Harley-Davidson Road King: новый бэггер с новым сердцем

Однако самым заметным нововведением стал новый 1750-кубовый двигатель Milwaukee-Eight, презентация которого состоялась несколько месяцев назад в США. Не забыли инженеры и про ходовую часть — 19-дюймовое переднее колесо теперь держит вилка измененной конструкции с углом наклона 26 градусов, а механизм предварительного нагружения пружины задних амортизаторов стал гидравлическим вместо пневматического. Кроме того, уже в базовой комплектации на Road King устанавливается удобный 9-дюймовый руль типа «эйпхенгер» для комфортных дальних поездок. Поклажу в дорогу можно сложить в новые удлиненные и обтекающие выхлопные трубы боковые кофры.

Максимальный крутящий момент «107"-го мотора увеличен до 115 Нм при 3250 оборотах, таким образом динамика улучшилась на 11%, а пропускная способность клапанов аж на 50%. Новое сцепление Assist and Slip, оборудованное улучшенным гидравлическим приводом, на 7% уменьшает прикладываемое усилие, привод традиционно ременной, а коробка Cruise Drive — 6-ступенчатая и более плавная. Под стать аппарату и тормоза — передние четырехпоршневые суппорта Brembo Reflex с 300-мм «плавающими» тормозными дисками и задние 4-поршневый суппорт с фиксированным 300-мм диском позволяют уверенно и с комфортом ездить на мотоцикле, чья только сухая масса составляет 355 кг.

Мотоцикл уже доступен для заказа у дилеров по цене от 2 123 000 рублей.