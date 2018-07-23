Тест-драйв Foton Sauvana: джип с Алиэкспресса

А.Батушенко
Во всем мире автопроизводители в едином порыве без сожаления выкидывают на свалку истории свои классические рамные внедорожные шасси. А китайцы не будь дураки: бережно подбирают «обноски», отряхивают их от пыли, снимают кальку и начинают клепать странноватые, но от этого не менее классические «джипы»…
Алексей Батушенко

– Ты что, его на «алиэкспрессе» заказывал? — поинтересовалась жена, постучав пальчиком по обтекателю «лопуха» зеркала заднего вида Foton Sauvana. Ответом был лишь обиженный дребезг тончайшего пластика.

Согласитесь, что после подобных слов знакомство с машиной обретает совершенно новые оттенки! Ведь наслушавшись от коллег дифирамбов настоящей рамной конструкции Sauvana и ее классическому подключаемому полному приводу без межосевого дифференциала (вроде как скопированных с Toyota Fortuner прошлых лет), мы решили самолично познакомиться с машиной. Вдруг произошло чудо и китайцы сумели возродить внедорожную классику в первозданном виде?

В случае с Sauvana сразу стало ясно, что на внешности этой машины заострять внимание не тянет. Об экстерьере авто легко писать либо когда он действительно хорош, либо когда на него без слез не взглянешь. А внешность Sauvana «не цепляет» ни в хорошем, ни в плохом смысле. Перед тобой и не автоуродец, которыми нас с избытком одаривала и одаривает земля китайская, но и не икона стиля. Середнячок, но приятно.

По счастью тот, кто рисовал дизайн этого Foton, не пытался использовать максимально широкий набор «слизанных» с европейских и японских моделей стилистических решений. По этой причине «Фотон» получил совершенно заурядную, но вполне удобоваримую для некитайского взгляда внешность. Фотоиллюстрации, полагаю, дают исчерпывающее представление о ней.

При знакомстве с салоном ощущение сохраняется. «Приборка» простоватая с виду, но цветная и контрастная. Ее зеленоватая гамма где-то даже гармонирует с оформлением тач-скрина мультимедийной «башки» центральной консоли.

С формальной точки зрения, Sauvana может похвастаться неплохой комплектацией: бесключевой доступ, камера заднего вида, «шайба» переключения режимов трансмиссии и т. п. Но про этом, например, кнопка на ручке двери, отпирающая-запирающая машину, срабатывает, как говорится, «через раз». Полезно, что на приборке предусмотрена индикация незапертых дверей. В Sauvana, чтобы гарантированной захлопнуть любую из них, следует бабахать от души.

О расходе бензина приходится судить ориентируясь исключительно на положение стрелочки указателя уровня топлива и на пролетарское чутье. В комплексе они подсказывают, что Foton Sauvana в городском режиме «без пробок», перемежаемом поездками по трассе, потребляет не менее 20 литров бензина на 100 км. Это с двухлитровым турбированным мотором в 217 «лошадей» и шестиступенчатым «автоматом».

Турбомотор поначалу хочется переименовать в «два литра тоски и рыданий». Если ты едешь с постоянной скоростью, скажем в 40 км/ч, и вознамеришься резко ускориться, ничего не выйдет. Давишь педаль в полдавишь — ничего не происходит. То есть абсолютно. В это время «автомат» соображает, что пора переключиться на пару передач пониже, срабатывает и тут просыпается турбина. Она начинает более-менее «дуть» примерно с 2500 оборотов в минуту мотора. С этого уровня авто уже умеет неторопливо разгоняться. В первый раз оказавшись в такой ситуация, я подумал, что под капотом максимум 150 л. с.

Но, оказывается, к Foton Sauvana все-таки можно найти подход и заставить его ехать на все 217 сил. Для этого требуется держать обороты двигателя не ниже 4000—5000 тысяч в минуту. В таком режиме у машины просыпается отличная динамика — прямо таки приятно нажимать на педаль газа становится! Правда расход топлива при этом подскакивает до каких-то совсем уж космических величин: стрелка уровня топлива камнем падает вниз прямо на глазах. Не, это для олигархов…

К поведению Sauvana на ходу придираться не буду: делаю скидку на «рамность» и неразрезной задний мост, когда ощущаю ее постоянные содрогания от мельчайших асфальтовых неровностей. Нет, серьезно: на ходу машина постоянно вибрирует и «живет» буквально всем своим существом. Но к этому, замечу справедливости ради, привыкаешь и перестаешь замечать — как не замечали подобного поведения у классических рамных внедорожников 15—20 лет назад. А вот почти четыре оборота абсолютно «пустого» руля от упора до упора при ежедневных парковках раздражает изрядно.

Репутация «рамного проходимца» Foton Sauvana требовала подтверждения и мы поперлись «на природу». Тут пришлось признать, что подвеска внедорожника действительно хороша. И ее ходы, и клиренс в 220 мм, и энергоемкость — все на уровне. Но вот дурацкий характер турбомотора портит всю картину и на бездорожье. По грязи в автоматическом режиме коробки точно не поедешь. На малых оборотах двигатель не тянет от слова вообще, а когда «автомат» перещелкивает передачи вниз, — турбина взвывает, мотор выплевывает мощность, колеса прокручиваются: все, сидим, закопались… То есть на бездорожье, даже относительно безобидном — только ручной режим АКП, только полный контроль!

В заключение настоятельно не рекомендую кому бы то ни было брать Sauvana в комплектации с третьим рядом сидений! Попасть туда крайне сложно, а сидеть там может разве что пятилетний карапуз. Да и то не долго. Спинки сидушек невозможно(!) «завалить» горизонтально — только слегка наклонить.

Из-за этого полезный объем багажного отсека Foton Sauvana, укомплектованного третьим рядом кресел — как у крошки Smart. Зато есть «подполье» для мелочей и воздуховод кондиционера для третьего ряда: один, в правом борту. На фотографиях для осознания масштабов бедствия на полу багажника лежит смартфон средних размеров. В общем, выбирайте Sauvana в комплектации без третьего ряда сидений и будет вам счастье!

И стоит рамное чудо в максимальной комплектации около 1,7 млн. рублей. Коли человек слаще УАЗ «Патриот» или прочих «китайцев» никакой «морковки» не едал, то Foton Sauvana может и устроит, даже за такие деньги. Если же хотя бы на прошлом поколении Pajero Sport доводилось поездить — выбор явно не на Sauvana будет остановлен…

двигатель, внедорожник, кроссоверы, китайские авто
23 июля 2018
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