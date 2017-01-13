Квадроцикл Stels Guepard 800: шокирующие откровения владельца

Подобный пробег и для квадроциклов от премиальных брендов — нечто из ряда вон выходящее. А уж для изделия отечественного мотопрома — просто ненаучная фантастика. Но, оказывается, и в России научились делать технику, поражающую своей если и не выдающейся надежностью, но выносливостью и ремонтопригодностью точно. Итак, на что способен «Гепард 800» и каких сюрпризов от него можно ждать, смотрите в этом видеообзоре.