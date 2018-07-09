Тест-драйв Subaru Legacy: крепкий семьянин

«Камбек» Subaru Legacy после четырехлетнего отсутствия в России произошел после ее рестайлинга. «Морда» седана, как и у ее собрата универсала Subaru Outback, приобрела черты, впервые увидевшие свет на модели Subaru Levorg, который на наш рынок в принципе не поставляется. Гриль фальшрадиаторной решетки, формы головной оптики, бампера — данный корпоративный стиль родом из 2014 года жив до сих пор и, по законам авторынка, скоро должен смениться на что-то новое. Хотя в случае с Subaru ничего точно предполагать нельзя. Поведение этой компании всегда несколько выпадало из тренда, в котором плывет вся «толпа» мировых автопроизводителей.

Внешность Legacy не поражает революционной новизной. Для поклонников марки, полагаю, это скорее даже плюс. А потому занудно описывать, куда там «перетекает линия крыши» или делиться лирическими переживаниями от созерцания форм декоративных выштамповок на бортах машины — не дождетесь. По фотографиям ниже каждый сам себе может нафантазировать в этом смысле все, что пожелает.

Забавно, но когда смотришь на нынешнюю Legacy (да и Outback тоже, кстати) спереди, взгляд волей-неволей приковывает комплекс из трех(!) видеокамер у верхнего обреза лобового стекла. С их помощью бортовая электроника машины следит за выездом из полосы движения, дорожными знаками, дистанций до впереди идущего авто и т. п. Таких систем хватает и на машинах брендов-конкурентов, но там они не так брутально бросаются в глаза стороннему наблюдателю.