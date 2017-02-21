Райдер против БелАЗов: на что идут мотоциклисты ради славы

По информации 110 km.ru, так называемые FMX-прыжки выполняются на статичном оборудовании, однако спортсмену этого показалось недостаточно, и он решил усложнить задачу, прыгнув на байке с одного БелАЗа 75 710, находящегося в движении, на другой.

Остроты трюку добавил выпавший снег, вынудивший райдера обуть своего «железного коня» в шипованные шины. Стоит отметить, что на сегодняшний день профессионалов, умеющих прыгать на шипах, можно посчитать по пальцам. Владимир Ярыгин — в их числе: прыжок был зафиксирован на высоте 8,75 метров, новый мировой рекорд установлен.

— Представьте, что такое прыгнуть с одного самосвала на другой высотой с трехэтажный дом, когда под тобой почти девять метров пустоты, и нужно не промахнуться мимо приземления, которое движется. Волей-неволей начинаешь задумываться, а все ли ты успел сделать в этой жизни? Эмоции от того, что мне удалось воплотить задуманное, словами не передать, — комментирует свой рекорд Владимир Ярыгин.