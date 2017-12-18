Российские мотоциклисты попросили Президента РФ отменить транспортный налог

Фото heraldsun.com.au
Российские байкеры потребовали от президента, премьер-министра и депутатов Госдумы РФ отменить транспортный налог на мотоциклы, снегоходы, а заодно и на катера-лодки, мотивируя это тем, что мотоциклами граждане России могут пользоваться не более трех-четырех недель в году, а другой мототехникой — максимум полгода.
Михаил Ростарчук

– Мы, члены одного, огромного «Общества водителей и профессионалов России», обращаемся к вам с требованием отмены транспортного налога на все моторизированные транспортные средства, которые, в силу специфики климата и условий эксплуатации, в принципе не могут и не должны облагаться транспортным налогом в течение всего календарного года, — говорится в обращении. — Снегоходы и мотосани — летом на них не поездишь, но их владельцы также оплачивают транспортный налог за все 12 месяцев… Поэтому вданной ситуации справедливым должен быть принцип: ездишь — платишь налог, не ездишь — не платишь! Для этого принципа налогообложения уже созданы все условия, и данный налог уже существует, и включен в стоимость бензина…

В принципе, доводы мотоциклистов вполне резонны, хотя, если по гамбургскому счету, предложенный принцип должен распространяться не только на «сезонную» технику, а вообще на все транспортные средства. С чем, впрочем, согласны даже российские чиновники, которые несколько лет назад ввели акциз на топливо, который и должен был заменить транспортный налог.

Фото morningadvertiser.co.uk

Однако бедственное положение российской экономики ни тогда, ни сейчас не позволяет государству отказаться от транспортного налога, который для многих регионов остается чуть ли не единственной статьей дохода.

И по этой причине власти вряд ли пойдут на встречу даже малочисленному байкерскому сообществу. Хотя, почему малочисленному? На сегодняшний день в России насчитывается без малого 2,5 млн. мотоциклов, из которых львиная доля — 767 000 — приходится на марку ИЖ. В ее линейке насчитывается пять дорожных мотоциклов, мощность двигателей которых составляет от 3-х до 24,5 л. с. Возьмем среднюю цифру в 21 л. с., умножим на самую распространенную в регионах налоговую ставку (9) и на налоговый период, равный одному году. И по самому приблизительному подсчету получим около 145 млн. налоговых платежей. Сумма, согласитесь, конкретная и терять ее никто не захочет.

Впрочем, если вы хотите попытаться убедить власти пересмотреть налоговые обязательства мотоциклистов, то можете поставить свою подпись под соответствующей петицией на портале. Demokrator.ru.

цены на топливо, транспортный налог, байки, мототехника
18 декабря 2017
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