Тест-драйв Foton Sauvana: китайский Геракл с рамным скелетом

Добротный и комфортабельный внедорожник уже давно стал привычным персонажем заокеанской пасторали. В то время, как российский чернозем до сих пор месят «козлики», «буханки» и «нивы». Нашему перенаселенному дальневосточному соседу и союзнику надоело смотреть на этот беспредел, и в прошлом году на российском рынке появился среднеразмерный рамный SUV из Поднебесной — Foton Sauvana.
Почему бы не жахнуть по родному бездорожью на китайском рамнике? Тем более, как оказалось, это можно сделать с определенной долей комфорта и за вполне приемлемые деньги. За год присутствия модели на рынке производитель так и не менял прейскурант в отличие от многих своих конкурентов.
В ценовом диапазоне от 1 454 990 до 1 704 990 рублей российский покупатель может рассчитывать на кузов длиной под пять метров с рамой внутри, полный привод с раздаткой, дорожный просвет в 220 мм и что немаловажно — целых три ряда сидений. Причем, комплектация с автоматической коробкой передач в семиместном исполнении оценена в 1 649 900.
На нашем рынке Foton Sauvana доступен только с бензиновым турбированным двигателем 4G20TI рабочим объемом 2,0 литра в двух версиях мощности — 201 либо 217 л. с. Модель порадует богатым оснащением: список опций включает бесключевой доступ, датчики парковки с камерой заднего вида, круиз-контроль, климат-контроль, комплекс систем активной безопасности и пр.
Производитель не скрывает, что внедорожник нашпигован узлами и деталями от известных брендов: автоматическая коробка передач — от ZF, механическая — от Aisin, раздаточная коробка с тремя режимами работы — от Borg Warner, задний мост — от Dana, кресла — от американской компании Johnson Controls.
А вот экстерьер, судя по всему, дизайнеры из Поднебесной «нарисовали» самостоятельно, и шедевр получился явно на любителя. Наивное выражение «лица» «китайца» в целом хоть и покоряет своей дружелюбностью, но закругленная форма фар, миниатюрная решетка радиатора с бесхитростным узором, сетчатый фальшрадиатор в нижней части бампера выглядят несколько архаично. Зато в профиль большой Foton смотрится настоящим китайским Гераклом, внутри которого узнается рамный скелет.
В салоне китайцы воздержались от дизайнерских экспериментов, отдав предпочтение строгому утилитарному стилю с акцентом на функциональность. Учитывая, что это по сути труженик сельского хозяйства вряд ли уместно жаловаться на простой и кондовый пластик, который смотрится здесь бюджетной прозой жизни. Главное, что все элементы управления лаконичны для восприятия и удобны в использовании.
Комфортно устроиться в капитанском кресле поможет шестидиапазонная регулировка, а вот руль настраивается только по высоте. Действительно, при водительской посадке, характерной для рамных внедорожников, чувствуешь себя настоящим капитаном: высоко сижу — далеко гляжу. Простора в салоне в избытке хватает и для рулевого, и для пассажиров. К тому же для задних седоков на втором ряду предусмотрена регулировка наклона спинки дивана. А вот дополнительная «галерка» с двумя небольшими креслами простором не балует — все по законам жанра. Зато в «Фотоне» неплохие параметры багажного отсека — 1889х1060х290 л.
Тестовый внедорожник заряжен 217-сильным бензиновым двигателем с турбонаддувом объемом 2,0 л, который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Надо признать, что на низах «китаец» предельно задумчив и набирает обороты медленно, но верно. Зато, после 4000 «Фотон» внезапно просыпается и превращается в настоящую ракету. По мере приближения стрелки тахометра к 6000 оборотов, кажется, что вот-вот, и машина оторвется от асфальта, устремившись в небо — прыть для тяжеловеса нешуточная.
На трассе задорный «китаец» с небывалой удалью обгоняет фуры, и в повороты входит с неожиданным энтузиазмом. Конечно, не обходится без кренов и раскачек, а растянутый «внедорожный» руль не отличается информативностью. К тому же жесткая и энергоемкая подвеска на проблемном асфальте не особо деликатна и дает возможность почувствовать себя водителем пустопорожнего грузовика. Хотя в общем целом на шоссе внедорожник показал себя предельно предсказуемым, контролируемым и действительно азартным супертяжем.
На родном бездорожье очень кстати придется раздаточная коробка с тремя режимами — заднеприводным 2H, межосевом распределением момента Auto и понижающей передачей 4L. Регулируется она с помощью удобной «шайбы». Кроме того, вселяют уверенность 220 мм дорожного просвета и неплохие параметры геометрической проходимости с углом въезда 28 и съезда 25 градусов. На сырой глинистой просеке с глубокими ямами и крутыми кочками «китаец» чувствует себя как в родной стихии. На «понижайке» он невозмутимо атакует пригорок по сырой и скользкой траве, и не зарывается колесами в песчаных дюнах.
Так что за вездеходную непробиваемую подвеску и внедорожные возможности китайцам отдельное спасибо. Ведь на русских просторах к «вездеходам» особое отношение. А с таким арсеналом у «Фотона» имеются все шансы надолго прописаться в нашей провинции и стать незаменимым подспорьем в натуральном хозяйстве.