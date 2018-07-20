Тест-драйв нового Datsun mi-DO для охоты, рыбалки, шашлыков: купить невозможно

Правда, купить его нельзя, поскольку он пока существует в единственном экземпляре — экспериментальном, так сказать. Однако порталу «АвтоВзгляд» удалось протестировать новинку.

За ее основу взяли самый обычный серийный хетчбэк Datsun mi-DO со стандартным 1,6-литровым 8-клапанным мотором, хорошо знакомым, к примеру, миллионам владельцев современных LADA Kalina. Далее начались переделки и усовршенствования. Так, в стандартной 5-ступенчатой механической трансмиссии увеличили главную пару — это помогло улучшить тягу на грунте и в снегу.

Datsun продает в России около 20 000 автомобилей в год, хотя хочет достичь цифры в 100 000 машин ежегодно.

Также машину покрасили нецарапающейся спецкраской «Раптор» в камуфляжный цвет, установили дефлекторы, расширители колесных арок, бокс Thule на крышу, кованые колесные диски (радиус при этом не изменился), вседорожные шины Michelin, а сам дорожный просвет увеличили на 6 мм (со 174 до 180 мм) путем установки проставок. Также mi-DO для активного отдыха получил защиту моторного отсека и бензобака, а заднюю часть салона целиком и полностью отдали под боксы для хранения вещей и разнообразного походно-рыболовного скарба. Одним словом, превратили городской хетч почти в кроссовер