Мотоцикл «ИЖ» для Владимира Путина: придется подождать, господин президент

Уже по фотографиям, просочившимся в Сеть еще в начале осени, было понятно, что революции не случилось, а один из двух прототипов электробайка, представленных на выставке «Мотозима-2017» подтвердил опасения самых ярых скептиков. Разумеется, прототипы, как правило, отличаются от серийных аппаратов, но исходя из этой логики, серийный мотоцикл, если таковой вообще появится, от показанных аппаратов отличаться будет принципиально.

– И самое обидное, — замечают эксперты ресурса Omoimot.ru, — что в основе электрического мотоцикла, как заметили и многие посетители выставки, лежат не российские разработки, а шасси китайского легкого эндуро Irbis TTR 125. У него «Калашников» позаимствовал не только колеса и тормозные механизмы, но и подвески. Рама была скрыта кустарным оперением, собранным на заклепках, однако габариты и силуэт мотоцикла позволяют предполагать, что и ее частично позаимствовали у китайцев. А что же тут нашего?