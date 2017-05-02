H.O.G Rallye Minsk 2017: мотосезон официально открыт

Следующий день был посвящен экскурсиям по памятным местам, тем более, что их кругом предостаточно — Беларусь во всех войнах попадала под раздачу, так что посещение лагеря партизан и линии Сталина в преддверие грядущей годовщины Великой Победы оказалось вполне уместным. В большинстве своем байкеры — люди патриотичные и они свято чтут подвиги своих предков, так что лишний раз вспомнить детали истории оказалось полезным.

Ну, а самая кульминация мотопробега происходила в воскресенье. Даже погода в этот день сжалилась над мотобратией и осадки отступили, хоть термометр и упорно не хотел показывать больше +6. При сборе мотоколонны на знаменитом Кургане Славы организаторы насчитали свыше 4000 (!) мотоциклов, преимущественно марки Harley-Davidson конечно, но были и другие. Ведь мотобратья все равны и неважно, какой у тебя железный конь — старенький «Иж», Jawa или «Харли» за несколько миллионов. Даже по пути следования длиннющего, растянувшегося на несколько километров кортежа к нам примыкали мотоциклисты из числа просто проезжавших мимо. Водители же автомобилей останавливались посреди дороги, бросали свои авто на аварийке и снимали происходящее на мобильники. Милиция перекрыла город по маршруту следования, но минчане были в восторге, многие восторженно наблюдали целыми семьями.

На специально подготовленной площадке возле выставочного комплекса города свое умение показывали стант-райдеры и мотокаскадеры, было много различный активностей. Но все же, кульминацией мероприятия стал гала-ужин в концертном зале клуба Falcon с финальным сольным живым концертом группы «Ночные снайперы».