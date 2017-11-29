Мотоциклы начинают оснащать системой ГЛОНАСС, подушками безопасности и задним ходом

И хотя эволюция мотоциклов пошла по своему пути, он в последние годы все чаще пересекается с автомобильным. Производители байков все активнее внедряют системы, повышающие комфорт и безопасность, стараясь максимально приблизить эти параметры к автомобильным. В том, что появилось на мотоциклах за последние два десятилетия разбирались эксперты портала «АвтоВзгляд» и сайта Omoimot.ru.

В конце восьмидесятых-начале девяностых годов прошлого века свет увидели первые поколения мотоциклетной системы ABS, получившие такое развитие, что сегодня в Европе выпуск даже среднекубатурных мотоциклов без «антиблокировки» не возможен. Следом за ABS последовала система стабилизации, которую каждый производитель называет по-разному, но по сути остающуюся трекшн-контролем.