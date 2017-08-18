Россияне перестали покупать мотоциклы

Фото: BMW
По итогам первого полугодия продажи новых мотоциклов в России сократились на 40,5%. За первые шесть месяцев нынешнего года двухколесные транспортные средства разошлись тиражом в 4500 экземпляров.
Виктория Базылева

Наибольшей популярностью у россиян пользуются модели BMW. В январе-июне дилеры реализовали порядка 1000 мотоциклов, сообщает «Автостат». На второй строчке расположился производитель Kawasaki — в пользу японских байков сделали выбор 509 человек. А замыкает лидерскую тройку китайский Racer (460 проданных экземпляров).

Самой востребованной моделью по итогам полугодия стала BMW R1200GS — такими мотоциклами обзавелись 236 россиян. Следом идут Racer RC250, привлекший внимание 177 байкеров, и BMW S1000RR, нашедший 176 покупателей.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, мототехника
18 августа 2017
284