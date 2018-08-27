Грузовики легкового поведения: тест-драйв самых крутых Mercedes-Benz

Да, это не «Мерседес», это нечто больше. Точнее, это очень большой «Мерседес». Прошу любить и жаловать — свежее поколение грузовиков Actros и Arocs. Портал «АвтоВзгляд» испытал их не абы где, а на самом настоящем гоночном треке — на подмосквной трассе Moscow Racway.
Андреас Дойшле, генеральнй директор совместного предприятия «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», по-немецки конкретен: санкции — это, конечно, плохо, но за сто лет пребывания в России «Мерседес» повидал разного. Бывало и хуже. Сегодня у компании здесь много клиентов, чей бизнес растет, а правительство готово вложить в транспортную инфраструктуру 20 трлн рублей. Mercedes будет на гребне этой волны, чего бы это не стоило. Как всегда.