Тест-драйв Infiniti Q60 S: инъекция счастья

Фото: АвтоВзгляд
Если скорость — это разновидность экстаза, подаренная нам технической революцией, то быстрый автомобиль — инъекция счастья, посредством которой достигается высшая степень наслаждения. Зависимость от драйва — болезнь опасная и неизлечимая. Но спасибо, что она есть.
Вячеслав Василенко

Раньше я относился к автомобилям Infiniti, как к машинам Nissan, обернутым в красивые, а иногда и не очень фантики, за которые нужно доплачивать, и не мало. По сути, та же песня, что и с Audi, прикрывшей «фольксвагеновские» прелести нескромным полотенцем с недетским ценником.

Пожалуй, только «башмак» с шильдой FX, переродившийся впоследствии в QX70, заставлял что-то там шевелиться чуть выше колен. Но не настолько, насколько поднимает все и вся в организме новый Q60S. Да, после встречи с японским купе мое мнение о премиальной марке Infiniti изменилось.

Эти ребята действительно научились делать машины. Красивые, бойкие и задорные — такие же, как пловчихи из сериала «Спасатели Малибу». Вот спросите, о чем этот сериал? Плохо, когда не знаешь, да еще и забудешь. Это как раз тот самый случай.

Но черт побери, какая разница — главное, что пловчихи там классные, включая обжигающую, еще не испорченную алкоголем, рок-н-роллом и пенсией Памелу Андерсон. Кстати, в отличие от коллаборации Nissan с Infiniti, у пышногрудой престарелой красавицы с бывшим президентом АВТОВАЗа Бу Андерссоном, как бы последнему и не хотелось, общего ничего нет.

Так вот: Infiniti Q60 с магической приставкой S — автомобиль, который никогда не обидится на своего хозяина, если уходя тот не окинет его взглядом. Почему? Да потому что он в любом случае, даже при появлении острых приступов диареи, обернется, оставляя машину на стоянке. Это привычка, зависимость, наркотик.

Еще бы, ведь «шестидесятый» обладает легким стремительным профилем, как и подобает самцам с дерзким спортивным характером. Скажу больше: мускулистые выштамповки притягивают взгляды даже тех, кто любит японский автопром так же, как японцы российский.

Внутреннее убранство Infiniti Q60 S заслуживает не меньшего восхищения, чем его внешний вид. Мягко, солидно, дорого. Кожа дышит роскошью, а от алюминия веет приятным холодом. А какие тут кресла: низкая полулежачая посадка и боковой подпор навсегда отбивают желание покидать салон автомобиля. Если, конечно, не пресловутая диарея.

Отдельной похвалы удостою два дисплея на центральной консоли, расположенные по вертикали. Все под рукой и интуитивно понятно: хочешь — «тачскринь», хочешь — работай шайбой, удобно разместившейся в тоннеле перед бездонным подлокотником. Ну хватит болтовни — погнали!

За рулем Infiniti Q60 S сложно отказать себе в удовольствии слегка похулиганить — 405 резвых коней нового битурбодвижка срываются с места так, что от ветра поднимаются юбки у стоящих на обочине девушек, а заодно и нервы у полицейских.

Конечно, семиступенчатый «автомат» мог бы переваривать и больше момента, нежели 475 Нм, но для собственного азарта и завистливых оргазмов тех, кто за бортом, коктейль коробки и мотора «накрывает» еще как. Особенно радует, что тяга не иссякает даже на скоростях, сильно превышающих дозволенные ПДД.

Про умную систему связи руля с колесами и адаптивную подвеску рассказывать не имеет смысла — кому нужны эти технически-рекламные словечки? Тем более, что и без них все понятно: пилотировать этим снарядом, упражняясь плотной «баранкой» и наслаждаясь подруливанием задней оси — удовольствие не хуже, чем дарила госпожа Андерсон своим рабам и поклонникам в зените славы. Не в последнюю очередь благодаря полному приводу с многодисковой муфтой и электронным управлением, а также режиму Sport.

Тут не нужно бороться с кренами в поворотах и запасаться перед поездкой освежителем воздуха и дезодорантом. Эта «тачка» будет поострее, чем знаменитый японский соус Спайси.

Играясь с настройками шасси, специалисты из Страны восходящего солнца смогли найти тот самый компромисс между жесткостью и комфортом. Букет, как уже было сказано, дополняют драйверские амбиции купе и его бесподобная динамика. Короче говоря, рекомендую! Если, конечно, у вас хватит денег на эту инъекцию счастья — всего каких-то 4 000 000 рублей.

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1 августа 2018
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