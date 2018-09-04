Видео тест-драйв Infiniti Q30: женский взгляд на брендовые косметички

Одни называют Infiniti Q30 неудачной пародией на Mercedes, другие — белой вороной в линейке седанов и кроссоверов марки, а третьи путают этого «малыша» с автомобилями других брендов.
Первый хетчбэк в истории премиальной японской марки Infiniti, появившийся на рынке пару лет назад, до сих пор вызывает нешуточные споры в автомобильном сообществе. Портал «АвтоВзгляд» решил добавить в дискуссию свои пять копеек…
Между тем, машинка зарекомендовала себя исключительно с лучшей стороны. Она прекрасно рулится, отменно держит дорогу и располагает исчерпывающим набором соответствующих премиальному сегменту опций. При этом в ней одинаково комфортно будут чувствовать себя и мужчина, и женщина. Или все-таки только женщина?
Смотрите наш видео сюжет, и все встанет на свои места. Ну, или почти все…
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