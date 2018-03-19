Lifan привезет в Россию несколько новых мотоциклов и скутеров

У большинства россиян компания Lifan ассоциируется в первую очередь с легковыми автомобилями. И это неудивительно, поскольку в нашей стране марка является самой популярной среди всех китайских брендов. В минувшем году «Лифан» реализовал 16 964 машины, в то время как его ближайший конкурент Chery продал всего 5905 авто.

Тем не менее, Lifan специализируется также на производстве мотоциклов, которые продаются и у нас. На выставке «Мотовесна» китайцы представили российским мотолюбителям два скутера и восемь байков. В их числе — эндуро LF200GY-3B/3U по цене от 75 900 рублей, чоппер LF250-B (от 56 900 целковых) и мотоцикл для начинающих — LF150−13 (от 56 900 рублей).

Стоит также отметить, что в скором времени в России, Казахстане и Белоруссии откроются новые дилерские центры, реализующие мототехнику Lifan. Об этом рассказала заместитель генерального директора ООО «Лифан Моторс Рус» Мария Юлдашева:

– Мы уже имеем большой опыт в организации дилерской сети в автомобильном сегменте, а сегодня создаем сеть мотодилеров, — сообщила Юлдашева.