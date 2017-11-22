Мотоцикл «ИЖ» для Владимира Путина: придется подождать, господин президент

Недавно концерн «Калашников» представил сначала сотрудникам столичной ГИБДД, а затем и Президенту России сразу два новых мотоцикла «ИЖ»: электрический эндуро для патрулирования улиц и тяжелый круизер для почетного эскорта. Увы, но, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в основе этих байков лежат не собственные наработки, как в случае с легендарными автоматами и другим стрелковым оружием, а китайские ноу-хау…
Дмитрий Федотов

Уже по фотографиям, просочившимся в Сеть еще в начале осени, было понятно, что революции не случилось, а один из двух прототипов электробайка, представленных на выставке «Мотозима-2017» подтвердил опасения самых ярых скептиков. Разумеется, прототипы, как правило, отличаются от серийных аппаратов, но исходя из этой логики, серийный мотоцикл, если таковой вообще появится, от показанных аппаратов отличаться будет принципиально.

– И самое обидное, — замечают эксперты ресурса Omoimot.ru, — что в основе электрического мотоцикла, как заметили и многие посетители выставки, лежат не российские разработки, а шасси китайского легкого эндуро Irbis TTR 125. У него «Калашников» позаимствовал не только колеса и тормозные механизмы, но и подвески. Рама была скрыта кустарным оперением, собранным на заклепках, однако габариты и силуэт мотоцикла позволяют предполагать, что и ее частично позаимствовали у китайцев. А что же тут нашего?

  • Фото omoimot.ru
  • Фото omoimot.ru

Помимо вышеупомянутого оперения, приборная панель, представляющая из себя аналоговый спидометр и набор светодиодов, установленных в металлической коробке, рация, сирена и, конечно, силовой агрегат, происхождение которого установить не удалось. По некоторым данным, мощность мотора эквивалентна 20 лошадиным силам, и, судя по размерам мотора, а так же заявленному запасу хода на одном заряде в 150 км, соответствует реальным значениям.

При этом, мощность спортивных мотоциклов, омологированных для дорог общего пользования и продающихся в России на сегодняшний день, доходит до 190, а порой и вплотную подходит к отметке в 200 л. с. Кого будет догонять новый электроцикл, находящийся на испытаниях в столичной ГИБДД? По заявлениям инспекторов, находившихся на стенде «Мотозимы», ареал обитания новых полицейских байков вряд-ли выйдет дальше парков и скверов.

Второй мотоцикл, поражающий воображение развитостью обтекателей, вообще окутан завесой тайны.

Фото omoimot.ru

О его реальных испытаниях речи пока вообще не идет, и пока «Калашников» лишь показывает новую технику на выставках. Но вероятнее всего, этот байк создают для того, чтобы побороться за место под солнцем в проекте «Кортеж». Напомним, что сегодня, наряду с иномарками, перевозящими первых лиц государства, в почетном эскорте используются и импортные мотоциклы. Логично предположить, что вместе с отечественными автомобилями в нем могут появиться и российские мотоциклы.

Однако как и в электрических мотоциклах, в основе прототипов представители мотоциклетного сообщества угадали импортное шасси, донором для которого стал туристический Honda GL1800 Gold Wing. Полностью измененное оперение с трудом позволяет идентифицировать конструкцию, но 6-цилиндровый продольный оппозитный мотор спрятать не так просто. А вот спицованное переднее колесо установили уже у нас — Honda выпускает свой мотоцикл на «литье».

Фото omoimot.ru

– В любом случае, — подчеркивают наши колеги из Omoimot.ru, — шансов появиться в серийном производстве у новинки не очень много — слишком дорого встанет создание производства с «нуля», даже если удастся получить лицензию или просто скопировать «туриста» японской компании, а главное — не очевидны коммерческие перспективы такого проекта, особенно на фоне продолжающегося падения мотоциклетного рынка в России.

Самым разумным выходом из нынешней ситуации стала бы поддержка уже существующего производителя мотоциклов, ведь, напомним, Ирбитский мотоциклетный завод успешно продает свои классические мотоциклы под брендом Ural в США, Европе и многих других странах. Однако, внушительная импортная составляющая есть и в «Уралах», к тому же частное предприятие просто не имеет бюджета, достаточного для разработки абсолютно новой модели. Да и государственные закупки последние два десятилетия обходят «Урал» стороной — для службы в полиции и МЧС у нас выбирают иномарки.

В любом случае, говорить о возрождении мотоциклетного производителя из Ижевска, а равно как и надеяться на подъем отечественного мотопрома в целом преждевременно. Сегодня самым оптимистичным вариантом развития событий выглядит сборка импортных машинокомплектов под советскими и российскими брендами, коих у нас немало, но и у них перспектив на тонущем рынке немного.

новинки рынка, новая модель, байки, мототехника
22 ноября 2017
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