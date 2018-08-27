Грузовики легкового поведения: тест-драйв самых крутых Mercedes-Benz

Фото: АвтоВзгляд
Огромные 22,5-дюймовые колесные диски и полный привод — нет, это не «Гелик»! Деревянный руль и кресла на пневмоамортизаторах — увы, но это не S-класс. Крутые лизинговые программы, рассчитанные исключительно на крупных корпоративных клиентов, и долгие разговоры об удобном сервисном обслуживании — а это не новая «Ешка». Встречайте монстров из монстров системы Mercedes-Benz.
Евгений Васин

Да, это не «Мерседес», это нечто больше. Точнее, это очень большой «Мерседес». Прошу любить и жаловать — свежее поколение грузовиков Actros и Arocs. Портал «АвтоВзгляд» испытал их не абы где, а на самом настоящем гоночном треке — на подмосквной трассе Moscow Racway.

Андреас Дойшле, генеральнй директор совместного предприятия «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», по-немецки конкретен: санкции — это, конечно, плохо, но за сто лет пребывания в России «Мерседес» повидал разного. Бывало и хуже. Сегодня у компании здесь много клиентов, чей бизнес растет, а правительство готово вложить в транспортную инфраструктуру 20 трлн рублей. Mercedes будет на гребне этой волны, чего бы это не стоило. Как всегда.

Год 2018 уже признан успешным, и следующий, 2019-ый по счету, будет не хуже. Чтобы продуктивно выступать на российском рынке, нужна широкая дилерская сеть. Нужно вкладываться в оборудование и обучение персонала. Планов громадье: «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» готовы вложить еще 4 млрд рублей.

У компании сегодня 50 дилерских центров — никогда такого не было! И это помимо 200 млн. евро, которые уже закопаны в новый завод в Набережных Челнах: 1000 человек персонала, 5000 грузовиков в год. Самое-самое производство среди всех площадок концерна. Круче игрока на российском рынке грузовиков среди «варягов» сейчас нет и в ближайшем будущем не предвидится. А вы говорите, санкции…

Но главное — это продукт. Две новые линейки грузовой техники, которые 1800 разработчиков в течение десяти лет создавали фактически с нуля. Создавали, с пониманием, что в России несколько иные требования к коммерческому транспорту. Давайте честно: выживет у нас — сможет выжить в любой точке планеты.

Mercedes Arocs — это стройка. Лесные дороги и размытые грунтовки, тайга и степь. Это тяжелое, всепрощающее шасси с полным приводом, на котором можно построить хоть дом, хоть микрорайон. В качестве надстройки может выступить и бытовка, и бетономешалка. Он должен быть, прежде всего, прочен, как штыковая лопата и ремонтопригоден, как зажигалка Zippo.

Meredes Actros — это логистика. Дальнемагистральный тягач с расходом солярки всего 24 литра на сотню, благодаря системе впрыска топлива X-Pulse.Он должен быть экономичным и проводить в рейс 25 часов в сутки, 8 дней в неделю и 367 — в году. Только тогда его владелец признает целесообразность инвестиций.

Поэтому каждый из грузовиков оснащен двигателем Евро-5, лояльно относящимся к российскому топливу, Actros наделен гарантией 3 года или 450 000 км, Arocs — 3 года и 250 000 км. Особая «фишка» Mercedes — ТО по контракту. Ежемесячный фиксированный (ударение, в связи с новым курсом иностранной валюты, здесь) платеж позволяет получить сервис в любой точке России — покрытие даже лучше, чем у «Теле2» — по всей стране.

Кстати, компания обучит водителя всем тонкостям управления, перед тем как владелец грузовика посадит его за штурвал. Это входит в стоимость новой машины. Вот это сервис, вот это подход!

Тонкости управления грузовиками связаны не столько с маневрированием — машины рулятся, как легковушки, а по углу разворота и умению исполнять виражи дадут фору очень многим представителям малотоннажного сегмента. Как, впрочем, и по оснащению: тут огромное количество опций, настроек и разных вспомогательных агрегатов. Одна коробка PowerShift 3 с четырьмя задними передачами чего стоит!

Умный BlueEfficiency Power позволяет повысить экономию топлива на 7% по сравнению с моделями предыдущего поколения. А ведь есть еще целый список разнообразных ассистентов, которыми должен уметь пользоваться каждый водитель, ради собственной безопасности.

Кратко о комплектациях: в грузовиках Actros предусмотрены одиннадцать вариантов кабин, в Arocs — четырнадцать. Стоит ли говорить, что простор и удобные кресла — обязательная опция?

Есть маленькая радость и для хозяев, желающих знать как себя чувствует их инвестиция в шоферских руках: система FleetBoard позволит владельцу бизнеса управлять транспортным парком и осуществлять его контроль, в частности, оперативно получать данные об электронных системах автомобилей, планировать технический осмотр и многое другое.

Исходя из немецких традиций, курение в открытую форточку тоже не останется без внимания, а лишняя остановка или превышение скорости мгновенно станут достоянием общественности. Но не «валить» на этих «здоровяках» очень сложно: большегрузные пушинки в умелых руках вытворяют чудеса — легковушки «курят».

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27 августа 2018
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