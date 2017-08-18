Россияне перестали покупать мотоциклы

Наибольшей популярностью у россиян пользуются модели BMW. В январе-июне дилеры реализовали порядка 1000 мотоциклов, сообщает «Автостат». На второй строчке расположился производитель Kawasaki — в пользу японских байков сделали выбор 509 человек. А замыкает лидерскую тройку китайский Racer (460 проданных экземпляров).

Самой востребованной моделью по итогам полугодия стала BMW R1200GS — такими мотоциклами обзавелись 236 россиян. Следом идут Racer RC250, привлекший внимание 177 байкеров, и BMW S1000RR, нашедший 176 покупателей.