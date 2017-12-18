Российские мотоциклисты попросили Президента РФ отменить транспортный налог

– Мы, члены одного, огромного «Общества водителей и профессионалов России», обращаемся к вам с требованием отмены транспортного налога на все моторизированные транспортные средства, которые, в силу специфики климата и условий эксплуатации, в принципе не могут и не должны облагаться транспортным налогом в течение всего календарного года, — говорится в обращении. — Снегоходы и мотосани — летом на них не поездишь, но их владельцы также оплачивают транспортный налог за все 12 месяцев… Поэтому вданной ситуации справедливым должен быть принцип: ездишь — платишь налог, не ездишь — не платишь! Для этого принципа налогообложения уже созданы все условия, и данный налог уже существует, и включен в стоимость бензина…

В принципе, доводы мотоциклистов вполне резонны, хотя, если по гамбургскому счету, предложенный принцип должен распространяться не только на «сезонную» технику, а вообще на все транспортные средства. С чем, впрочем, согласны даже российские чиновники, которые несколько лет назад ввели акциз на топливо, который и должен был заменить транспортный налог.