Jeep Wrangler vs Jeep Grand Cherokee: выжить любой ценой

Хотя ответ на эти вопросы довольно прост и очевиден. Сегодня редкая автомобильная марка может похвастать тем, что генетический код, заложенный в самых первых ее моделях, передан их текущим генерациям в чистоте (passed clean, так сказать). Без повреждений, примесей и изъянов, вызванных сомнительными связями, необязательными адюльтерами и неравными браками — всем тем, чем грешил и грешит мировой автопром всю свою историю, особенно увлекшись «кровосмесительством» в последние пару десятилетий.
А вот Jeep может. И ярчайшее тому подтверждение — его Wrangler и Grand Cherokee, мгновенной узнаваемости которых, вне зависимости от года выпуска и всех эволюционных трансформаций, откровенно завидует подавляющее большинство конкурентов за исключением, быть может, Land Rover со своим Defender, Mercedes c G-классом, да LADA и UAZ с их вечными «Нивами» и Hunter.