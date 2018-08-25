Тест-драйв Foton Sauvana: китайский Геракл с рамным скелетом

Почему бы не жахнуть по родному бездорожью на китайском рамнике? Тем более, как оказалось, это можно сделать с определенной долей комфорта и за вполне приемлемые деньги. За год присутствия модели на рынке производитель так и не менял прейскурант в отличие от многих своих конкурентов.

В ценовом диапазоне от 1 454 990 до 1 704 990 рублей российский покупатель может рассчитывать на кузов длиной под пять метров с рамой внутри, полный привод с раздаткой, дорожный просвет в 220 мм и что немаловажно — целых три ряда сидений. Причем, комплектация с автоматической коробкой передач в семиместном исполнении оценена в 1 649 900.

На нашем рынке Foton Sauvana доступен только с бензиновым турбированным двигателем 4G20TI рабочим объемом 2,0 литра в двух версиях мощности — 201 либо 217 л. с. Модель порадует богатым оснащением: список опций включает бесключевой доступ, датчики парковки с камерой заднего вида, круиз-контроль, климат-контроль, комплекс систем активной безопасности и пр.