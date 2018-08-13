Длительный тест-драйв Volkswagen Amarok: Буцефал для кайзера

Летит такой осмелевший юноша с ветерком по русскому полюшку, и не замечает, как его потряхивает на ямах, кочках и ухабах. Ведь он уже не в машине едет, а несется в седле на удалом коне, и в руках у него не штурвал, а настоящие вожжи. И как будто скачет студент верхом по широкому раздолью так же, как его далекие предки, и чувствует он, как сливается с родной стихией. Для молодых неокрепших душ просто так подобный опыт не проходит, а дарят его такие машины, как Volkswagen Amarok. Главное, вывезти лошадку на простор — в привычную среду обитания, подальше от каменных вавилонов.

К сожалению, в России отношение к пикапам двоякое — с одной стороны «рабочая лошадка», а с другой — если не роскошь, то удовольствие не из дешевых. Для среднего сельского жителя такая романтика уж точно не по зубам. Тем более если речь идет о немецком пикапе, который благодаря богатству комплектаций и самой высокой грузоподъемности несколько дистанцируется от своих одноклассников. После ухода с российского рынка Ford Ranger, этот показатель VW Amarok в 1248 кг остается непревзойденным среди присутствующих у нас пикапов.

Напомним, что автомобиль удостоился первого рестайлинга пару лет назад, хотя выпускается аж с 2009 года. После обновления Amarok стал выглядеть более презентабельно, но нет сомнений, что этот «танк» грязи совсем не боится. Вопросов к внешности этого брутального «немца», как правило не возникает, и отчасти ее уже можно считать эталонной для пикапа.