Тест-драйв Skoda Superb SportLine 4х4: замах на премиум

Skoda Superb — модель явно не экзотическая для России. Лифтбэки эти даже в такси попадаются, а потому на улице на них никто внимания не обращает. Но оказавшийся у нас на тесте Superb SportLine 4x4 удивил тем, что на него заглядывались и водители, и пешеходы.
Алексей Батушенко

Внешность, как признак премиальности? Звучит странно, но народ не обманешь: люди именно на этот Skoda Superb SportLine 4x4, обращают внимание, в упор не замечая тех же «японцев» или «шведов». В чем же дело? «Морда» этой машины, в принципе, уже известна публике. Симпатичная, с модными сейчас в концерне Volkswagen резкими, угловатыми линиями в дизайне фар, юбке бампера и т. п. Сзади вроде бы «тоже все то же» — стиль «колючей угловатости» не обошел стороной и корму машины, но не настолько, чтобы она до сих пор завораживала глаз зеваки.

Хотя именно тут, на крышке багажника можно обнаружить «печать» SportLine. На кромке примостилось тонюсенькое пластиковое антикрылышко. Сомнительно, что от него имеется хоть какой-то заметный аэродинамический эффект. Скорей, его основная функция ненавязчиво намекать окружающим, что перед ними — совсем не простая машина, а аппарат с 280-тью «кобылами» под капотом, способный выстреливать за 5,4 секунды до 100 км/ч. О наличии полного привода тут докладывает шильдик «4х4» на корме. Может цвет машины настолько выделяет ее из рядов соседей по потоку?

Да, сочно-красный колор «драконья кожа» SportLine — это вам не скромные темновато-монашеские цвета, привычные по стандартным Skoda Superb

Интерьер Superb SportLine смотрится, словно в пику внешности машины, абсолютно не экстравагантно. Типичный «шкодовский» салон. Оно и правильно — далеко не каждому автовладельцу по душе ежедневно терпеть перед глазами какие-то яркие дизайнерские штуки. Внутри наша большая Skoda, как ей и положено, радует фамильной «фольксвагеновской» эргономикой, отличными креслами, аккуратно, но надежно удерживающими седоков в поворотах любой остроты и при любой скорости, а также современной электроникой на приборной доске и центральной консоли.

Впрочем, особо «разжевывать» что да как в оснащении Superb SportLine не особо интересно. Просто потому, что эта машина, как говорится — про другое. У ее водителя «под пяткой» живут, как уже говорилось выше, 280 турболошадей, снимаемых с двух литров бензинового мотора! Полноприводная трансмиссия ей дана не для штурма раскисших дачно-клячных грунтовок, а чтобы мощь двигателя не уходила без толку в шлифовку покрышками асфальта.

Чаще всего, изучая почти любую новую модель, — даже самую «заряженную» и злую, — всегда находишь хотя бы один показатель, по которому ее можно было бы еще улучшить.

Так вот, Superb SportLine 4x4 по-настоящему хорош без улучшений. Хотя автору этих строк помечталось о том, чтобы заменить тут 6-ступенчатую «коробку» DSG на «механику»! С «ручкой», стоя на светофоре можно спокойно показать средний палец руки практически любому подогретому «баварцу» или «брабусу». Но — не ставят «механику» на такие Superb. Да и бог с ней. Даже на DSG можно постоянно оставлять в дураках обладателей мощных премиальных «немцев» (про «японцев» даже и не вспоминаем!), демонстрируя легкость и непринужденность, с которой здоровенная «лайба» системы Superb объезжает их что на прямой, что в поворотах, что в потоке.

Или «наказывать» четких пацанчиков на свежих BMW и Mercedes, пытающихся демонстрировать свой водительский идиотизм с помощью дерзкого «вышивания» в потоке. Нажатие вполсилы на педаль газа — и мирно едущий в своем ряду Superb попсового красного цвета взрывается ускорением и мгновенно захлопывает «гонщику» разрыв в потоке машин, пресекая на корню возможность перестроиться перед самым носом у «чеха». И все это без надрыва, спокойно и естественно.

Правда, на небольших скоростях — 40—60 км/ч — если отпустишь педаль газа (например, пропуская кого-то), а потом резко нажимаешь на нее, желая «пульнуть» вдаль, в недрах трансмиссии можно почувствовать мощные толчки и удары. Это DSG судорожно соображает, какую передачу пониже ей следует сейчас подключить. Если жалко машинку (а впоследствии и свой кошелек), столь резких переходов — с 5—6-ой передачи на 2-ую — от нее требовать не стоит.

Суммируя впечатления от пары недель езды за рулем Superb SportLine 4x4, приходишь к выводу, что эта машина и по своим техническим характеристикам, и по набору опций, и по дизайну вполне готова на равных соперничать с авто премиальных брендов. Причем во всем. Вплоть до цены.

Итак, SportLine 4x4 с 280-сильным мотором стоит без малого 3 млн. рублей. Практически тот же ценник имеет, к примеру, «базовая» BMW 5-er. Да, баварец при этом будет только заднеприводным и со 184-сильным дизелем. Опций у такой «пятерки» будет, разумеется, поменьше чем у топового Superb SportLine. Но базовая версия любой BMW подразумевает достаточно богатую комплектацию, чтобы владелец не чувствовал себя обделенным.

Поэтому, как бы ни был хорош этот Superb (а он действительно хорош!), но большинство потенциальных покупателей с 3 млн. рублей в руках неизбежно будут смотреть в сторону авто премиальных брендов. За исключением, разве что, совсем уж «зомбированных» поклонников бренда Skoda.

седан, кроссоверы
26 июня 2018
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