Успеть за 45 минут: экстремальный тест-драйв УАЗ «Патриот»

Лукавить не стану: автомобили УАЗ для меня всегда были синонимом ненадежности. Как в гараж ни приду, а сосед вечно шаманит своего «козлика». То в моторе сальники-прокладки меняет, то коробку перебирает, то тормоза ищет, то ходовку трясет… А от знакомых периодически доносятся истории, как они куда-нибудь поехали и в глухомани лопнул карданный вал или вклинил мост. В общем, уазиками меня запугали так, что я их всегда старался обходить стороной, даже несмотря на завидную проходимость ульяновских машин.

И вот когда портал «АвтоВзгляд» пригласили принять участие в соревнованиях по гряземесу на новых Patriot, особого воодушевления по этому поводу не испытал. Однако надрать причинное место блогерам и доказать, что профессиональные автомобильные журналисты не зря едят свой хлеб было делом чести.