Видео тест-драйв Infiniti Q30: женский взгляд на брендовые косметички

Между тем, машинка зарекомендовала себя исключительно с лучшей стороны. Она прекрасно рулится, отменно держит дорогу и располагает исчерпывающим набором соответствующих премиальному сегменту опций. При этом в ней одинаково комфортно будут чувствовать себя и мужчина, и женщина. Или все-таки только женщина?

Смотрите наш видео сюжет, и все встанет на свои места. Ну, или почти все…