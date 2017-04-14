Альтернативный транспорт: пять причин купить гироскутер

Удобство и маневренность

Такой вид городского транспорта, как гироскутер привлекателен, прежде всего, своим удобством. Он имеет небольшие габариты, которые позволяют без проблем хранить его дома, брать с собой на прогулку в парке, возить в багажнике или даже салоне автомобиля. Кататься на гироскутере можно в парковых зонах, по тротуарам, по аллеям и другим пешеходным зонам. Его высокая маневренность позволяет легко объезжать людей и обходить любые препятствия, которые встречаются на пути.

Компактность и малый вес

Современные гироскутеры — это весьма компактные устройства, которые легко брать с собой на природу, на прогулку по городу или отдых в парке. Они имеют также небольшой вес. Именно по этим причинам гироскутеры так часто берут с собой в путешествия, на пикники, на прогулки в парках. Он может выполнять роль альтернативного транспортного средства, которое позволяет всегда успевать на работу вовремя. Конечно, для преодоления слишком больших расстояний он не подходит, но для быстрого перемещения, например, от станции метро до места назначения, лучшего варианта не найти.

Демократичная цена

В пользу покупки гироскутера говорит и его демократичная цена. На рынке представлен широкий выбор моделей таких транспортных средств, которые предлагаются по самым разным ценам. Бюджетные модели может позволить себе каждый, и их вполне достаточно для повседневного пользования. Гироскутеры — отличный вариант транспорта для активной молодежи, которая не хочет зависеть от городских пробок и проявляет заботу о своем здоровье. Такой вид транспорта дает правильную нагрузку на мышцы и способствует укреплению тонуса всего организма.

ИП Бахвалкин Алексей Владимирович

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