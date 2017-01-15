Покупая KIA Ria в январе, можно сэкономить до 111 200 рублей

Кроме того, корейцы запустили новую программу KIA Finance, при которой при покупке KIA Sportage 2017 года выпуска в кредит клиенты получают полис КАСКО в комплекте. Такой же продукт предлагается и покупателям KIA Rio и KIA cee’d.

Но особого внимания, на наш взгляд, заслуживает кредитная программа корейской марки «KIA Легко!» с предложением «Легкая ЗИМА!» для давтомобиля KIA Rio. Согласившись на ее условия — первоначальный взнос от 20% стоимости автомобиля; ежемесячный платеж в размере около 50% платежа при обычном автокредитовании; гарантия остаточной стоимости — покупатель получает зимние шины и полис КАСКО в подарок.

На январь 2017 года продлено и действие предложения «KIA Start: Sportage в кредит от 6,7%», по которому при приобретении кроссовера KIA Sportage четвертого поколения в комплектации Classic клиент может получить выгоду в размере 40 000 рублей, в остальных комплектациях — 25 000 рублей.

Эта же кредитная ставка действует при покупке KIA Rio, обновленного KIA Cerato, KIA cee’d, KIA Soul и KIA Optima в комплектациях стоимостью до 1 150 000 рублей, на которые распространяется действие государственной программы льготного автокредитования. Для моделей и комплектаций, стоимость которых превышает указанную сумму, ставка по кредитам KIA Finance составит 11,9%.

Продолжает действовать и программа поддержки молодых специалистов-выпускников российских вузов в возрасте до 25 лет, желающих приобрести KIA Picanto, KIA Rio, обновленный KIA Cerato, KIA cee'd, pro_cee'd и KIA Soul. Для них предлагается дополнительная выгода в размере 18 000−19 990 рублей.