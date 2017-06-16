«24 часа Ле-Мана»: когда вскипает и мозг, и масло

На протяжении суток гонщики борются за лидерство, стараясь не допускать серьезных ошибок на треке, выжимать из автомобиля максимум возможного и при этом грамотно экономить расходные материалы — в первую очередь, масло, тормозные механизмы, покрышки и топливо.

Чтобы облегчить им эту задачу, в гонках используется качественная продукция лучших мировых производителей: Castrol — яркий тому пример. Легендарный гонщик Эндрю Приоль, трехкратный победитель чемпионата мира по турингу, который начал свою спортивную карьеру в 13 лет, характеризует марафон «24 часа Ле-Мана», как одно из самых сложных автомобильных соревнований, где «необходимо выкладываться по-максимуму, несмотря на постоянное давление и 4634 км пути».

Пилот команды Ford Chip Ganassi Racing сравнивает гонку с собственной жизнью — и там, и там нужно выложиться до предела, чтобы добиться успеха.