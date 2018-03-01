Тест-райд максискутера Yamaha N-Max: как заработать шеврон Iron Butt

Фото avtovzglyad.ru
Вам когда-нибудь приходилось ездить по дорогам общего пользования в Азии? Если да, то вы точно должны знать, какой хаос творится на местных направлениях. А если на байке? Опробовать на собственной шкуре, что такое езда на мотоцикле за линией экватора, довелось корреспонденту портала «АвтоВзгляд» в ходе вояжа по сказочному острову Бали.
Алексей Гусев

Конечно, для пущей безопасности и комфорта можно было арендовать автомобиль, тем более, что сезон тропических ливней в феврале еще не заканчивается и существует реальный риск вымокнуть в буквальном смысле слова до нитки и даже круче. Но разве могут подобные мелочи в виде тропического дождика остановить русского туриста? Кроме того, ездить на автомобиле по острову не так уж и удобно, и дело вовсе не в левостороннем движении.

Местные дороги хотя и вполне приемлемого качества, но полосы достаточно узки и зачастую, чтобы разъехаться, одной из машин приходится заскакивать на тротуар. Про отсутствие освещения в принципе можно даже и не упоминать. Кстати, свыше 90% авто на Бали — это Toyota экзотических для нас моделей Innova, Avanza, Vios и тому подобных. Еще более экзотичные для россиян Daihatsu и Isuzu также имеются, но высший шик — старый армейский Land Cruiser, восстановленный до заводского состояния. И все же основной местный транспорт — мотоциклы, мопеды и скутеры различных марок и моделей. Именно в Азии ты начинаешь реально осознавать, куда уходит основной процент мотопродукции японских концернов.

Прокат двухколесных транспортных средств стоит недорого — 30—40 долларов в неделю. Цена зависит от модели, объема двигателя и вашего умения торговаться, а торговаться тут нужно всегда и везде. Самые популярные предложения — так называемые тырчики с моторчиками объемом 50—125 «кубиков». 150-кубовые модели стоят чуть подороже, а 250 — уже предел, ибо «литровых» байков в стране в принципе практически нет, налоги на большие объемы сильно кусаются. К примеру, из-за высоких акцизов новенький BMW X5 стоит около 250 000 долларов!

Фото avtovzglyad.ru

В результате, после некоторых поисков, мной был арендован новенький максискутер Yamaha N-Max последней модели конца 2017 года с двигателем в 155 см3 и вариатором, цена за который после двухчасового торга в 90 долларов за 15 дней вполне устроила. В принципе, можно было еще поискать чуть более крупный 250-кубовый X-Max или даже совсем уж серьезный, но гораздо более редкий T-Max (500 см3), но тратить на это время не хотелось.

Первое, на что обращаешь внимание при взгляде на Yamaha N-Max — острый рубленный дизайн и серый матовый цвет в стиле продукции AMG от Mercedes-Benz.

Современный диодный свет (очень яркий ночью, кстати), пухлые колеса вполне мотоциклетного размера, да еще и солидная выхлопная труба. Электронная приборная панель хорошо читается в любую погоду, а количество кнопок и рычажков минимально, так что не запутаешься. Замок зажигания закрывается своеобразной шторкой-заглушкой, которую потом можно открыть обратной пластиковой стороной ключа зажигания — удобно для сохранности замка в дождливую погоду.

При повороте ключа в другую сторону открывается багажное отделение, расположенное традиционно под седлом, куда свободно помещается запасной шлем типа «интеграл» или, как в нашем случае, пара полотенец и пляжная сумка. Кстати, о шлемах.

Фото avtovzglyad.ru

Пожалуй, отсутствие шлема — это единственное правонарушение, которое способно вызвать интерес полиции в Индонезии. Причем, останавливают за это исключительно туристов (оно и понятно — у них же есть деньги!), местных не трогают. При этом ты можешь ехать вообще в одних плавках, без документов и с бутылкой пива за рулем — никакого контроля за состоянием водителей не ведется, а любой проблемный вопрос решается за 200 тысяч рупий (около 800 рублей), причем можно еще и торговаться.

Поначалу при выезде на дорогу общего пользования можно даже поседеть — настолько хаотично, словно гигантский рой насекомых, движутся полчища мотоциклистов. При этом на одном маленьком скутере могут сидеть трое или даже четверо ездоков с тюками и детьми, а дорожные знаки отсутствуют в принципе. Тем не менее, уже через пару дней ты вливаешься в этот безумный дорожный ритм, благо что 155 «кубиков» объема придают Yamaha N-Max довольно шуструю динамику и со светофора можно легко и непринужденно оторваться от общего потока и посверкать вдали стильными стоп-сигналами. Кстати, эффективно замедляться N-Max позволяют отличные дисковые тормоза, оснащенные к тому же системой ABS. А благодаря длинной по скутеровским меркам колесной базе, байк хорошо держит дорогу, так что при желании его можно использовать для поездок «на дальняк».

А вот про контрруление можно сразу забыть — N-Max в плане управления ближе к велосипеду и традиционному мопеду, нежели к серьезному мотоциклу. Только не надо допускать ошибку и действительно воспринимать Yamaha N-Max как велик — несмотря на кажущую легкость в управлении, это все же довольно серьезное транспортное средство повышенной опасности. Особенно если учитывать тот факт, что про защиту, кроме шлемов, никто здесь даже слыхом не слыхивал, а асфальтовая болезнь — вещь крайне неприятная… Однако есть у N-Max и минусы.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Если к относительно небольшим боковым зеркалам еще можно привыкнуть со временем (хотя для того, чтобы их правильно и удобно настроить у меня ушла пара дней), то вот к жесткому сиденью пятая точка привыкать никак не желала и уже после 50 км пробега чувствовалась усталость в области таза. Как шутят местные дауншифтеры, нашивку Iron Butt («железный зад») на Бали можно давать не за тысячу миль, а за 100 км пробега по местным дорогам в удушающую жару и при 100-процентной влажности. Хотя в этом плане обладателям более доступных и популярных скутеров Honda Scoopy наверняка придется еще труднее.

Несмотря на кажущееся «броуновское» азиатское дорожное движение, уже через несколько дней ты понимаешь, что весь этот хаос имеет некую невидимую структуру, он как бы систематизирован, а дтп здесь случаются нечасто. Тут главное, как в анекдоте — «нне-нне ббояться!». Смело вливайтесь в этот кишащий поток и лавируйте между других «байкеров» — вас увидят, заметят и примут. Даже в адских пробках никто не «быкует», эмоции выражаются лишь короткими звуковыми сигналами клаксонов, причем практически по любому поводу. Так что не так страшен «азиатский» черт, как его малюют. А, имея под собой дополнительных запас мощности в виде заветных лишних кубических сантиметров, можно быть уверенным, что удастся добраться до пункта назначения в целости и сохранности. Кстати, остроумные англоговорящие экспаты из Канады и США иронично прозвали местный мототранспорт «Bali-Davidson».

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Не слишком демократично выглядит разве что цена на Yamaha N-Max, ведь по индонезийским меркам 4200 долларов — сумма весьма приличная. Но для многочисленных прокатных контор это вовсе не деньги, окупаемость едва ли не моментальная, ведь от туристов буквально отбоя нет. И мало кто из них отказывается прохватить с ветерком на мотике навстречу закату…

Фото avtovzglyad.ru
автопутешествие, туризм, автотуризм, байки, мототехника
2 марта 2018
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