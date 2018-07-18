Тест-драйв вездехода «Шатун»: тормоза от UAZ, мотор от LADA

Поднимаю огромный люк-дверь и залезаю внутрь. Тут почти все как у обычного автомобиля, но с некоторыми вещами нужно разбираться. Например, здесь две педали тормоза. Если нажать обе, машина просто останавливается. А нажатие одной из педалей помогает делать резкий поворот. Кстати, все тормоза у «Шатуна» дисковые, от УАЗ «Патриот».

На газ можно нажимать как ногой (тут есть привычная педаль), так и регулировать топливоподачу с помощью рукояти ручного газа. Она расположена между сиденьями. Такое решение удобно для резких разворотов на месте и маневрирования на воде. Рулевая колонка регулируется по углу наклона. Кресло тоже можно настроить по своему желанию. У него откидывается спинка и большой диапазон продольной регулировки. В общем, необходимый минимум комфорта есть.

Завожу 44-сильный наддувный дизель Kubota. Затем клавишей включаю воздушный компрессор. Жду, когда давление в ресивере дойдет до максимальных 7,9 атмосфер. Это нужно делать сразу, потому как блокировки пневматические, плюс воздух нужен для системы автоматической подкачки колес. С последней разобраться просто. Слева от водителя расположены два крана. Открыл один — воздух начал поступать во все колеса. Открыв другой можно травить воздух, снижая давление в шинах. Коробка передач пятиступенчатая механическая, но переключения у нее как у японских машин. Первая передача — рычаг от себя и вперед. Поехали!