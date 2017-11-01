Продажи мотоциклов в России стремятся к нулю

При этом увереннее всего себя чувствует на нашем рынке мотоциклетное подразделение BMW, сумевшее продать 1422 мотоцикла, показав рост в 5,3%. На втором месте с большим отрывом от лидера китайская компания Racer. Ее не очень дорогие байки разошлись в количестве 796 штук, что на 42,3% меньше, чем годо ранее. А вот укрепившаяся на третьей позиции японская Kawasaki сильно прибавила, увеличив продажи на 52,9%, что в абсолютных цифрах составляет 636 проданных мотоциклов. На четвертом и пятом местах Harley Davidson и Honda с показателями 604 и 475 проданных мотоциклов соответственно (у американцев падение продаж составило 8,2%, а у японцев — 6,7%).

А сильнее всего «грохнулся» отечественный производитель Stels — аж на 79,7%. Видимо, его дешевые, но не очень качественные поделки из китайских комплектующих вконец разочаровали российских байкеров.