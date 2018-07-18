Тест-драйв вездехода «Шатун»: тормоза от UAZ, мотор от LADA

Шатун, как известно, это медведь, по какой-то причине вылезший в лютые зимние холода из берлоги. Он голодный, злой и у него нет чувства страха. Создатели одноименного вездехода попытались наделить свое детище таким же бескомпромиссным и немного диким норовом. Окрестили мишку на английский манер — Shatun, но характер у него остался русским.
Вездеход «Шатун» чуть больше и тяжелей, чем знаменитый «Шерп», но внедорожные способности у нее не хуже. А главное его отличие от конкурента — переломная рама с одной степенью свободы. То есть вездеход как бы состоит из двух частей, которые передвигаются в горизонтальной плоскости при помощи гидравлики. Такое решение дает возможность шинам быстрее находить зацеп и взбираться на крутые склоны. Собственно, идея эта не нова: в СССР переломная рама появилась на тракторе К-700 еще в 1961 году. Силовой каркас рамы вместе с каркасом безопасности выполнен из оцинкованной стали, что позволяет транспортировать «Шатун» по воздуху.
Еще одна особенность — огромные колеса низкого давления, которые и дарят отличную проходимость. На этой версии стоят шины «Макар» размерности 1750x720x32. А еще за счет шин вездеход может плавать. Водоизмещение каждого колеса — 1200 литров. Но даже если пробить все покрышки, «Шатун» не утонет. Нижняя часть вездехода герметична и выполнена из оцинкованного железа. Фактически это лодка с бортами высотой 400 мм. Остальные кузовные панели изготовлены из алюминиевого сплава.
Поднимаю огромный люк-дверь и залезаю внутрь. Тут почти все как у обычного автомобиля, но с некоторыми вещами нужно разбираться. Например, здесь две педали тормоза. Если нажать обе, машина просто останавливается. А нажатие одной из педалей помогает делать резкий поворот. Кстати, все тормоза у «Шатуна» дисковые, от УАЗ «Патриот».
На газ можно нажимать как ногой (тут есть привычная педаль), так и регулировать топливоподачу с помощью рукояти ручного газа. Она расположена между сиденьями. Такое решение удобно для резких разворотов на месте и маневрирования на воде. Рулевая колонка регулируется по углу наклона. Кресло тоже можно настроить по своему желанию. У него откидывается спинка и большой диапазон продольной регулировки. В общем, необходимый минимум комфорта есть.
Завожу 44-сильный наддувный дизель Kubota. Затем клавишей включаю воздушный компрессор. Жду, когда давление в ресивере дойдет до максимальных 7,9 атмосфер. Это нужно делать сразу, потому как блокировки пневматические, плюс воздух нужен для системы автоматической подкачки колес. С последней разобраться просто. Слева от водителя расположены два крана. Открыл один — воздух начал поступать во все колеса. Открыв другой можно травить воздух, снижая давление в шинах. Коробка передач пятиступенчатая механическая, но переключения у нее как у японских машин. Первая передача — рычаг от себя и вперед. Поехали!
«Шатун» идет вперед очень плавно. Ощущения такие, как будто на пуховой подушке сижу, а ведь у вездехода нет подвески. Ее роль выполняют огромные шины, которые и гасят все дорожные неровности.
Перед оврагом включаю так называемую стопроцентую пневмоблокировку. Ее плюс в том, что если три колеса вывешиваются и только одно касается земли, «Шатун» не потеряет возможность двигаться. Дорожный просвет вездехода — 680 мм. То есть, сижу высоко и наблюдаю, как передо мной меняется ландшафт — то болото, то высокие кусты, то молодая поросль деревьев, которую машина подминает силовым бампером. Сервисный регламент владимирцы разработали, исходя из собственного опыта. Через каждые 20 моточасов прописана протяжка креплений, масло двигателя меняют после 50 моточасов.
Что в итоге? Действительно, возможности вездехода широки. А цена для такой техники не такая уж и кусачая. «Шатун» предлагается в двух вариантах кузова — пикап и кунг. Последний на фото. За пикап с бензиновым 87-сильным мотором от LADA Granta просят 2 800 000 рублей. Кунг с 44-сильным японским дизелем обойдется в 3 500 000 рублей («Шерп» с таким же дизелем стоит от 5 450 000 рублей).