Jeep Wrangler vs Jeep Grand Cherokee: не сгинуть, не пропасть

Хотя, казалось бы, зачем? Если тебе нужен вездеход, покупай Wrangler. А хочешь комфортабельный большой внедорожник, бери Grand Cherokee. Типа — две большие разницы. И так-то оно так, да вот и не совсем.

Bедь если счастливчики, неплохо устроившиеся в New York City, практически никогда не съезжают с хорошего асфальта, то muscovites (да еще и с дачкой в тверской или псковской глуши), не говоря уж о жителях отдаленных уральских, сибирских и других крайне северных регионов, нередко вязнут даже на городских highways, особенно зимой. А если они еще и любители помесить реальную грязь в свободное от работы время, то неизбежно встают перед выбором: «трактор» или серьезный SUV?

Между тем, наш американский дорожно-бездорожный voyage отлично показал и доказал, что и «вездеходы» могут быть невероятно комфортными, и «простые» внедорожники — сногсшибательно проходимыми. Итак…