротские «регулировки» кресел и расположение кнопок обогрева сидений. Разница — в просторе над головой благодаря высокой крыше. Ну, и в наличии такого типично «коммерческого» штриха, как полочка в районе противосолнечных козырьков в передней части потолка. Сюда наемные водилы обычно кладут сопроводительные документы к грузу, путевые листы и прочую транспортную бюрократию.

На задних пассажирских сиденьях, если, опять же, сравнивать с Logan, в Dokker находиться гораздо удобнее. Видимо, за это следует сказать спасибо лишним почти 20 мм колесной базы. Да и высокий потолок добавляет ощущения простора.

Сдвижные двери для задних пассажиров по достоинству пришлось оценить на парковках. Можно было совершенно не переживать, что дети во время высадки радостно влепят ими по стоящим рядом машинам.

Единственная претензия — сложность при закрывания. Чтобы дверь захлопнулась как следует и на приборке погас соответствующий значок, требуется не просто двигать ее, а толкать, как говорится, «со всей дури». Только в этом случае она встанет в замок как надо. Более мягкое обхождение эта железяка не понимает. Ну, а к специфике распашных задних дверей следует привыкать. Слишком плотно «прижмешься» кормой при парковке к другой машине или стене какой — все, придется корячиться, доставая поклажу из багажника через полуоткрытую створку.

Стандартный «каблук», переделанный в пассажирский вариант, на ходу четко дает понять каких он кровей: задняя подвеска у подобных машин сделана в расчете на постоянную перевозку серьезных тяжестей, а потому в случае «легкового» использования демонстрирует зубодробительный характер. А у Renault Dokker такого нет. Не смотря на то, что задняя ось у него от настоящего «каблука» Renault Kangoo!

Что касается поведения Dokker на дороге вообще, то никаких разочарований он вас испытать не заставит. Как, впрочем, и феерических открытий не принесет. Вполне «по-логановски» едет машина. Подвеска исправно, хотя и громковато в отсутствии достойной шумоизоляции, «жрет» ямки. Руль — в меру легок, но информативен, тормоза — вполне себе тормозят.

А характер 90-сильного дизелька вновь заставил остро пожалеть, что его не ставят на Logan! Отличная тяга с самого низа, расход на уровне 6—7 литров топлива по пробкам — красота. Да, разгон до 100 км/ч тут «не але», как говорится: больше 13 секунд занимает. Но спишем это на высокий и не особо аэродинамичный «каблучий» кузов. Зато при светофорных стартах до скорости 60 км/ч — сплошное удовольствие.

Единственное, чего, на наш взгляд, не хватает этому семейному Dokker — шестой ступени в КП. С нею при езде на скоростях 100—110 км/ч по трассе машинка потребляла бы совсем смешное количество топлива. Для дачника, как потенциального владельца этой машины, соображения экономичности далеко не на последнем месте.

Но как только мы вспоминаем об экономии и ценах, благостный, в общих чертах, портрет Renault Dokker 1.5 dCi начинает грустнеть. Самая дешевая машина с таким движком стоит не менее 1 050 000 рублей. Это при том, что ценник на аналогичный «каблук», но с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 82 л. с. начинается с 870 000 рублей. Уже только глядя на эти цифры можно сказать, что судьба бестселлера российского легкового рынка дизельному Dokker не грозит. А жаль.

коммерческий транспорт
11 июня 2018
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