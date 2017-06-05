Мотоциклы Yamaha признаны смертельно опасными

Фото: Yamaha
Компания Yamaha отзывает в России без малого 400 смертельно опасных мотоциклов. Как оказалось, на некоторых байках во время движения может отвернуться шпилька стойки руля, и, как следствие, мотоциклист потеряет управление транспортным средством.
Виктория Базылева

По данным «Росстандарта», под сервисную кампанию подпадает 394 мотоцикла MT-09, MT-09 A, MT-09 TRA (Tracer) и XSR900 (MTN850), реализованных в России в период с февраля 2014 по март 2017 года.

– При производстве стойки крепления руля не был нанесен резьбовой фиксатор на часть шпильки, которая вкручивается в стойку крепления руля. В процессе эксплуатации под действием нагрузок шпилька может отвернуться от вибрации и в момент движения вызвать потерю управления, — говорится в сообщении.

В ближайшее время представители Yamaha оповестят владельцев потенциально дефектных мотоциклов о необходимости предоставить транспортное средство в сервис. Специалисты дилерских предприятий абсолютно бесплатно заменят стойки крепления руля.

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5 июня 2017
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