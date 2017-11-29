Мотоциклы начинают оснащать системой ГЛОНАСС, подушками безопасности и задним ходом

В наше время цифровые помощники поселились в каждом — без исключения — современном автомобиле: системы стабилизации, компьютеры, управляющие двигателями и даже автопилоты вряд ли удивят заядлого автолюбителя. А чем в этом смысле могут похвасть мотоциклы? Вы, возможно, удивитесь, но, как выяснил портал «АвтоВзгляд», нынешние «моцики» вооружены современными помощниками «рулевого» по полной программе.
Дмитрий Федотов

И хотя эволюция мотоциклов пошла по своему пути, он в последние годы все чаще пересекается с автомобильным. Производители байков все активнее внедряют системы, повышающие комфорт и безопасность, стараясь максимально приблизить эти параметры к автомобильным. В том, что появилось на мотоциклах за последние два десятилетия разбирались эксперты портала «АвтоВзгляд» и сайта Omoimot.ru.

В конце восьмидесятых-начале девяностых годов прошлого века свет увидели первые поколения мотоциклетной системы ABS, получившие такое развитие, что сегодня в Европе выпуск даже среднекубатурных мотоциклов без «антиблокировки» не возможен. Следом за ABS последовала система стабилизации, которую каждый производитель называет по-разному, но по сути остающуюся трекшн-контролем.

    В Европе даже среднекубатурные мотоциклы не мыслимы без ABS.

    В самых простых исполнениях она не допускает пробуксовки заднего колеса, а на флагманских моделях еще и позволяет выбирать один из нескольких режимов работы с учетом погоды, качества покрытия и даже износа резины. Например, что важно для внедорожных байков, дает заднему колесу крутиться до двух раз быстрее переднего, позволяя пилоту проезжать повороты в эффектных управляемых заносах. Или, что часто встречается на современных спортбайках, система, при желании пилота, может разрешить переднему колесу задираться при разгоне, но лишь до определенного, безопасного угла.

    Развитие получила и электроника, управляющая двигателем. Карбюраторы давно уступили место инжекторам, которые, в свою очередь, обросли массой дополнительных функций. Электронные рукоятки газа, позволяющие выбирать топливную карту и, соответственно скорость отклика дроссельной заслонки на команды пилота, уже не редкость так же, как и круиз-контроль. Впрочем, «активный круиз» — пока лишь будущее мототехники.

    Квик-шифтер – система, позволяющая переключать передачи МКП без выжима сцепления.

    А вот квик-шифтер, система, вмешивающаяся в зажигание и позволяющая переключать передачи механической КП без выжима сцепления, из мира спортбайков, где она позволяет сбросить секунду-другую с круга, уже начала появляться в списках оснащения дорожных мотоциклов.

    Впрочем, даже с квик-шифтером, выжимать сцепление при старте на «механике» все равно нужно, и даже с вспомогательными системами, помогающими при старте на «первой» или в гору, требуют от пилота манипуляций с педалью КП. Но, как и в мире автомобилей, мотоциклетная «механика» имеет альтернативы в виде вариаторов с электронным управлением, роботизированной КП с двумя сцеплениями и традиционных гидромеханических «автоматов», получивших наименьшее распространение.

    «Роботы», вариаторы и чистые «автоматы» получают все большее распространение в мототехнике.

    С каждым годом популярность набирают и электрические мотоциклы, однако до автомобильного размаха им еще далеко. Тоже касается и заднего хода: похвастаться им смогут лишь редкие «электрички», отечественные «оппозиты» с колясками и тяжелые флагманские туристы, где для реверса используется дополнительный электрический мотор или стартер.

    Задний ход – опция комфорта, которой больше всего обрадуются мотоциклистки.

    Помимо прочего, на многих мотоциклах, особенно туристических, стали появляться штатные мультимедийные системы, позволяющие воспроизводить музыку с нескольких носителей, имеющие навигацию и синхронизирующиеся со смартфоном пилота. Жидкокристаллические приборные панели некоторых современных мотоциклов порой даже отображают фото звонящего, а пульты мотоцикла, позволяют, например, ответить на звонок, не отрывая рук от руля.

      Мотоциклетные мультимедийные системы не сильно отличаются от автомобильных.

      Пришли в мир двухколесных и светодиоды, фары, заглядывающие внутрь поворота и датчики света, переключающие ходовые огни на ближний свет с наступлением темноты. Да что светодиоды, отдельные производители сегодня экспериментируют даже с тревожными кнопками, на подобии обязательной для автомобилей системы ГЛОНАСС.

      Тревожная кнопка действительно актуальная новация для байкеров.

      А вот автопилоты пока на серийных мотоциклах не встречаются, зато многорежимные обогревы рукояток руля и раздельные обогревы сидений водителя и пассажира вкупе с системами бесключевого доступа уже не редкость. Сложно удивить кого-то и электрорегулировкой высоты ветрового стекла, нормой стала и возможность выбора высоты седла пилота.

        Бесключевой доступ присутствует пока только на дорогих мотоциклах.

        Пришли в мир двухколесных и адаптивные электронные подвески, датчики давления в колесах, а вот банальная автомобильная «печка» по прежнему остается диковинкой. Вместо нее на больших «туристах» предлагают жалюзи, открывающие доступ теплого воздуха от двигателя к пилоту. Зато подушка безопасности, хотя всего на одном серийном мотоцикле и в качестве дополнительной опции, в мире двухколесных прописалась.

        Вскоре подушки безопасности станут в мотоциклах обычным делом.

        Вместо нее любой желающий может приобрести экипировку с айрбэгами, надувающимися при падении. Это же касается и беспроводных устройств — современные шлемы позволяют слушать музыку и подсказки навигатора, разговаривать по телефону и управлять им голосовыми командами. А для особо искушенных пилотов, с недавнего времени стали доступны и шлемы, с проекцией на стекло, однако эта технология остается не очень доступной из-за высокого ценника.

        Проекционные системы начали входить в жизнь байкеров.

        Как видите, будущее, пусть и с некоторым опозданием, приходит и в мир двухколесных, позволяя мотоциклам оставаться достойной альтернативой автомобилям не только в качестве генератора адреналина, но и как комфортного и безопасного транспорта.

        безопасность дорожного движения, технология, байки, мототехника
        29 ноября 2017
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