H.O.G Rallye Minsk 2017: мотосезон официально открыт

Получив в представительстве компании Harley-Davidson новенький мотоцикл Street Glide CVO, став таким образом его первым «обкатчиком», стал собираться в дорогу. Ехать мне предстояло одному, однако такая перспектива нисколько не пугала, ибо трасса М1 «Москва-Смоленск-Минск» считается самой лучшей в России, к тому же, обычно всегда удается примкнуть к кому-либо из мотобратьев-попутчиков. Я искренне надеялся проскочить без осадков, хоть с утра и было пасмурно, однако чуда не произошло — уже в 60 км от Москвы пошел дождь, а ближе к Смоленской области так вообще полило как из ведра и так до самого Минска. Однако, Street Glide, будучи мотоциклом класса Touring, то есть предназначенный для дальних путешествий и, к тому же, оборудованный самым мощным и совершенно новым двигателем объемом в 114 кубических дюймов (почти 1,9 литра!), стойко выдержал все испытания, хотя порой буквально «плавал» по дороге из-за большого количества воды, которая не успевала стекать с проезжей части. В общем, в гостинице «Беларусь» я нарисовался поздно вечером в полной красоте, вода стекала на пол буквально ото всюду.
- Фото Алексей Гусев
- Фото Алексей Гусев
Следующий день был посвящен экскурсиям по памятным местам, тем более, что их кругом предостаточно — Беларусь во всех войнах попадала под раздачу, так что посещение лагеря партизан и линии Сталина в преддверие грядущей годовщины Великой Победы оказалось вполне уместным. В большинстве своем байкеры — люди патриотичные и они свято чтут подвиги своих предков, так что лишний раз вспомнить детали истории оказалось полезным.
Ну, а самая кульминация мотопробега происходила в воскресенье. Даже погода в этот день сжалилась над мотобратией и осадки отступили, хоть термометр и упорно не хотел показывать больше +6. При сборе мотоколонны на знаменитом Кургане Славы организаторы насчитали свыше 4000 (!) мотоциклов, преимущественно марки Harley-Davidson конечно, но были и другие. Ведь мотобратья все равны и неважно, какой у тебя железный конь — старенький «Иж», Jawa или «Харли» за несколько миллионов. Даже по пути следования длиннющего, растянувшегося на несколько километров кортежа к нам примыкали мотоциклисты из числа просто проезжавших мимо. Водители же автомобилей останавливались посреди дороги, бросали свои авто на аварийке и снимали происходящее на мобильники. Милиция перекрыла город по маршруту следования, но минчане были в восторге, многие восторженно наблюдали целыми семьями.
На специально подготовленной площадке возле выставочного комплекса города свое умение показывали стант-райдеры и мотокаскадеры, было много различный активностей. Но все же, кульминацией мероприятия стал гала-ужин в концертном зале клуба Falcon с финальным сольным живым концертом группы «Ночные снайперы».
- Фото Алексей Гусев
- Фото Алексей Гусев
С утра Минск не хотел нас отпускать — с утра пошел… снег! Вкупе с мокрым дождем и температурой +1 это стало непростым испытанием для отъезжающих домой байкеров. Однако, этих суровых парней так просто не возьмешь, приходилось останавливаться на заправках и отогревать практически отмерзшие пальцы под сушилками в туалете, а под перчатки поддевать одноразовые целлофановые перчатки. Только отъехав пару сотен километров от Минска осадки внезапно прекратились, а столбик термометра пополз вверх.
Обратно было решено ехать вместе тремя мотоциклами. По дороге с нами случился интересный случай: приблизительно в 100 км от легендарного Бобруйска мы увидели голосующего седого байкера. Поняв, что с ним что-то приключилось, остановились, у байкеров, в отличие от автомобилистов, вообще принято всегда и везде помогать друг другу. Оказалось, у бедолаги случилась поломка — на его старенькой «Электричке» (Electra Glide Ultra Classic) оборвался тросик привода газа, а инструментов с собой не было. Порыскав в кофрах, я нашел заводской комплект инструмента в своем новеньком Street Glide, а рукастый коллега попытался хоть как-то исправить ситуацию. Время шло, но упорная «Электричка» никак не поддавалась. Тогда мы решили остановить эвакуатор, который обгоняли незадолго до этого и закинуть сломанный байк на него, пусть хотя бы так. Но на эвакуаторе уже стоял один мотоцикл и место для второго было, но не было ремней, чтобы его закрепить. Где найдешь ремни в чистом белорусском поле, посреди трассы? И тут возникла гениальная идея — поставить тросик обратного хода рукоятки газа вместо основного, таким образом акселератор хоть и будет работать в противоположном режиме «от себя», зато можно хоть как-то ехать. Так нам удалось спасти замерзавшего в белорусских полях собрата, на душе стало теплее, а тут и тучи рассеялись. После Смоленска так и вовсе основательно потеплело, пришлось даже раздеваться, родная страна встречала путников летним теплом.
Открытие сезона — культовая дата для большинства мотоциклистов, пусть некоторые катаются уже с марта месяца. Прошедший слет показал, что, казалось бы, невидимая мотоармия с каждым годом продолжает расти и расширяться, а география мотодвижения не знает границ. Сезон официально открыт, а значит стоит пожелать всем путешественникам на двух колесах ровных дорог и солнечного неба над головой. И, разумеется, всегда нужно помнить святую истину: ты можешь ехать сколь угодно быстро, главное — не быстрее, чем летит твой ангел хранитель…