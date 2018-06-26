Тест-драйв Skoda Superb SportLine 4х4: замах на премиум

Внешность, как признак премиальности? Звучит странно, но народ не обманешь: люди именно на этот Skoda Superb SportLine 4x4, обращают внимание, в упор не замечая тех же «японцев» или «шведов». В чем же дело? «Морда» этой машины, в принципе, уже известна публике. Симпатичная, с модными сейчас в концерне Volkswagen резкими, угловатыми линиями в дизайне фар, юбке бампера и т. п. Сзади вроде бы «тоже все то же» — стиль «колючей угловатости» не обошел стороной и корму машины, но не настолько, чтобы она до сих пор завораживала глаз зеваки.

Хотя именно тут, на крышке багажника можно обнаружить «печать» SportLine. На кромке примостилось тонюсенькое пластиковое антикрылышко. Сомнительно, что от него имеется хоть какой-то заметный аэродинамический эффект. Скорей, его основная функция ненавязчиво намекать окружающим, что перед ними — совсем не простая машина, а аппарат с 280-тью «кобылами» под капотом, способный выстреливать за 5,4 секунды до 100 км/ч. О наличии полного привода тут докладывает шильдик «4х4» на корме. Может цвет машины настолько выделяет ее из рядов соседей по потоку?

Да, сочно-красный колор «драконья кожа» SportLine — это вам не скромные темновато-монашеские цвета, привычные по стандартным Skoda Superb…