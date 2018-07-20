Тест-драйв нового Datsun mi-DO для охоты, рыбалки, шашлыков: купить невозможно

Фото Datsun
Компания Datsun решила прозондировать почву на предмет возможного создания новых версий своих авто, с чем и отправилась в дебри соцсетей. И неожиданно выяснила, что более половины ее клиентов и поклонников увлекаются охотой, рыбалкой, автотуризмом и вообще любят регулярно выезжать на природу. В итоге свет увидел новый автомобиль.
Алексей Гусев

Правда, купить его нельзя, поскольку он пока существует в единственном экземпляре — экспериментальном, так сказать. Однако порталу «АвтоВзгляд» удалось протестировать новинку.

За ее основу взяли самый обычный серийный хетчбэк Datsun mi-DO со стандартным 1,6-литровым 8-клапанным мотором, хорошо знакомым, к примеру, миллионам владельцев современных LADA Kalina. Далее начались переделки и усовршенствования. Так, в стандартной 5-ступенчатой механической трансмиссии увеличили главную пару — это помогло улучшить тягу на грунте и в снегу.

Datsun продает в России около 20 000 автомобилей в год, хотя хочет достичь цифры в 100 000 машин ежегодно.

Также машину покрасили нецарапающейся спецкраской «Раптор» в камуфляжный цвет, установили дефлекторы, расширители колесных арок, бокс Thule на крышу, кованые колесные диски (радиус при этом не изменился), вседорожные шины Michelin, а сам дорожный просвет увеличили на 6 мм (со 174 до 180 мм) путем установки проставок. Также mi-DO для активного отдыха получил защиту моторного отсека и бензобака, а заднюю часть салона целиком и полностью отдали под боксы для хранения вещей и разнообразного походно-рыболовного скарба. Одним словом, превратили городской хетч почти в кроссовер

Фото Datsun

И теперь в «грузовом» отсеке mi-DO, точнее, в его многочисленных боксах, можно найти буквально все — от элитного топора Fiskars и лопаты до удочки, снастей, ковриков, дождевиков, резиновых сапог, кофеварки, холодильника, выдвижного столика и даже палатки на крыше. Вдовесок ко всему, на машину установили весьма полезное в природных условиях дополнительное освещение — новый свет в противотуманные фары, светодиодный фонарь в заднюю дверь, а также длинную «люстру» спереди на крыше.

Изменение клиренса практически никак не отразилось на повадках mi-DO — Datsun остался городской машинкой, хотя на мокром грунте же (шел сильный дождь) весьма уверенно проявляет себя. Разве что при попытках пилотирования совсем уж «по беспределу», норовит сорваться в занос, который, впрочем, ваш корреспондент предотвращал без труда.

Правда, на скоростях свыше 60 км/ч, затянутая чехлом «люстра» начинает неистово завывать и вибрировать по крыше. Зато слегка модифицированная подвеска порадовала — даже при движении «сайгаком» по абсолютно раскисшему полю на предельной для данного покрытия скорости, машина отлично справлялась с трудностями первопроходства. И это даже несмотря на то, что Datsun mi-DO — машина безальтернативно переднеприводная и без всяких оффроудных примочек.

Фото Datsun

Зато вся так нахваливаемая производителем дополнительная «красота» после пары-тройки кругов подмосковного бездорожья начала реально разваливаться. Но тут будем объективны: автомобиль создавался в качестве опытного образца и если бы он, весь нарядный такой, статично стоял на выставке, таких проблем не возникло. А тут машина попала в профессиональные руки «автоубийц» — корифеев руля, педалей и пера, можно сказать. Зато именно такие испытания подчас способны выявить недостатки модели.

Увы, но как ни пытались журналисты выведать стоимость всех доработок, представители концерна наотрез отказались отвечать, ссылаясь на то, что данный автомобиль «всего лишь маркетинговое исследование и речи даже о мелкосерийном производстве пока не идет».

Что ж, прощупывание рынка на предмет рыбаков-охотников-туристов — это, безусловно, похвально, но все же те самые потенциальные рыбаки-охотники-туристы (а их в России-матушке миллионы!), наверняка захотят, чтобы ценовая политика псевдокроссоверного автомобиля системы Datsun оказалась не шибко кровожадной. Тем более, что у клиентов марки вряд ли в гараже стоит Maybach на каждый день. Да и хотелось, чтобы красивые «допы» при езде по бездорожью не разваливались…

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23 июля 2018
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