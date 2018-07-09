Тест-драйв Subaru Legacy: крепкий семьянин

Исчезнувший несколько лет назад с российского авторынка Subaru Legacy вновь предлагается фанатам марки. Как они отнесутся к возвращению редкой в наших краях «птицы» — большого полноприводного семейного седана — пока не ясно.
Алексей Батушенко

«Камбек» Subaru Legacy после четырехлетнего отсутствия в России произошел после ее рестайлинга. «Морда» седана, как и у ее собрата универсала Subaru Outback, приобрела черты, впервые увидевшие свет на модели Subaru Levorg, который на наш рынок в принципе не поставляется. Гриль фальшрадиаторной решетки, формы головной оптики, бампера — данный корпоративный стиль родом из 2014 года жив до сих пор и, по законам авторынка, скоро должен смениться на что-то новое. Хотя в случае с Subaru ничего точно предполагать нельзя. Поведение этой компании всегда несколько выпадало из тренда, в котором плывет вся «толпа» мировых автопроизводителей.

Внешность Legacy не поражает революционной новизной. Для поклонников марки, полагаю, это скорее даже плюс. А потому занудно описывать, куда там «перетекает линия крыши» или делиться лирическими переживаниями от созерцания форм декоративных выштамповок на бортах машины — не дождетесь. По фотографиям ниже каждый сам себе может нафантазировать в этом смысле все, что пожелает.

Забавно, но когда смотришь на нынешнюю Legacy (да и Outback тоже, кстати) спереди, взгляд волей-неволей приковывает комплекс из трех(!) видеокамер у верхнего обреза лобового стекла. С их помощью бортовая электроника машины следит за выездом из полосы движения, дорожными знаками, дистанций до впереди идущего авто и т. п. Таких систем хватает и на машинах брендов-конкурентов, но там они не так брутально бросаются в глаза стороннему наблюдателю.

Глядя на седан Subaru, в первый момент может показаться, что это какая-то полицейская машина, у которой под лобовым стеклом установлен комплекс автоматической фото- видеофиксации нарушений ПДД. Как ни странно, но эта массивная при взгляде снаружи аппаратура оказывается практически незаметной для обитателей салона Legacy.

Приборная доска седана особой новизной не блещет. Тут все выглядит практически как же, как и на дорестайлинговом варианте. А вот центральная консоль стала совершенно иной. На ней появился прекрасный — большой и со вкусом оформленный — тач-скрин «мультмедийки» со всеми положенными для современной машины «примочкам». Блок управления климатом тоже посвежел. Например, «крутилки» настроек температуры обзавелись собственной индикацией этой самой температуры. В этом смысле у Legacy все стало «как в лучших домах», за что японцам, как говорится, — безусловный «лайк»!

С точки зрения задних пассажиров, седан вопросов вызывать не должен: кресла удобные, над головой полно места, коленки в спинки передних сидений не упрутся даже у дяди под два метра ростом. Единственный небольшой минус — отсутствие лючка в середине заднего дивана, который мог бы позволить перевозку длинномеров. Subaru гордится имиджем производителя машин для спортивных и активных, а лыжи в эту машину не запихнешь — непорядок! Автору этих строк, например, пришлось транспортировать спортивный лук в салоне — на коленях у детей, сидящих сзади.

Чтобы закончить с темой поклажи замечу, что багажник у Legacy специфический. Его крышка заметно короче, чем у большинства моделей-одноклассников. Из-за этого во вполне нормальной глубины багажный отсек при погрузке-разгрузке приходится нырять словно в нору. Это, надо полагать, плата за укороченную ради динамичного облика корму и плавный скос крыши.

Что касается ходовых характеристик Subaru Legacy, то вы можете смело плюнуть в лицо человеку, который скажет, что тут все то же самое, что и в Subaru Outback. Да, мотор и трансмиссия у них общие — 175-сильный бензиновый «атмосферник» объемом 2,5 литра, вариатор Lineartronic и многодисковая муфта, подключающая задние колеса. Но достаточно сравнить дорожный просвет Outback и Legacy, чтобы сообразить: подвеска этих родственничков работает совершенно по-разному. Угнаться за внедорожными 213-ю миллиметрами клиренса у Outback, Legacy, со своими 150 мм просвета, никак не сможет.

Полный привод Legacy не для покорения грязи, а чтобы уверенно чувствовать себя на асфальте — зимой или в сильный дождь. Надо сказать, что спортивный имидж, до сих пор овевающий шильдик со звездочками Subaru, к Legacy относится «постольку-поскольку». «Рвать» соседей по потоку и на светофорах она приспособлена не сильно — с 9,6 секунды разгона до 100 км/ч это сделать сложно. Но зато машина, с учетом своей явно асфальтово-семейной идеологии, очень неплохо рулится. Конечно не так, как, скажем, BMW. Но уж точно получше тех же Toyota Camry с «корейцами».

Из-за этого автор этих строк не мог порой удержаться от хулиганства типа прохода «бочком» разворотной петли какой-нибудь развязки — когда вокруг нет других авто. Legacy очень прогнозируемо и правильно ведет себя в скоростных поворотах, благодаря чему ею приятно и просто управлять при боковом сносе. Ее отклики на руление и манипуляции газом — сплошное удовольствие.

И тем неожиданней было обнаружить «ложку дегтя» при банальной прямолинейной езде по скоростному шоссе. Legacy, оказывается, на скоростях свыше 100—110 км/ч не особо любит переломы дорожного полотна — например, в районе стыков на эстакадах. Честно говоря, я уже и не припомню модель, которая создавала бы для своих седоков при их преодолении спецэфекты в духе Legacy. Обычно ты просто проезжаешь такое место, не замечая его —только колеса, может быть, громко бубухнут на металлических законцовках пролета эстакады.

Legacy же создает у обитателей салона полное ощущение, что взлетает на стыке в воздух словно на трамплине, а потом стремительно ухает вниз. И так каждый раз. Водитель при этом буквально всем телом ощущает работу каждого из четырех колес: слышит ушами, ощущает руками, лежащими на руле, пятками, упирающимися в пол, «пятой точкой», лежащей в комфортном сиденьи… Чувствуешь абсолютно все, раз за разом «обрушиваясь в пропасть» на всех стыках, встреченных на пути. Но при этом машина железно держит курс, не заставляет подруливать. Обидно за модель — наверняка все дело лишь в неподходящих характеристиках амортизаторов! У авто ценой «от 2,2 млн. рублей» такого быть не должно…

седан, кроссоверы
9 июля 2018
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