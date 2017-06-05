Мотоциклы Yamaha признаны смертельно опасными

По данным «Росстандарта», под сервисную кампанию подпадает 394 мотоцикла MT-09, MT-09 A, MT-09 TRA (Tracer) и XSR900 (MTN850), реализованных в России в период с февраля 2014 по март 2017 года.

– При производстве стойки крепления руля не был нанесен резьбовой фиксатор на часть шпильки, которая вкручивается в стойку крепления руля. В процессе эксплуатации под действием нагрузок шпилька может отвернуться от вибрации и в момент движения вызвать потерю управления, — говорится в сообщении.

В ближайшее время представители Yamaha оповестят владельцев потенциально дефектных мотоциклов о необходимости предоставить транспортное средство в сервис. Специалисты дилерских предприятий абсолютно бесплатно заменят стойки крепления руля.