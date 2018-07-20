Тест-драйв Hyundai H1: хороший знакомый

По большому счету, основные новации в Hyundai H1 ограничились фейс-лифтом. «Морда» модели обрела более современные черты. Фальшрадиаторную решетку переделали явно по мотивам аналогичной детали экстерьера Toyota Alphard. Только у японцев получилось нечто чудовищное, в духе какого-то «Котобуса» из популярного мультика, а у корейцев — куда лаконичней, зато без потери чувства прекрасного. Ну и фары H1 вытянулись в горизонтальной плоскости — согласно современной автомобильной моде.Тоже, кстати, без попыток выпендрежа, но вполне стильно.

В остальном экстерьер корейского «басика» толком не изменился. Но это обстоятельство не останавливало водителей почти всех попутных H1 прежних годов выпуска от попыток максимально подробно рассмотреть внешности новичка. Перейдя к «внутренностям» Hyundai H1, приходится сразу констатировать, что тут производитель с внедрением инноваций не «запаривался».

В первый раз попав за руль обновленного минивэна, ловишь себя на мысли, что словно перенесся лет на 7—10 в прошлое: настолько, оказывается, отвыкаешь от уже канувшего в Лете стиля корейских авто тех времен. По фотографиям салона, иллюстрирующим этот тест-драйв, надеюсь, можно понять причины появления подобных воспоминаний. Впрочем, «старокорейские» мотивы интерьера H1 совершенно не коробят восприятие, успевшее уже привыкнуть к вполне европейскому дизайну и «наворотам» легковых моделей Hyundai.