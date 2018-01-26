Россияне отказываются от мотоциклов

Отечественный рынок новых легковых автомобилей потихонечку оживает после кризиса, чего нельзя сказать о мотоциклах. Без машин многие россияне уже не представляют своей жизни, и потому при первой же возможности они вкладывают свои кровно нажитые именно в покупку авто. Двухколесный транспорт все же является своего рода роскошью — байки приобретают лишь те, кто интересуется мотокультурой. Причем, истинные мотоциклисты не брезгуют подержанными, куда более дешевыми экземплярами.

Тем не менее, в прошлом году владельцами новых мотоциклов стали немногим больше 7200 россиян. Большая часть из них сделала выбор в пользу BMW — байки баварской марки разошлись тиражом в 1500 единиц. Обладателями китайских Racer стали 839 наших сограждан, японских Kawasaki — 661 человек. В лидерскую пятерку также вошли Harley Davidson (642 проданных мотоцикла) и Honda (508 экземпляров). Кстати, самой популярной моделью у россиян в нынешнем году стал BMW R1200GS, привлекший внимание 334 покупателей.

Отметим также, что наибольший рост продаж в 2017 году продемонстрировал итальянский бренд Ducati, прибавивший сразу 69,5%. А самое стремительное падение у российской марки Stels — 80%.