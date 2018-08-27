Грузовики легкового поведения: тест-драйв самых крутых Mercedes-Benz

Mercedes Arocs — это стройка. Лесные дороги и размытые грунтовки, тайга и степь. Это тяжелое, всепрощающее шасси с полным приводом, на котором можно построить хоть дом, хоть микрорайон. В качестве надстройки может выступить и бытовка, и бетономешалка. Он должен быть, прежде всего, прочен, как штыковая лопата и ремонтопригоден, как зажигалка Zippo.

Meredes Actros — это логистика. Дальнемагистральный тягач с расходом солярки всего 24 литра на сотню, благодаря системе впрыска топлива X-Pulse.Он должен быть экономичным и проводить в рейс 25 часов в сутки, 8 дней в неделю и 367 — в году. Только тогда его владелец признает целесообразность инвестиций.

Поэтому каждый из грузовиков оснащен двигателем Евро-5, лояльно относящимся к российскому топливу, Actros наделен гарантией 3 года или 450 000 км, Arocs — 3 года и 250 000 км. Особая «фишка» Mercedes — ТО по контракту. Ежемесячный фиксированный (ударение, в связи с новым курсом иностранной валюты, здесь) платеж позволяет получить сервис в любой точке России — покрытие даже лучше, чем у «Теле2» — по всей стране.

Кстати, компания обучит водителя всем тонкостям управления, перед тем как владелец грузовика посадит его за штурвал. Это входит в стоимость новой машины. Вот это сервис, вот это подход!