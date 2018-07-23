Тест-драйв Foton Sauvana: джип с Алиэкспресса

– Ты что, его на «алиэкспрессе» заказывал? — поинтересовалась жена, постучав пальчиком по обтекателю «лопуха» зеркала заднего вида Foton Sauvana. Ответом был лишь обиженный дребезг тончайшего пластика.

Согласитесь, что после подобных слов знакомство с машиной обретает совершенно новые оттенки! Ведь наслушавшись от коллег дифирамбов настоящей рамной конструкции Sauvana и ее классическому подключаемому полному приводу без межосевого дифференциала (вроде как скопированных с Toyota Fortuner прошлых лет), мы решили самолично познакомиться с машиной. Вдруг произошло чудо и китайцы сумели возродить внедорожную классику в первозданном виде?

В случае с Sauvana сразу стало ясно, что на внешности этой машины заострять внимание не тянет. Об экстерьере авто легко писать либо когда он действительно хорош, либо когда на него без слез не взглянешь. А внешность Sauvana «не цепляет» ни в хорошем, ни в плохом смысле. Перед тобой и не автоуродец, которыми нас с избытком одаривала и одаривает земля китайская, но и не икона стиля. Середнячок, но приятно.

По счастью тот, кто рисовал дизайн этого Foton, не пытался использовать максимально широкий набор «слизанных» с европейских и японских моделей стилистических решений. По этой причине «Фотон» получил совершенно заурядную, но вполне удобоваримую для некитайского взгляда внешность. Фотоиллюстрации, полагаю, дают исчерпывающее представление о ней.