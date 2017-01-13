Квадроцикл Stels Guepard 800: шокирующие откровения владельца

Подобный пробег и для квадроциклов от премиальных брендов — нечто из ряда вон выходящее. А уж для изделия отечественного мотопрома — просто ненаучная фантастика. Но, оказывается, и в России научились делать технику, поражающую своей если и не выдающейся надежностью, но выносливостью и ремонтопригодностью точно. Итак, на что способен «Гепард 800» и каких сюрпризов от него можно ждать, смотрите в этом видеообзоре.
Квадроцикл Stels Guepard 800 хорошо известен читателям портала «АвтоВзгляд»: мы тестировали аппарат в разных погодных и дорожных условиях и в целом остались им довольны, особенно учитывая бюджетность машины. Однако одно дело — испытывать новенький, только что с конвейера, ATV и совсем другое — прожить с ним жизнь длиною в 10 000 км.