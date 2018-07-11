Успеть за 45 минут: экстремальный тест-драйв УАЗ «Патриот»

Как редкая птица долетит до середины Днепра, так и редкий новый УАЗ без поломок доедет от дилерского центра до гаража владельца. Признает проблему с никудышным качеством и сам производитель. Более того: чтобы выправить ситуацию, на заводе даже сменили директора по качеству. Что из этой кадровой перестановки вышло, показали журналистам и блогерам, устроив для медийных персон батл на бездорожье под названием «Кубок шноркеля».
Лукавить не стану: автомобили УАЗ для меня всегда были синонимом ненадежности. Как в гараж ни приду, а сосед вечно шаманит своего «козлика». То в моторе сальники-прокладки меняет, то коробку перебирает, то тормоза ищет, то ходовку трясет… А от знакомых периодически доносятся истории, как они куда-нибудь поехали и в глухомани лопнул карданный вал или вклинил мост. В общем, уазиками меня запугали так, что я их всегда старался обходить стороной, даже несмотря на завидную проходимость ульяновских машин.
И вот когда портал «АвтоВзгляд» пригласили принять участие в соревнованиях по гряземесу на новых Patriot, особого воодушевления по этому поводу не испытал. Однако надрать причинное место блогерам и доказать, что профессиональные автомобильные журналисты не зря едят свой хлеб было делом чести.
Итак, протяженность трассы всего 4 километра. Преодолеть ее надо ровно за 45 минут (не быстрее и не медленнее) с минимальным количеством штрафных баллов, начисляемых за контакт с деревьями и пользование буксировочного троса. В одной команде преодолением лесной жижи занимались видеоблогеры, а другой лагерь состоял исключительно из пишущей братии.
Поскольку за «баранкой» автомобиля системы УАЗ мне предстояло оказаться впервые, воспользовался возможностью попробовать «тачку» на вкус на специально подготовленной триальной трассе. Братцы, первое впечатление от авто — чертовски неудобный аппарат: близко друг к другу расположены педали; коробка передач на ощупь такова, будто в кастрюлю с манной кашей насыпали болтов, воткнули туда деревянную ложку и ты эту субстанцию размешиваешь; левой руке мешается дверная ручка… Но стоило подъехать к первому препятствию, как про нюансы эргономики тут же забыл. Не буду грузить эмоциями по поводу того, как взбирались на крутейшую горку, когда просто не видишь, куда едешь, да и пешком вряд ли вскарабкаешься на кручу. Важно тут, что УАЗ «Патриот» на понижаечке вжик — и взял вершину. Да, местами было очень страшно, но абсолютно невозмутимый инструктор ровным голосом подбадривал, дескать, не дрейфь, дружище, эта машина способна на большее.
И знаете что: я кажется понял людей, покупавших и покупающих эти авто. Плевать на то, что им постоянно требуется ремонт (в конце концов — ремонтируется на коленке), не имеет никакого значения эргономика (ну в самом деле, это же не Lexus за 6 «лямов»). Главное — как уверенно и бескомпромиссно он прет по бездорожью!
Пока я упражнялся в триале, финишировал первый экипаж с блогерами. Приехали чуть раньше положенного времени, плюс было несколько штрафных баллов, но в целом с задачей справились неплохо. Далее на трассу вышли журналисты. Увы, у коллег что-то пошло не так, наглухо засели в каком-то болоте и пока откапывались и дергали друг друга тросами, отведенные на преодоление 45 минут превратились в 1:05. Второй экипаж блогеров прошел участок за 56 минут из чего стало понятно, что команда журналистов, даже если наш экипаж покажет идеальный результат, в общем зачете все равно проиграла. Однако уйти с поля и не забить гол престижа в ворота блогеров — то не по-нашему. В итоге, именно экипаж портала «АвтоВзгляд» показал самый лучший результат, набрав при этом минимальное количество штрафов и четко уложившись в отведенное время.
А вообще «Кубок шноркеля» стал для меня открытием. Во-первых, ни одна из участвующих в соревнованиях машин не сломалась даже по какому-нибудь пустячку. Не исключено, конечно, что машины специально готовили к гонке, но сами устроители мамой клянутся, что предоставленные на растерзание «Патрики» были взяты с конвейера без всякой спецподготовки. Видимо, и впрямь кадровое решение уже отразилось на выпускаемой продукции. Во-вторых, я был поражен внедорожными способностями машины. Понятное дело, что многое зависит от прокладки между рулем и сиденьем, но сами по себе конструкторские и технические решения позволили даже такому «пассажиру» как я почувствовать себя заправским джипером.