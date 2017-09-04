Yamaha будет производить мототехнику в России

topspeed.com
Японский производитель мототехники объявил о намерениях локализовать производство в России. В настоящий момент представители Yamaha уже ведут переговоры с Минпромторгом.
Мирон Горин

В первоначальных планах «Ямахи» не значится организация сборки спортивных байков, которые к тому же недавно попали в России под отзыв. По причине недостаточной фиксации шпильки на стойке руля, пилот имеет риск потерять управление и угодить в ДТП.

Пока речь идет о выпуске мотовездеходов и квадроциклов. Как рассказал руководитель Минпромторга Денис Мантуров, японцы подбирают производственную площадку в том регионе, где подобная техника будет востребована больше всего.

Напомним, что сегодня Yamaha предлагает российским потребителям две модели мотовездеходов и пять моделей квадроциклов.

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4 сентября 2017
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