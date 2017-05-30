Восьмикратный чемпион мира по мотокроссу Тони Кайроли оценил российских спортсменов

11 июня в Краснодарском крае состоится российский этап Чемпионата мира по мотокроссу MXGP of Russia. Соревнования пройдут на трассе спортивно-технического комплекса ВДЦ «Орлёнок» под Туапсе.

Вот, что думает о предстоящем состязании именитый мотогонщик из Италии Тони Кайроли, занимающий в текущей турнирной таблице лидирующую позицию:

— Я очень жду предстоящую гонку Гран При России. Это довольно сложная трасса, но как раз в этом и заключается ее прелесть. Уверен, что спортсмены справятся с ней без серьезных потерь. Кроме того, в России очень хорошая публика: приятно вспоминать, как в прошлом она щедро одаривала гонщиков аплодисментами. Кстати, лично у меня в России много друзей.

— Что Вы можете сказать о российском гонщике Евгении Бобрышеве, выигравшем в 2011 году Гран При Германии?

— Евгений очень талантливый и смелый. Заметно, как он выкладывается в гонке, и это прежде всего говорит о его профессиональной подготовке и вере в победу.