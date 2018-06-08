Тест-драйв седана LADA Vesta Cross: весточка с полей

Есть ли различия по ходовке и движку между универсалом и седаном серии Cross? Нет. Они абсолютно идентичны. Ну и правильно: какой смысл изобретать колесо, если уже имеется хорошо зарекомендовавшая себя конструкция? Большая часть нашего тест-драйва проходила по асфальту. Сами понимаете, на шоссе прочувствовать все прелести усиленной подвески едва ли получится. Но стоило съехать на гравийную деревенскую дорогу, как тут же понимаешь, в чем разница между обычной «весточкой» и «кроссовой». Не сказать, что выбоины вообще не ощущаются, но даже при попадании в рытвину на приличной по проселочным меркам скорости нет характерного стука от пробоя амортизатора, а автомобиль не теряет управляемость. Высокий клиренс позволяет не шаркать днищем и свесами по грунту, что тоже бесспорный плюс в эксплуатации.

Повышенная непроходимость

Тем не менее, увеличенный дорожный просвет и усиленная подвеска не позволяют назвать автомобиль «королем офф-роуда». Это как женщина, облачающая себя в мужские одежды: она не избавляется от первичных гендерных признаков. Будут, конечно, изменения в походке и манерах, но то, что досталось от матушки-природы никуда не денется. Точно так же и с автомобилем: чтобы заявить о себе, как о «всамомделешном проходимце», потребуется серьезное хирургическое вмешательство. Речь ведем об интеграции полного привода. И в этом направлении тольяттинцы вовсю работают. Говорить о сроках и деталях реализации Vesta Cross 4x4 еще ой как рано, но некоторые подробности порталу «АвтоВзгляд» стали известны. В планах заводчан установить полноценную раздатку с понижайкой. Разумеется, сделать это будет не так просто, ведь придется вносить изменения в днище авто, дабы проложить карданный вал, разместить саму раздаточную коробку и воткнуть задний мост не в ущерб клиренсу.