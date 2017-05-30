Восьмикратный чемпион мира по мотокроссу Тони Кайроли оценил российских спортсменов

Фото и видео: Вячеслав Василенко
В рамках Гран При Франции-2017 по мотокроссу портал «АвтоВзгляд» взял эксклюзивное интервью у легендарного гонщика, восьмикратного чемпиона мира по мотокроссу Тони Кайроли, который без стеснения высказался о способностях российских спортсменов.
Вячеслав Василенко

11 июня в Краснодарском крае состоится российский этап Чемпионата мира по мотокроссу MXGP of Russia. Соревнования пройдут на трассе спортивно-технического комплекса ВДЦ «Орлёнок» под Туапсе.

Вот, что думает о предстоящем состязании именитый мотогонщик из Италии Тони Кайроли, занимающий в текущей турнирной таблице лидирующую позицию:

— Я очень жду предстоящую гонку Гран При России. Это довольно сложная трасса, но как раз в этом и заключается ее прелесть. Уверен, что спортсмены справятся с ней без серьезных потерь. Кроме того, в России очень хорошая публика: приятно вспоминать, как в прошлом она щедро одаривала гонщиков аплодисментами. Кстати, лично у меня в России много друзей.

Что Вы можете сказать о российском гонщике Евгении Бобрышеве, выигравшем в 2011 году Гран При Германии?

— Евгений очень талантливый и смелый. Заметно, как он выкладывается в гонке, и это прежде всего говорит о его профессиональной подготовке и вере в победу.

Как Вам получается добиться такого успеха? Наверняка дело не только в тренировках, ведь тренируются все спортсмены без исключения, но не у всех получается побеждать? В чем секрет?

— Сложно сказать, в чем секрет. Думаю, это страсть к спорту. Дома, зимой я много работал над тем, чтобы повысить свое мастерство. Это и тренировки, и поддержание стабильного эмоционального состояния, и своевременный отдых. И насколько это возможно, я стараюсь избегать травм. По моему мнению, в этом и заключается залог долгой карьеры.

— Что Вы можете порекомендовать начинающим спортсменам для того, чтобы достичь хотя бы чего-то похожего на Ваш успех?

— Прежде всего, не нужно думать, что все достается бесплатно. Нужно упорно работать. Это спорт в котором, даже если у тебя есть лучший в мире мотоцикл и лучшее снаряжение, недостаток тренировок и внимания может очень легко привести к аварии, а соответственно, к поражению.

Фото: Вячеслав Василенко

— Во сколько впервые Вы оседлали «байк» и в каком возрасте начали заниматься профессионально?

— Я начал кататься в возрасте четырех лет, а участвую в гонках — с семи.

— В повседневной жизни Вы предпочитаете мотоциклы или передвигаетесь на автомобиле?

— С недавнего времени я езжу на отличном пикапе от итальянской марки FIAT. Причем не важно, ручная там стоит коробка передач, или автоматическая. Вы, наверное, догадались, что я говорю про FIAT Fullback.

безопасность дорожного движения, бездорожье, мототехника, автоспорт, гонки
30 мая 2017
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