Россиянин создал электрический мотоцикл

Как сообщает Regnum, электрический мотоцикл, собранный преимущественно из деталей российского производства, предназначен исключительно для кроссовых заездов. Однако разработчик также планирует создать городскую модель стоимостью до 700 000 рублей.

До первой сотни байк разгоняется за 3,5 секунды — по этому показателю машина ни чуть не уступает современным двухколесным транспортным средствам. К тому же, как отмечает Владимир Петров, его «железный конь» развивает большую максимальную скорость, нежели конкуренты — однако конкретных цифр изобретатель не называет.

Добавим, что на создание электрического мотоцикла у Петрова ушло более 5 лет. По его словам, все началось с желания оборудовать мотором велосипед сына.