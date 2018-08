Jeep Wrangler vs Jeep Grand Cherokee: выжить любой ценой

Хотя если говорить о таких обязательных составляющих ДНК бренда как история, качество, надежность, безопасность, то на Jeep завистливо глядят и перечисленные коллеги по цеху. Ведь именно (и исключительно) в его handicap — формулировки основополагающих и давно ставших абсолютными для настоящих внедорожников истины и величины. В конце концов, недаром ведь всех истинных «проходимцев», вне зависимости от марки и модели, давно (по крайней мере, in Russia) называют просто «джипами». И по аналогии с «golf class», в автоклассификацию давно пора вводить и термин «jeep class».

Впрочем, не слишком ли далеко зашел я в рассуждениях о Jeep DNA, и не пора ли в очередной раз проверить тщательно сохраненную микромолекулу настоящего покорителя бездорожья в деле? Ведь, как говорят американцы: you’re always in the middle of what you did (ты всегда в центре того, что ты сделал).

Итак, checking out из исторической гостиницы (130 лет отроду, что по американским меркам — древность древняя) двухэтажного Durango, мы, наслаждаясь качеством бетонных американских дорог, по которым не едешь, а плывешь, на скоростях под 100 км/ч быстро преодолеваем 80 км до одноэтажного Silverton, откуда начнется наше покорение по настоящему бездорожной Америки. А точнее — Rocky Mountains, у нас больше известных как Скалистые горы.