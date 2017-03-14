В Москве открывается мотосезон

Как сообщает «Москва24» со ссылкой на руководителя организации «МотоМосква» Андрея Иванова, в рамках акции «Мотовесна-2017» автомобилистам напомнят о необходимости включать сигналы поворота, внимательно смотреть в зеркала и быть предельно осторожными при маневрировании, а мотоциклистам — об экипировке, шлеме и правилах дорожного движения. Помимо этого активисты побеседуют и с водителями такси.

Лидер сообщества также отметил, что уже роздано около шести тысяч листовок, а в марте планируется раздать еще сто тысяч. К акции подключатся и сотрудники ГИБДД, которые при остановке автомобилей будут обращать внимание водителей на появление мотоциклистов на дорогах, а также вручать им буклеты с правилами вождения в период мотосезона.