Тест-драйв Infiniti Q60 S: инъекция счастья

Раньше я относился к автомобилям Infiniti, как к машинам Nissan, обернутым в красивые, а иногда и не очень фантики, за которые нужно доплачивать, и не мало. По сути, та же песня, что и с Audi, прикрывшей «фольксвагеновские» прелести нескромным полотенцем с недетским ценником.

Пожалуй, только «башмак» с шильдой FX, переродившийся впоследствии в QX70, заставлял что-то там шевелиться чуть выше колен. Но не настолько, насколько поднимает все и вся в организме новый Q60S. Да, после встречи с японским купе мое мнение о премиальной марке Infiniti изменилось.

Эти ребята действительно научились делать машины. Красивые, бойкие и задорные — такие же, как пловчихи из сериала «Спасатели Малибу». Вот спросите, о чем этот сериал? Плохо, когда не знаешь, да еще и забудешь. Это как раз тот самый случай.

Но черт побери, какая разница — главное, что пловчихи там классные, включая обжигающую, еще не испорченную алкоголем, рок-н-роллом и пенсией Памелу Андерсон. Кстати, в отличие от коллаборации Nissan с Infiniti, у пышногрудой престарелой красавицы с бывшим президентом АВТОВАЗа Бу Андерссоном, как бы последнему и не хотелось, общего ничего нет.