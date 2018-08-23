Тест-драйв нового Mercedes-Benz CLS 450 4MATIC: три причины не покупать BMW

Нет, это не значит, что Merecedes превратился в машину, ориентированную строго на водителя. Это значит гораздо больше! Теперь он одинаково сконцентрирован и на драйвере, и на пассажире. Не верите? Вот и я не верил, пока не сел за руль нового полноприводного Mercedes-Benz CLS 450. Похоже, конкурентам из BMW пора бежать за фенибутом.
КРАСОТА НЕ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
Надо сказать, что CLS встал обособленно от других моделей Mercedes, которые принято называть диванами на колесах. Даже с точки зрения дизайна многодверное купе эволюционировало не хуже, чем автор этих строк в жаргонизмах. Ни о каких корпоративных лекалах речи не идет. CLS самобытен, как «Гелик» или AMG GT, бесподобен и красив, а главное — он другой. Как же эффектно и грамотно в Штутгарте смогли установить баланс между элегантностью и агрессией, представительностью и спортом, роскошью и дерзостью.
Автомобиль получился таким, что оставляя его на стоянке, владелец не только обернется, но еще и не захочет уходить. Скажу больше: эдакая хищная акула в импозантном деловом костюме заставит устремить к себе взоры даже тех, кто на дух не переносит толерантных немцев, припоминая им Великую Отечественную наклейками на стеклах авто с благодарностью «деду за победу». А как ломают свои шейные позвонки, провожая новый CLS взглядом, обладатели BMW — мама, не горюй! И судя по реакции, это отнюдь не любопытство, а зависть.
ВНУТРЕННЯЯ СВОБОДА
Салон шикарного Mercedes-Benz CLS 450 4MATIC заслуживает не меньшего восхищения, чем его внешний вид. Все самое лучшее, что сегодня есть у Daimler — есть в новом CLS. Внутреннее убранство настолько великолепно, что ему позавидуют даже обитатели лучших домов Лондона и Парижа. Стоит ли говорить про соперников в автомобильном сегменте…
Ребята, да отсюда просто не хочется вылезать — вы будто в комфортабельном кресле лучшего на планете звездолета, а весь космос перед глазами — это реальность. Добавьте сюда все прелести AMG, и ваш аккаунт в Инстаграме сильно прибавит в подписчиках. Многими из них, кстати, окажутся владельцы BMW.
ДРАЙВ В КАЙФ
Раньше обитателю салона было плевать на суету жизни, творящуюся за окном «Мерседеса», ничуть не меньше, чем на управляющего им водителя, который держал в руках «баранку», все больше походившую на вату. Даже раздутые AMG-версии Mercedes не очень-то прислушивались к шоферу. Но это было раньше. Разрази меня гром — у нового CLS появился руль! Самый настоящий руль — острый, с реактивным усилием и четкой обратной связью. То, чем всю жизнь кичились баварцы, разбито в пух и прах.
Я серьезно: пилотируется штутгартский снаряд не хуже, если не лучше BMW. Заявляю вам, как истинный любитель этих самых BMW. Поверивший в себя «мерен» следует командам драйвера молниеносно и безукоризненно, а в повороты вваливается так, будто едет по железнодорожному полотну. Над рулевым управлением и настройками шасси инженеры поколдовали на славу. Не машина, а сказка!
Наддувный V6 в упряжке с 367 «скакунами» заставляет меняться картинки за бортом Mercedes-Benz CLS 450 так же быстро, как настроение глотнувших пыли водителей BMW. Девятиступенчатый скорострельный «автомат» превращает полноприводный фастбэк в пулю. Удовольствие от вождения — незабываемое. А за подколку «валится» — будь ты хоть скептик, завистник или хозяин BMW — можно получить по щщам. Для этого, правда, мне понадобится не только коктейль из амбиций с бицепсами, но и 6 000 000 рублей.