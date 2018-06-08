Тест-драйв седана LADA Vesta Cross: весточка с полей

Слово «кроссовер» действует на потенциального покупателя автомобиля просто гипнотическим образом. Полагаю, предложи населению Smart с a la внедорожными задатками, так и на него найдется своя толпа клиентов. Не удивительно, что задолго до старта продаж за LADA Vesta Cross в кузове седан выстроилась очередь из желающих обладать этой машиной. И это несмотря на ценник в 851 000 рублей. Портал «АвтоВзгляд», побывавший на премьерном тесте новинки, оценил в том числе и внедорожные качества седано-кроссовера.
Идею скрестить седан с SUV я бы назвал утопичной, если бы не данные о продажах LADA Vesta SW Cross. Статистика такова, что 7 из 10 вазовских универсалов продаются именно в кроссовом обвесе. Оно и понятно, ведь у автомобиля за счет увеличенного клиренса и более жестких, в сравнении с «гражданской» версией «Весты», амортизаторов, ухабы подвеска отрабатывает на отлично. А обвес в виде молдингов и расширителей арок из неокрашенного пластика худо-бедно защищает кузов от различных нежданчиков, встречающихся на пересеченной местности.
Городская альтернатива «сараю»
Но тип кузова «сарай» по душе далеко не каждому автомобилисту, особенно из числа городской молодежи и особ женского пола. А потому появление «кроссоча» в исполнении седан было вполне логично. Автомобиль получился по-настоящему интересным и стал для отечественного рынка по-настоящему уникальным предложением. Дизайн Vesta сам по себе интересен и самобытен, но увеличенный до 203 мм дорожный просвет, 17-дюймовое литье, черные расширители арок и молдинги делают машину еще более грациозной.
Есть ли различия по ходовке и движку между универсалом и седаном серии Cross? Нет. Они абсолютно идентичны. Ну и правильно: какой смысл изобретать колесо, если уже имеется хорошо зарекомендовавшая себя конструкция? Большая часть нашего тест-драйва проходила по асфальту. Сами понимаете, на шоссе прочувствовать все прелести усиленной подвески едва ли получится. Но стоило съехать на гравийную деревенскую дорогу, как тут же понимаешь, в чем разница между обычной «весточкой» и «кроссовой». Не сказать, что выбоины вообще не ощущаются, но даже при попадании в рытвину на приличной по проселочным меркам скорости нет характерного стука от пробоя амортизатора, а автомобиль не теряет управляемость. Высокий клиренс позволяет не шаркать днищем и свесами по грунту, что тоже бесспорный плюс в эксплуатации.
Повышенная непроходимость
Тем не менее, увеличенный дорожный просвет и усиленная подвеска не позволяют назвать автомобиль «королем офф-роуда». Это как женщина, облачающая себя в мужские одежды: она не избавляется от первичных гендерных признаков. Будут, конечно, изменения в походке и манерах, но то, что досталось от матушки-природы никуда не денется. Точно так же и с автомобилем: чтобы заявить о себе, как о «всамомделешном проходимце», потребуется серьезное хирургическое вмешательство. Речь ведем об интеграции полного привода. И в этом направлении тольяттинцы вовсю работают. Говорить о сроках и деталях реализации Vesta Cross 4x4 еще ой как рано, но некоторые подробности порталу «АвтоВзгляд» стали известны. В планах заводчан установить полноценную раздатку с понижайкой. Разумеется, сделать это будет не так просто, ведь придется вносить изменения в днище авто, дабы проложить карданный вал, разместить саму раздаточную коробку и воткнуть задний мост не в ущерб клиренсу.
При этом, если удастся удержать стоимость автомобиля до «ляма», то овчинка выделки однозначно стоит. Но это все планы на неопределенное будущее, а пока вернемся к нашему испытуемому. По грунтовке ехать на нем гораздо комфортнее и безопаснее, чем на обычной Vesta, но назвать Cross автомобилем повышенной проходимости без привода на все колеса, как уже говорилось, язык не поворачивается. Впрочем, ели бы представилась возможность преодолеть типичную лесную лужу, там бы, глядишь, и забрал бы свои слова обратно.
Роботу вправили мозги
Для покупателей седана LADA Vesta Cross доступны два мотора. Первый — это двигатель объемом 1600 «кубов», выдающий 106 «лошадок» (работает в паре с 5-ступенчатой механикой). Мы же испытывали версию с более мощным 122-сильным мотором объемом 1,8 литра. На тесте у нас были автомобили на «ручке», однако для данного движка предусмотрена и роботизированная трансмиссия. Знаем-знаем, что те роботы, которые ставились на Vesta SW Cross не завоевали сердца своих владельцев. Однако по словам представителей завода, они учли конструктивную критику и в прошивку робота, который ставится на Vesta Cross седан, внесли соответствующие изменения. В частности, внедрена функция Creepeng Mode, позволяющая автомобилю начать движение при отпускании педали тормоза (как на классическом «автомате»). А так же на 40% сокращено время переключения между передачами (были жалобы, что робот очень долго ищет нужную шестерню в КП).
Отменный «фарш»
Теперь что касается комфорта. Здесь производитель постарался максимально удовлетворить ожидания своих покупателей и нафаршировал авто почти по самое не балуй. Первое, что бросилось в глаза — лобовое стекло с обогревом. Для зимы функция безусловно шикарная. Так же обогреваются сиденья, причем не только передние, но и задний диван. Автомобиль оборудован климат-контролем, который на удивление отменно справляется с возложенными на него обязанностями. Потоки холодного воздуха распределяются так, что ни водителя, ни пассажиров не продувает сквозняком из дефлекторов, но при этом во всем автомобиле довольно быстро устанавливается равномерно прохладная температура, поддерживаемая в автоматическом режиме.
Парктроники и камера заднего вида, картинка с которой транслируется на центральный монитор, очень здорово помогают при движении назад. Правда, за мультимедийную систему и око заднего хода к базовой стоимости машины придется добавить 30 000 рублей. Но, поверьте, оно того стоит. Был немало удивлен наличию круиз-контроля. Почему-то казалось, что отечественный автопром к этому придет еще нескоро, но близкое родство АВТОВАЗА с зарубежными концернами принесло свои плоды.
Говорите громче, вас не слышно
При езде по трассе вопросов к шумоизоляции салона не было никаких. Однако стоило проехаться по брусчатке или свернуть на грунтовку, как разнообразные постукивания, свиты, трески и шуршания «забивали эфир».
Чтобы слышать друг друга, приходилось надрывать связки или просто умолкать и делать музыку погромче. Разочаровало ли это? Ничуть. Я бы бился в истерике, если такое случилось на машине за 3—4 миллиона рублей, а от данного ценового сегмента ничего другого и не ожидал. Да и к тому же, часто ли вам приходится носиться по проселочной дороге? Вот то-то и оно. Хотя, уж если взялись позиционировать автомобиль для езды по бездорожью, то над «шумкой» следовало бы поработать более усердно.
Признаюсь, что к LADA Vesta Cross изначально я был настроен скептически. В моем владении были «шестерка», «десятка» и «четырнадцатая». И единственное, что меня устраивало в этих машинах — невысокая стоимость запасных частей, которые можно купить в любой точке страны. Будучи уже избалованным автомобилями иностранного производства, от Vesta Cross я не ожидал ничего хорошего — «Жигули» они и в Африке «Жигули». Но «Весточка» открыла для меня отечественный автопром с новой стороны.
LADA может быть красивой снаружи и удобной внутри. Что касательно надежности, то и здесь компания совершило квантовый скачок — за 9000 километров нашего автопробега по стране, ни на одной из шести машин не случилось ни единого отказа. Для меня, как для бывшего владельца марки, это также стало откровением. С другой стороны, автомобиль за 850 000 «деревянных» попросту не имеет права на болячки.