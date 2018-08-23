Тест-драйв нового Mercedes-Benz CLS 450 4MATIC: три причины не покупать BMW

ВНУТРЕННЯЯ СВОБОДА

Салон шикарного Mercedes-Benz CLS 450 4MATIC заслуживает не меньшего восхищения, чем его внешний вид. Все самое лучшее, что сегодня есть у Daimler — есть в новом CLS. Внутреннее убранство настолько великолепно, что ему позавидуют даже обитатели лучших домов Лондона и Парижа. Стоит ли говорить про соперников в автомобильном сегменте…

Ребята, да отсюда просто не хочется вылезать — вы будто в комфортабельном кресле лучшего на планете звездолета, а весь космос перед глазами — это реальность. Добавьте сюда все прелести AMG, и ваш аккаунт в Инстаграме сильно прибавит в подписчиках. Многими из них, кстати, окажутся владельцы BMW.