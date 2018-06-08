Тест-драйв Renault Dokker: Logan a la «каблук»

Про «каблуки» в пассажирской модификации — то есть легкие коммерческие машины, модифицированные для семейного (чаще всего) применения, — всегда есть чего порассказать. Они, как правило, построены на своей собственной базе, прямой аналог которой почти всегда отсутствует в фирменной легковой линейке. По этой причине «каблуки» всегда интересны: приспособить коммерческую технику, более выносливую и утилитарную, под свои запросы — мечта многих семейных граждан. Но с пассажирским Renault Dokker все совсем иначе.

Он появился в результате достаточно причудливого процесса. Сначала из легкового Renault Logan сделали легко-коммерческий «каблук», слегка удлинив ему колесную базу и предав соответствующую форму — высокий двухобъемный кузов со сдвижными боковыми дверями и дверями-«распашонкой» сзади для удобства погрузки-разгрузки всякого коммерческого барахла.

Ну и только потом в получившийся таким образом грузовой объем впихнули задний диван с «изофиксами», покрыли не дорогим, но приличным пластиком и получили машину «для дома, для семьи». Платформа В0, на которой сделан Dokker, использована альянсом Renault-Nissan-АВТОВАЗ в таком количестве моделей, что опять всерьез исследовать ее особенности уже нет никаких сил.

По большому счету, Renault Dokker вполне можно считать Logan в модификации «каблук». Даже не смотря на то, что колесная база Dokker на пару сантиметров длиннее чем у «исходника» — то есть Logan.