Jeep Wrangler vs Jeep Grand Cherokee: не сгинуть, не пропасть

А что вы хотите, если нос машины упирается в небо, а позади — почти отвесная круча и полное непонимание того, как ты вообще на нее взобрался… И главное в таком горном test на вшивость — не запаниковать, а довериться автомобилю, продвигаясь вперед медленно, в натяг.
Jeep Grand Cherokee Trailhawk в режиме «Скалы» уверенно цепляется за покрытие даже одним колесом, если другие потеряли точку опоры, и с танковой надежностью прет вперед. Это заслуга усовершенствованной системы Quadra-Drive II, умело распределяющей крутящий момент между колесами в зависимости от степени их пробуксовки и покрытия. Всего в ее арсенале пять режимов движения — «Авто», «Снег», «Песок», «Грязь» и уже упомянутый «Скалы», на котором машина сосредотачивается с максимальной отдачей) plus понижающий ряд передач и блокируемый электроникой дифференциал задней оси.
Иначе говоря, тупо, не вникая в подробности, включив 4WD Low и выбрав необходимый в конкретных дорожных условиях режим движения, можно быть уверенным, что не обладая даже минимальными познаниями во внедорожных tactics and strategy, за трактором идти не придется. Да и нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что и в целом геометрическая проходимость Trailhawk, несмотря на солидные базу и свесы более чем пригодна для подобных adventures: углы въезда/съезда — 36,1/26,1 градуса, угол рампы — 26,7).