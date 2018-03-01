Тест-райд максискутера Yamaha N-Max: как заработать шеврон Iron Butt

Конечно, для пущей безопасности и комфорта можно было арендовать автомобиль, тем более, что сезон тропических ливней в феврале еще не заканчивается и существует реальный риск вымокнуть в буквальном смысле слова до нитки и даже круче. Но разве могут подобные мелочи в виде тропического дождика остановить русского туриста? Кроме того, ездить на автомобиле по острову не так уж и удобно, и дело вовсе не в левостороннем движении.

Местные дороги хотя и вполне приемлемого качества, но полосы достаточно узки и зачастую, чтобы разъехаться, одной из машин приходится заскакивать на тротуар. Про отсутствие освещения в принципе можно даже и не упоминать. Кстати, свыше 90% авто на Бали — это Toyota экзотических для нас моделей Innova, Avanza, Vios и тому подобных. Еще более экзотичные для россиян Daihatsu и Isuzu также имеются, но высший шик — старый армейский Land Cruiser, восстановленный до заводского состояния. И все же основной местный транспорт — мотоциклы, мопеды и скутеры различных марок и моделей. Именно в Азии ты начинаешь реально осознавать, куда уходит основной процент мотопродукции японских концернов.

Прокат двухколесных транспортных средств стоит недорого — 30—40 долларов в неделю. Цена зависит от модели, объема двигателя и вашего умения торговаться, а торговаться тут нужно всегда и везде. Самые популярные предложения — так называемые тырчики с моторчиками объемом 50—125 «кубиков». 150-кубовые модели стоят чуть подороже, а 250 — уже предел, ибо «литровых» байков в стране в принципе практически нет, налоги на большие объемы сильно кусаются. К примеру, из-за высоких акцизов новенький BMW X5 стоит около 250 000 долларов!