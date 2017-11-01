Продажи мотоциклов в России стремятся к нулю

При этом увереннее всего себя чувствует на нашем рынке мотоциклетное подразделение BMW, сумевшее продать 1422 мотоцикла, показав рост в 5,3%. На втором месте с большим отрывом от лидера китайская компания Racer. Ее не очень дорогие байки разошлись в количестве 796 штук, что на 42,3% меньше, чем годо ранее. А вот укрепившаяся на третьей позиции японская Kawasaki сильно прибавила, увеличив продажи на 52,9%, что в абсолютных цифрах составляет 636 проданных мотоциклов. На четвертом и пятом местах Harley Davidson и Honda с показателями 604 и 475 проданных мотоциклов соответственно (у американцев падение продаж составило 8,2%, а у японцев — 6,7%).
А сильнее всего «грохнулся» отечественный производитель Stels — аж на 79,7%. Видимо, его дешевые, но не очень качественные поделки из китайских комплектующих вконец разочаровали российских байкеров.
При этом увереннее всего себя чувствует на нашем рынке мотоциклетное подразделение BMW, сумевшее продать 1422 мотоцикла, показав рост в 5,3%. На втором месте с большим отрывом от лидера китайская компания Racer. Ее не очень дорогие байки разошлись в количестве 796 штук, что на 42,3% меньше, чем годо ранее. А вот укрепившаяся на третьей позиции японская Kawasaki сильно прибавила, увеличив продажи на 52,9%, что в абсолютных цифрах составляет 636 проданных мотоциклов. На четвертом и пятом местах Harley Davidson и Honda с показателями 604 и 475 проданных мотоциклов соответственно (у американцев падение продаж составило 8,2%, а у японцев — 6,7%).