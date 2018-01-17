Ратитетный мотоцикл BMW R 32 1939 года выпуска выставили на продажу

Мотоциклы давно уже не являются альтернативой автомобилям — те времена, когда двухколесные транспортные средства покупали лишь те, кому не по карману четырехколесные, давно прошли. В наши дни байки приобретают люди, интересующиеся мотокультурой. Как и другие люди, увлеченные чем-то практически до безумия, мотоциклисты готовы тратить огромные деньги на своих «железный коней».

Особая удача — обзавестись каким-либо исключительным аппаратом, который на дорогах встречается нечасто. К примеру, мотоциклом BMW R 32, производство которого баварцы прекратили почти сотню лет назад. Эта модель демонстрирует впечатляющие характеристики и потому она до сих пор является предметом вожделения многих байкеров. Один такой экземпляр был накануне выставлен на продажу во Владикавказе.

— Мотоцикл BMW 39 года выпуска. Все детали и запчасти кроме фары родные. Эксклюзивный вариант коробки. Антиквариат… Моцикл НА ХОДУ, — говорится в описании объявлений, опубликованных на «Юле» и других сайтах-барахолках.