Yamaha будет производить мототехнику в России

В первоначальных планах «Ямахи» не значится организация сборки спортивных байков, которые к тому же недавно попали в России под отзыв. По причине недостаточной фиксации шпильки на стойке руля, пилот имеет риск потерять управление и угодить в ДТП.

Пока речь идет о выпуске мотовездеходов и квадроциклов. Как рассказал руководитель Минпромторга Денис Мантуров, японцы подбирают производственную площадку в том регионе, где подобная техника будет востребована больше всего.

Напомним, что сегодня Yamaha предлагает российским потребителям две модели мотовездеходов и пять моделей квадроциклов.